Solidariedade

De 19 a 22 de setembro haverá a venda de pratos típicos variados para ajudar a instituição

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense que se dedica ao atendimento de pessoas com deficiências, realiza a 3ª edição da Semana Farroupilha Amigos do Cotolengo, de 19 e 24 de setembro, para arrecadar donativos que ajudarão os 550 assistidos pela instituição.

A semana Farroupilha será um festival de cultura, gastronomia e inclusão social, com destaque para o valor das tradições gaúchas nas comunidades que aqui vivem.

O Padre Valdeci Marcolino, responsável pela Cotolengo destaca que esse evento já virou uma tradição relevante para as ações da instituição.

"Esta é uma semana muito especial para nós.É uma oportunidade única para nos unirmos em torno da cultura gaúcha, enquanto destacamos o trabalho de inclusão social que é o coração do Cotolengo", afirma Pe. Valdeci.

Cabe destacar que o Cotolengo atende 550 pessoas com deficiência física e intelectual, bem como 30 indivíduos com encefalopatia crônica não progressiva e 10 pessoas em situação de dependência através do Projeto Residência Inclusiva.

O evento ajudará na manutenção desses importantes serviços sociais, já que todos os recursos arrecadados serão revertidos para a instituição.

Programação

De 19 a 22 de setembro haverá a venda de pratos típicos variados, a partir das 19h. Os convites custam R$ 25 por prato e já estão disponíveis na secretaria do Cotolengo, situada na rua Jamil Basmage 996, na Mata do Jacinto.

19/09: Macarrão Caseiro com animação do Grupo Nação Brasileira.

20/09: Carreteiro de Costela ao som dos Herdeiros do Chamamé.

21/09: Puchero com Flávio Kaida.

22/09: Polenta ao molho, animação de Fernando Rique e Banda Fama.

24 de setembro: Costelão Fogo de Chão, convites a R$ 55, animação por Edson Douglas e Trio Violada e Banda.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site www.cotolengo.com.br ou enviar mensagem pelo WhatsApp 67 3358-4848.

O evento conta ainda com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da SETESC.

Sobre o Cotolengo

“A porta do pequeno Cotolengo não se pergunta a quem entra se tem um nome, mas somente se possui uma dor”, São Luis Orione.

A origem do nome “Pequeno Cotolengo” remonta ao ano de 1830, quando o Padre José Benedito Cotolengo fundou “La Piccola Casa” (A Pequena Casa), uma instituição para pobres doentes em Turim, na Itália.

A obra multiplicou-se pelas mãos de São Luis Orione, fundador da Pequena Obra da Divina Providência, (padres e irmãs orionitas) sendo levada para diversos países, dentre os quais o Brasil.

Assine o Correio do Estado.