Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Após quatro anos

Justiça nega pedido de empresário e mantém apreensão de Corolla ligado à Operação Fênix

Durante todo esse tempo, carro permaneceu bloqueado e vinculado à investigação original

Alison Silva

Alison Silva

13/10/2025 - 17h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O empresário Wagner Pedro de Oliveira, travou uma longa batalha judicial de quase quatro anos para tentar reaver um Toyota Corolla, apreendido em meio à Operação Fênix, investigação federal que apurou crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em abril de 2021.

Segundo a Justiça, os criminosos financiavam os veículos para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Carros que pertenciam a empresas da Capital. 

Apesar de insistir que comprou o veículo de boa-fé, o pedido do empresário foi negado pela Justiça Federal e, posteriormente, mantido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). A decisão transitou em julgado em junho de 2025, tornando-se definitiva. 

Neste mês, a Justiça Federal expediu despacho determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, já que, com o fim da fase federal da Operação Fênix, a competência para os desdobramentos residuais passou ao Tribunal de Justiça estadual (TJMS).

O bloqueio

O carro em questão foi bloqueado via sistema Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) por determinação da 5ª Vara Federal de Campo Grande, dentro do processo de sequestro de bens que atingiu diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas à  organização criminosa. Entre as empresas investigadas estava uma Casa de Carne, a qual o veículo estava registrado. Ao perceber que o Corolla havia sido incluído no bloqueio judicial, Wagner Pedro ingressou com embargos para tentar desvincular o automóvel da investigação.

A versão do empresário

Na petição inicial, protocolada em junho de 2021, o empresário alegou ter adquirido o carro em dezembro de 2020 mediante acordo verbal com Raphael Munhoz Ortega, então proprietário da Casa de Carne. Segundo Wagner, a compra foi feita de boa-fé, com verificações junto ao Detran que não apontou restrições. À época,  ele explicou que não realizou a transferência imediata do bem porque estava em processo de separação conjugal e pretendia formalizar a troca de propriedade apenas após a conclusão do divórcio com sua esposa.

Para reforçar sua versão, anexou documentos da empresa, declarações de Imposto de Renda, extratos bancários e certidão de divórcio, tentando demonstrar capacidade financeira e ausência de vínculo com o grupo criminoso investigado.

"Trata-se de pessoa trabalhadora, sem mácula em sua vida, empresário do ramo de móveis e eletrodomésticos, com plena capacidade para a compra do veículo", sustentou a defesa. 

1ª instância 

O caso foi analisado pelo juiz federal Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, da 5ª Vara Federal de Campo Grande, que, em setembro de 2021, negou o pedido de Wagner Pedro. Segundo o magistrado, o empresário não comprovou de forma idônea a compra do Corolla, pois não apresentou recibo, comprovante de pagamento, transferência bancária ou contrato formal que evidenciasse a transação.

A sentença considerou que a alegação de compra verbal não era suficiente para afastar a origem duvidosa do veículo, sobretudo porque o bem estava em nome de empresa sob investigação por lavagem de capitais vinculada ao tráfico de drogas. Com isso, o juiz decidiu manter o sequestro do automóvel, que permaneceu à disposição da Justiça Federal, vinculado ao processo principal da Operação Fênix.

Inconformado, Wagner recorreu ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo, alegando que a decisão havia sido "injusta e desproporcional".

Em suas razões de apelação, reafirmou a condição de terceiro de boa-fé, argumentando que a inexistência de contrato escrito não invalidava a compra, já que o pagamento teria sido feito de forma direta e informal ao vendedor.  Por sua vez, o Ministério Público Federal (MPF), porém, apresentou contrarrazões pedindo a manutenção da sentença.

O órgão sustentou que não havia qualquer elemento que demonstrasse a transferência de valores ou a efetiva aquisição legítima do bem, apontando ainda contradições na narrativa do empresário. O processo foi distribuído à 11ª Turma do TRF-3, sob relatoria do desembargador federal Nino Toldo.

Em março de 2025, o colegiado negou o recurso, confirmando integralmente a decisão de primeira instância. O acórdão reiterou que "não restou comprovada a propriedade legítima do veículo, tampouco demonstrada a boa-fé do adquirente".

Em 11 de junho de 2025, o processo transitou em julgado, encerrando todas as possibilidades de recurso.

A operação

Deflagrada em abril de 2021, em Ponta Porã e Campo Grande, a Operação Fênix, investigou organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro. 

Foto: Divulgação PF

Segundo as investigações, o grupo criminoso era responsável por contrabandear maconha a partir da cidade de Pedro Juan Caballero, cujos carregamentos saiam de Campo Grande. A droga posteriormente era encaminhada para outros estados do Brasil. Além disso, a organização criminosa realizava a lavagem dos valores obtidos ilicitamente com a venda do entorpecente, através do comércio e financiamento de veículos utilizando para tanto empresas localizadas nesta capital.

Outro veículo apreendido pela PF à épocaOutro veículo apreendido pela PF à época / Foto: PF 

No transcurso das investigações, foram realizadas 12 apreensões de carregamentos de entorpecentes, os quais totalizaram cerca de 21 toneladas de maconha, além de 18 prisões em flagrante. 

Assine o Correio do Estado

Outubro rosa

Ministério da Saúde recebe primeiro lote de medicamento inédito para tratamento do câncer de mama

A medicação reduz em até 50% a mortalidade das pacientes com a doença e deve contemplar 100% da demanda do SUS. Em MS, INCA estima que sejam 8,6 mil casos

13/10/2025 17h30

Compartilhar
Primeiro lote do medicamento chegou nesta segunda-feira em SP

Primeiro lote do medicamento chegou nesta segunda-feira em SP Divulgação/Agência Brasil

Continue Lendo...

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (13) o recebimento de um medicamento inédito ao Sistema Único de Saúde para o tratamento do câncer de mama HER2-positivo, uma forma agressiva da doença que contribui no crescimento das células tumorais. 

A boa notícia chega no mês dedicado à conscientização sobre o Câncer de Mama, o Outubro Rosa, e em um cenário onde Mato Grosso do Sul apresenta níveis expressivos da doença. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro lote do Trastuzumabe Entansina , com 11.978 unidades chegou nesta segunda-feira ao Aeroporto Internacional de Guarulho, em São Paulo. Ao todo, serão quatro lotes do medicamento. 

Em 2025, 1.144 pacientes estão sendo atendidos pelo SUS para o tratamento de câncer de mama. Os lotes devem atender 100% da demanda pelo medicamento na rede pública. As próximas entregas serão feitas em dezembro de 2025, março e junho de 2026. 

“É um avanço gigantesco para a oncologia nacional, com o primeiro protocolo clínico voltado a esse tratamento. Trata-se de uma medicação muito esperada pela nossa população, que poderá reduzir em até 50% a mortalidade das pacientes com câncer de mama do tipo HER2 positivo. É uma grande vitória para a saúde pública e para o povo brasileiro”, afirmou o diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto.

Ao todo, foram comprados 34,4 mil frascos-ampola do medicamento, sendo 17,2 mil unidades de 100mg e 17,2 mil de 160 mg, com um investimento total de R$159,3 milhões. Segundo o Ministério, os medicamentos foram comprados no valor cerca de 50% abaixo do valor do mercado, o que garantiu uma economia de, aproximadamente, R$165,8 milhões. 

O medicamento

O Trastuzumabe Entansina é indicado para mulheres que apresentam sinais da doença mesmo após a quimioterapia inicial, comum em casos de câncer de mama HER2-Ppositivo em estágio III. A chegada do novo medicamento amplia as opções de tratamento no SUS, oferecendo perspectivas melhores no controle da doença, garantindo uma melhor qualidade de vida. 

Além do Trastuzumabe, são oferecidos pelo SUS os inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e ribociclibe), que são indicados para o tratamento de câncer de mama avançado ou em fase de metástase com receptor hormonal positivo e HER2-negatibo. 

O medicamento será distribuído às secretarias de saúde das Unidades Federativas, que farão os encaminhamentos conforme os protocolos clínicos vigentes. 

Medidas de prevenção

A chegada do novo medicamento se une à outras medidas já adotadas pelo Governo Federal para a prevenção e tratamento da doença, como a mudança na faixa etária para realização da mamografia no SUS. O exame de mamografia agora é oferecido para mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos, mesmo na ausência de sintomas, já que a faixa etária corresponde a 23% dos casos da doença. 

Em 2024, o SUS realizou aproximadamente 4 milhões de mamografias de rastreamento e 376,7 mil exames diagnósticos. 

Quase 60% dos casos da doença estão concentrados dos 50 aos 74 anos e o envelhecimento é um dos fatores de risco para o avanço e desenvolvimento do câncer de mama. 

Em 2025, a estimativa é que sejam registrados 73.610 casos de câncer de mama até dezembro.  

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a cada ano são estimados 910 novos casos de câncer de mama em Mato Grosso do Sul, o que corresponde a uma taxa bruta de 62,22 casos a cada 100 mil mulheres e uma taxa ajustada de 47,10 casos por 100 mil mulheres. 

Outra ação anunciada pelo Ministério da Saúde é o trabalho do programa Agora Tem Especialistas, que tem o objetivo de expandir o acesso a consultas, exames e cirurgias no SUS. Neste mês, foi iniciado o trabalho de 28 carretas, levando atendimento ao público feminino em regiões de pouca assistência em 20 estados brasileiros. 

As carretas da saúde da mulher atuam em locais de difícil acesso e com pouca oferta de serviços especializados de saúde.

Os primeiros atendimentos começaram nesta sexta- feira (10), com 15 unidades móveis distribuídas em municípios de 13 estados: Humaitá (AM), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Paulo Afonso (BA), Imperatriz (MA), Juiz de Fora (MG), Diamantina (MG), Campo Grande (MS), Lagarto (SE), Registro (SP), Palmas (TO), Senhor do Bonfim (BA), Japeri (RJ), Guaranhuns (PE) e Goiânia (GO). 

A estimativa é que sejam atendidos 42,5 mil pacientes ao longo do mês, sendo realizados 130 mil procedimentos, com um investimento na ação de R$18 milhões. 

As unidades móveis vão oferecer vários serviços para o diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero, como mamografia, ultrassonografia, punção e biópsia de mama, colposcopia e consultas médicas presenciais e por telemedicina. 

Cidades

Adolescente é apreendida suspeita de matar jovem a facadas em MS

Cerca de nove horas após a morte de Maria Otacília Maciel, a polícia chegou até a suspeita de 16 anos

13/10/2025 17h13

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta segunda-feira (13), uma adolescente de 16 anos, suspeita de ter matado a jovem Maria Otacília Maciel, de 27 anos, encontrada morta a facadas na rua Montenegro, em Naviraí.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta de 0h20. O corpo de Maria foi encontrado embaixo de uma árvore, com ferimentos de faca no tórax, na região central do município.

Populares avistaram o corpo da vítima, que chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e veio a óbito ao dar entrada no Hospital Municipal. A suspeita inicial era que pudesse ser mais um caso de feminicídio, o que acabou sendo descartado

Após o ocorrido, a polícia iniciou diligências e localizou duas testemunhas, que são usuárias de drogas, e que relataram à equipe que a adolescente esfaqueou Maria Otacília.

Durante a escuta, os policiais levantaram que a vítima e a suspeita já haviam tido desentendimentos em ocasiões anteriores. 

Apreensão

A adolescente foi encontrada por volta de 10h, na casa do namorado. Em conversa com a equipe, confessou que tirou a vida da vítima após ter sido agredida, quando acabou reagindo e usando uma faca que levava consigo.

Após o crime, ela relatou que jogou a arma branca em um bueiro, mas o objeto não foi encontrado. A polícia acredita que tenha sido arrastado pela chuva que atingiu o município durante a madrugada.

A adolescente passou por exames de corpo de delito, que apontaram escoriações compatíveis com luta corporal. Diante da situação, ela foi apreendida em flagrante por ato infracional.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ministério da Saúde recebe primeiro lote de medicamento inédito para tratamento do câncer de mama
Outubro rosa

/ 1 hora

Ministério da Saúde recebe primeiro lote de medicamento inédito para tratamento do câncer de mama

2

Adolescente é apreendida suspeita de matar jovem a facadas em MS
Cidades

/ 1 hora

Adolescente é apreendida suspeita de matar jovem a facadas em MS

3

Onça-pintada Aracy é flagrada ensinando o filhote a nadar no Pantanal de MS
Meio Ambiente

/ 1 hora

Onça-pintada Aracy é flagrada ensinando o filhote a nadar no Pantanal de MS

4

Mesmo com recursos bilionários, saúde em Campo Grande segue com falta de medicamentos
SAÚDE

/ 1 hora

Mesmo com recursos bilionários, saúde em Campo Grande segue com falta de medicamentos

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito