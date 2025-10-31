Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Justiça nega recurso e Tio Arantes ficará mais dois anos no presídio federal de Brasília

Colegiado considerou que persistem os motivos que justificaram a transferência inicial, entre eles, a alta periculosidade do preso

Alison Silva

Alison Silva

31/10/2025 - 18h30
A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu, por unanimidade, manter por mais dois anos a permanência de José Cláudio Arantes, conhecido como “Tio Arantes”, em um presídio federal de segurança máxima, em Brasília.

Apontado como uma das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Mato Grosso do Sul, Arantes teve o recurso da defesa negado em julgamento realizado de forma virtual e permanente. Arantes foi recapturado na Bolívia, em 2023. 

O colegiado considerou que persistem os motivos que justificaram a transferência inicial, entre eles, a alta periculosidade do preso, o histórico de fugas e a influência sobre outros detentos dentro e fora do sistema penitenciário estadual. O entendimento acompanha a decisão do juízo de execução penal e o parecer do Ministério Público e da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen/MS).

De acordo com o acórdão, relatórios da Agepen e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) apontam que o retorno de Arantes ao sistema prisional de Mato Grosso do Sul representaria risco à segurança pública e à estabilidade nas unidades prisionais.

A defesa do preso pediu a anulação da decisão, alegando que não foi intimada previamente para se manifestar sobre o pedido de prorrogação da permanência.

No entanto, os desembargadores rejeitaram a tese de nulidade, citando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a oitiva prévia quando a decisão é devidamente fundamentada.

O relator do caso destacou que a defesa foi intimada após o pedido e não apresentou manifestação dentro do prazo, o que afasta qualquer prejuízo processual. Ele também citou o entendimento da Súmula 662 do STJ, que permite a prorrogação da custódia federal mesmo sem fatos novos, desde que subsistam os fundamentos anteriores.

“Os elementos informativos colhidos atestam a elevada periculosidade do custodiado, o seu papel de liderança e a potencial ameaça à segurança pública local, justificando plenamente a manutenção da medida excepcional”, afirmou o relator em seu voto.

“Tio Arantes” foi recapturado na Bolívia em setembro de 2023, após fugir do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande. A fuga ocorreu em circunstâncias suspeitas, com falhas nas câmeras e indícios de apoio externo.

Desde então, o criminoso cumpre pena na Penitenciária Federal de Brasília, onde permanecerá por mais dois anos.

A defesa ainda tentou limitar a prorrogação a apenas um ano, mas o pedido foi negado com base na Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que permite a renovação da permanência por até três anos, desde que persistam os motivos que levaram à transferência.

A decisão reforça o entendimento de que a ausência de nova oitiva da defesa não gera nulidade e que a renovação da permanência em presídio federal pode ocorrer sem fato novo, bastando a continuidade dos riscos originais.

 

 

Levantamento

Transporte por aplicativo cresce 68,8% em MS

Dados correspondem à Pesquisa de Informações Básicas Municipais, divulgada nesta sexta-feira (31) pelo IBGE

31/10/2025 17h06

Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

Mato Grosso do Sul apresentou um aumento de 68,8% no transporte por aplicativo, o que corresponde a uma expansão do serviço de 16 para 27 municípios, no levantamento realizado em 2024.

O levantamento sobre o transporte por aplicativo foi incluído pela primeira vez na pesquisa em 2020. Naquele período, o serviço era oferecido em 16 municípios; em 2024, saltou para 27 cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul.

Os dados correspondem à Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) e à Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (ESTADIC), realizadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgadas nesta sexta-feira (31). O levantamento apontou que 12 municípios de MS têm Plano Municipal de Transporte.

Plano Municipal de Transportes

Embora o percentual ainda seja pequeno, ele representa um aumento de 200% em comparação a 2020, quando apenas quatro municípios contavam com o plano.

Os melhores resultados ocorreram em cidades de 20 a 100 mil habitantes, que apresentaram elevação de 25,8% no número de localidades com Plano Municipal de Transportes.

“Esse ainda é um resultado aquém do que se almeja para um bom planejamento da política de transporte, o que retrata as grandes dificuldades técnicas e financeiras enfrentadas para a elaboração do plano municipal de transporte e mobilidade urbana, sobretudo por municípios de pequeno e médio portes”, explicou a gerente da MUNIC, Rosane Oliveira.

Serviços de transporte

Os serviços de transporte mais utilizados no estado foram táxis, presentes em 72 municípios, vans (63 municípios) e mototáxis (53 municípios).

Já os serviços de metrô e trem são inexistentes em Mato Grosso do Sul.

Outro destaque é o transporte por aplicativo, incluído na pesquisa pela primeira vez em 2020. O serviço apresentou crescimento de 68,8% entre 2020 (16 municípios) e 2024 (27 municípios), concentrando-se nas cidades mais populosas.

PRISÃO

Homem invade creche, furta TV e troca por R$100 de drogas

O jovem, de 18 anos, é apontado como autor de diversos furtos no município

31/10/2025 16h45

Sede da Polícia Civil em Aparecida do Taboado

Sede da Polícia Civil em Aparecida do Taboado Foto: Divulgação

Na manhã de hoje (31), a Polícia Civil, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Aparecida do Taboado, prendeu em flagrante um rapaz, de 18 anos, que furtou uma televisão na Creche Municipal “Rosália Queiroz de Oliveira”.

Durante a abordagem, ele confessou a prática do furto e relatou que havia trocado a televisão por porções de crack, no valor aproximado de R$ 100, com um indivíduo, em frente ao estabelecimento conhecido como “Skinão Bar”.

O indivíduo invadiu a creche durante a madrugada para furtar o eletrônico. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local, possibilitando a identificação do autor, que trajava bermuda listrada, camiseta e sandália Crocs, além de fazer uso de tornozeleira eletrônica.

De posse das imagens, a equipe iniciou investigações nas proximidades do local do crime, especialmente na região do Terminal Rodoviário, área já conhecida por intensa movimentação de usuários e traficantes de drogas. 

Pela manhã, o criminoso foi localizado e abordado na esquina das ruas Recife e Maceió, trajando as mesmas vestimentas observadas nas filmagens.

O jovem deixou o sistema penitenciário recentemente, em 19 de setembro de 2025, e, mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, vem sendo apontado como autor de diversos furtos ocorridos em Aparecida do Taboado, a maioria praticada durante a madrugada, tendo como alvos residências e comércios variados. 

Ele possui extensa ficha criminal, com diversas passagens anteriores por crimes da mesma natureza.

Diante dos fatos, o rapaz foi preso em flagrante delito e apresentado à autoridade policial, que ratificou a prisão. Após realização do exame de corpo de delito, o conduzido foi recolhido às celas anexas à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado/MS, onde permanece à disposição da Justiça.

