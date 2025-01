Investigação mira "milagreiro" anônimo, mas ignora bilionários

Ribas do Rio Pardo

Árvore de natal de 15 metros, duendes, luzes de led e demais itens foram alugados por mais de R$ 323 mil

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu Inquérito Civil para investigar o ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze, e o ex-secretário de Educação e Cultura do Município, Nizael Flores de Almeida, por um suposto superfaturamento na locação de itens para decoração natalina, que teria sido feito em 2023.

À época, a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo gastou R$ 323.025,06 com aluguel, montagem e desmontagem das decorações para o município de quase 24 mil habitantes.

Alguns valores chamaram a atenção dos denunciantes, como o de uma árvore de Natal de 15 metros, que foi alugada por mais de R$ 64 mil reais.

Dentre os itens de maior custo, estão ainda uma "Casinha do Papai Noel", que custou R$ 31,4 mil; um "Avião do Papai Noel", que teve custo de R$ 32,1 mil; e uma "pirâmide" com bolas de Natal, alugada por R$ 21,9 mil.

Também foram gastos R$ 18,8 mil em cordões de led, além de R$ 24,2 mil em placas luminosas com os dizeres "Boas Festas" e "Feliz Natal".

Dentre as decorações menores, constam itens como um duende, dois gnomos, dois elfos, um quebra-nozes, um soldado de chumbo, pacotes de presentes, cogumelos, bengalas doces decorativas e adereços luminosos.

Um duende, de 1,5 metro de altura, custou mais de R$ 5,6 mil. Já os dois gnomos custaram R$ 6.624,33 cada. Dois elfos, sendo um "menino" e uma "menina", custaram R$ 5.546,33 e R$ 4.539,67, respectivamente.

Já o quebra-nozes, que tinha 2,20 metros de altura, custou R$ 5.782,44. O soldado de chumbo, de 2,05 metros, custou R$ 8.766,66.

Os três tipos de presentes decorativos custaram, juntos, R$ 7.668,67. Quanto aos cogumelos, foram comprados de diferentes tamanhos, sendo um considerado do tamanho grande, de 1 metro de altura, que custou R$ 4 mil; um médio de 0,65 m de altura, que custou mais de R$ 1,6 mil; e um pequeno, de 0,4 m, que custou R$ 922,33. Já as duas bengalas doces decorativas custaram R$ 2,8 mil.

Com adereços decorativos, como estrelas, arabescos, cometas, trenó do papai noel, todos em led, foram gastos mais de R$ 57,7 mil.

Agora, além de realizar diligências no portal de transparência do Município de Ribas de Rio Pardo referentes aos investimentos no Natal de 2023, o Ministério Público Estadual também irá apurar os gastos no Natal de 2024.

Derrota nas eleições

João Alfredo Danieze (PT) não foi reeleito prefeito de Ribas do Rio Pardo nas Eleições Municipais de 2024. Ele perdeu para Roberson (PSDB) por 6.142 votos (56,99% dos votos válidos) contra 4.292 (39,82%).

Ribas do Rio Pardo

Segundo o último senso divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022 a população era de 23.150 habitantes em Ribas do Rio Pardo. A população estimada para 2024 era de 23.996 pessoas.

População Flutuante

A chegada do Projeto Cerrado, fábrica de celulose da Suzano, fez com que Ribas do Rio Pardo passasse a enfrentar um fenômeno chamado "população flutuante", nome dado àquelas pessoas que vão para a cidade, ficam por um período - neste caso, principalmente motivadas pelo trabalho na fábrica -, e depois vão embora. O número de flutuantes é estimado em 10 mil.

