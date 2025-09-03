Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INFRAESTRUTURA

K-Infra promete ir à Justiça e Rota da Celulose pode empacar

Empresa compõe o Consórcio K&G que foi declarado vencedor em maio, mas acabou considerado inapto após perder uma concessão do governo federal

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

03/09/2025 - 09h00
A Rota da Celulose, projeto que compreende trechos de cinco rodovias em Mato Grosso do Sul, deve ser levado à Justiça. Isso é o que promete a K-Infra, empresa que compõe o Consórcio K&G e que havia sido dado como campeão durante o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, mas que foi inabilitado meses depois.

Conforme a assessoria de imprensa da empresa repassou ao Correio do Estado, o grupo pretende ir à Justiça comum após ter o recurso administrativo negado pelo governo do Estado.

Na semana passada o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, declarou “a inabilitação do Consórcio K&G Rota da Celulose” em recurso ingressado pelas empresas contra decisão da Comissão Especial de Licitação (CEL) publicada no início de agosto. 

Com essa publicação, se encerraram as tratativas administrativas para discussão sobre o vencedor. Após a decisão da Seilog, o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) do governo do Estado publicou o chamamento da segunda colocada, o Consórcio Caminhos da Celulose, encabeçado pela XP Infra V Fundo de Investimento em Participações, para a entrega de documentos, que está marcada para acontecer hoje, na B3.
Além da XP Infra V Fundo de Investimento em Participações, o consócio também é formado pelas empresas: CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda., Conter Construções e Comércio S.A., Construtora Caiapó Ltda., Ética Construtora Ltda., Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. e Conster Construções e Terraplanagem Ltda..

Procurado para uma estimativa de data para a assinatura do contrato, o governo do Estado preferiu ter cautela e não informou datas desta vez. Apenas que a intenção é de que o projeto seja iniciado ainda neste ano.

JUDICIALIZAÇÃO

Em junho o Correio do Estado já informava sobre a possibilidade de o projeto da concessão do pacote de rodovias na Região Leste de Mato Grosso do Sul acabar paralisado na Justiça.

A conclusão era da advogada Luciane Palhano, que é especialista em Direito Administrativo, com enfoque em licitações e contratos, que alegou que, independentemente do que o governo do Estado decidisse sobre os recursos, o caso deveria parar na Justiça.

“Na licitação, as partes são contrapostas, os interesses são contrapostos, então, possivelmente, você vai ter uma judicialização, independentemente do resultando [das diligências]. Mesmo que ela [K-Infra] continue, a segunda colocada deve judicializar e, se ela for excluída, também deve judicializar, o que é muito ruim para o Estado, no sentido de ter uma discussão Jurídica em um processo que é tão importante para o escoamento de produção. Então, eu acho que vai ter Judicialização de qualquer forma, mas a diligência do Estado é que vai gerar mais segurança ou menos segurança para o governo do estado de Mato Grosso do Sul”, avalia Luciane Palhano.

IMBRÓGLIO

A Rota da Celulose foi criado pelo governo do Estado para ser a solução para o escoamento da produção na Região Leste, que recebeu incremento grande de produção com a inauguração de uma megafábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, além de outras plantas do mesmo setor na Região.

A situação começou a ser problematizada quando, dias após o leilão da Rota da Celulose, o governo federal publicou a caducidade de contrato entre a União e a K-Infra referente a BR-393, no Rio de Janeiro.
Após essa decisão, a XP ingressou com recurso contestando a vencedora. No dia 4 de agosto, a CEL publicou o resultado da análise do recurso. O documento trouxe a inabilitação do consórcio declarado vencedor no dia 8 de maio por “vícios identificados na documentação apresentada”.

Porém, a K-Infra e a Galapagos ingressaram com recurso, contestando esta decisão, no dia 11 de agosto, o que paralisou, pela segunda vez, o processo do leilão do pacote de rodovias. A Judicialização, caso aconteça, poderá novamente paralisar o andamento do leilão.

Cidades

Superintendência-Geral do Cade aprova venda de parte do GPA ao grupo Coelho Diniz

A operação se refere a aquisição de participação societária na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), a sociedade mãe do Grupo Pão de Açúcar

02/09/2025 21h00

Crédito: Jefferson Rudy / Agência Senado

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda de parte do Grupo Pão de Açúcar (GPA) ao Grupo Coelho Diniz, dos empresários André Luiz Coelho Diniz, Alex Sandro Coelho Diniz, Fábio Coelho Diniz, Henrique Mulford Coelho Diniz e Helton Coelho Diniz. Apesar da coincidência no sobrenome, não há parentesco com o antigo controlador do GPA, Abilio Diniz, falecido no ano passado.

A operação se refere a aquisição de participação societária na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), a sociedade mãe do Grupo Pão de Açúcar (GPA). Com isso, a Família Coelho Diniz passou a ser titular de 24,5% das ações da CBD, mais do que o Grupo Casino, que possui 22,5% das ações do GPA, o que levou a área técnica do Cade a inferir que o Grupo Coelho Diniz passará a deter controle sobre o GPA, ainda que de forma compartilhada.

A Família Coelho Diniz é formada por empreendedores, sócios de diversos negócios, com destaque para a rede Supermercado Coelho Diniz. A empresa conta, atualmente, com 22 lojas em cidades do leste de Minas Gerais.

Após consolidar sua posição no mercado mineiro, a família iniciou um movimento de expansão além do Estado e encontrou no GPA a oportunidade para dar os primeiros passos nessa estratégia A investida começou de forma discreta em fevereiro, com a compra de cerca de 5% das ações. Em maio, a fatia dobrou para 10%, avançou para 17,7% em junho e, no fim de agosto, chegou ao patamar atual.

Já a CBD é uma companhia aberta listada na B3 e com forte atuação no segmento de supermercado e proximidade no setor do varejo no Brasil, por meio de quatro marcas (Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra Mercado e Mini). Ela oferta serviços em determinados municípios dos estados do Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo, além do Distrito Federal. Ainda atua no varejo online de produtos, além de ter atividades acessórias à atuação no comércio varejista (como por exemplo, locação de imóveis próprios). Além disso, possui atuação no e-commerce.

O despacho que autoriza a operação foi publicado na edição desta terça-feira, 2, do Diário Oficial da União (DOU), assinado pelo superintendente-geral, Alexandre Barreto.

Em sua decisão, ele considerou que, apesar de ambas as partes atuarem no ramo de supermercados, a operação "não acarreta sobreposição horizontal nem integração vertical". Foi informado que a CBD e a Família Coelho Diniz possuem supermercados em municípios distintos. Nesse sentido, em Minas Gerais, a CBD possui loja somente em Uberlândia, uma localidade onde a Família Coelho Diniz não possui loja.

Adicionalmente, foi informado que nenhuma empresa do Grupo da Família Coelho Diniz fornece produtos para outros supermercados que não sejam detidos integralmente pela própria família.

"Sendo assim, entende-se que a operação configura mera substituição de agente econômico, não demandando, deste modo, uma análise mais aprofundada dos mercados envolvidos", concluiu a SG.

Fato relevante

Na noite da segunda-feira, 1º, o GPA informou que os acionistas da família Coelho Diniz submeteram à companhia uma proposta de chapa de candidatos à eleição do conselho de administração.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a chapa é composta por André Luiz Coelho Diniz, Gustavo Lobato, Leandro Assis Campos, Luiz Henrique Cunha, Christophe José Hidalgo, Marcelo Ribeiro Pimentel, Helene Esther Bitton, Rafael Ferri e Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho.

Diante do recebimento das informações, a companhia convocará uma reunião do colegiado para deliberar sobre a realização de assembleia geral extraordinária (AGE).

padroeiro da internet

Relíquia de Carlo Acutis chega a Campo Grande e abre semana da canonização

Pulôver azul foi usado pelo jovem italiano, que fez milagres na Capital, e permanecerá na Paróquia São Sebastião após a canonização, que acontecerá no dia 7 de setembro

02/09/2025 18h38

Pulôver foi usado por Carlo Acutis, que será canonizado no domingo (7)

Pulôver foi usado por Carlo Acutis, que será canonizado no domingo (7) Foto: Divulgação / Arquidiocese de Campo Grande

Continue Lendo...

A seis dias da canonização, o pulôver azul de Carlo Acutis, relíquia usada pelo jovem italiano conhecido como padroeiro da internet, chegou a Campo Grande nesta segunda-feira (1º). Com milagres reconhecidos em Mato Grosso do Sul, ele será canonizado neste domingo (7), no Vaticano, pelo papa Leão XIV.

Ao chegar na Capital, a peça foi transportada pelo Corpo de Bombeiros até a Paróquia São Sebastião, e marcou a abertura oficial da programação da Semana da Canonização.

Conforme a Arquidiocese de Campo Grande, a relíquia não terá visitação livre durante o dia, havendo horários determinados. Após o jovem ser canonizado, o pulôver será preparado para permanecer na paróquia, ainda sem data definida.

Ainda segundo a Arquidiocese, na celebração com a exposição da relíquia reuniu 1,2 mil fieis. O pulôver ficou exposto em uma redoma de acrílico no altar.

O padre Marcelo Tenório informou que a peça ficará exposta durante as missas até esta terça-feira (2).

"Depois, será levada para a Capela do Milagre, na Vila Margarida, e retorna à paróquia no domingo para a missa de ação de graças”, explicou o padre.

Dentre os participantes da celebração estava a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que afirmou ser um momento emocionante e destacou a importância de um santo jovem para a Igreja Católica. "Ver uma realidade atual, com um jovem de 15 anos, é muito forte e reforça a nossa fé cristã, católica”, declarou.

Programação da canonização

A canonização de Carlo Acutis estava inicialmente marcada para o dia 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada devido à morte do Papa Francisco.

As celebrações seguem até sábado (6), com atividades na Capela do Milagre, localizada na Rua Ismael Silva, 10, Jardim Marabá.

No domingo (7), dia da canonização, a programação começa às 4h, horário de Mato Grosso do Sul, na Paróquia São Sebastião, com transmissão ao vivo da cerimônia direto do Vaticano. As atividades seguem até 11h30, encerrando-se com um almoço de confraternização no Clube Estoril, aberto ao público mediante aquisição de convites.

Confira a programação completa:

02/09 – Terça-feira

  • 18h30 – Hora da Graça e distribuição de pétalas
  • 19h – Santa Missa

03/09 – Quarta-feira

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 20h – Quiz sobre Carlo Acutis

04/09 – Quinta-feira

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 22h – Vigília com Adoração ao Santíssimo – Tema: “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”

05/09 – Sexta-feira

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 20h – Noite da Juventude

06/09 – Sábado

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 20h – Noite Mariana

07/09 – Domingo

  • 04h,  Café da manhã e transmissão ao vivo da canonização direto do Vaticano
  • 09h – Chegada e veneração da relíquia
  • 10h – Missa de Ação de Graças pela Canonização de São Carlo Acutis
  • 11h30 – Almoço de encerramento (comercializado) Clube Estoril

Carlo Acutis

Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália, após ser acometido por uma leucemia classificada como fulminante. Os primeiros sinais da doença apareceram pouco antes, em setembro.

“Desde cedo, Carlo demonstrou grande habilidade para a informática, dom que utilizou no serviço aos outros e na divulgação de conteúdos de formação cristã, como a exposição sobre os milagres eucarísticos”, informou o Vaticano, citando Acutis como modelo de santidade na era digital.

O jovem foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020 pelo papa Francisco. À época, o santo padre o descreveu como alguém que “não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis”.

“Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos”, disse o pontífice, ao reconhecer um dos milagres de Carlo Acutis, cujos restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.

Milagres em Campo Grande

Cerca de sete anos após a morte de Carlo, um milagre por intercessão do padroeiro foi registrado em Campo Grande, quando uma criança com condição rara no pâncreas foi levada até a uma missa na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande.

Este é o primeiro milagre reconhecido oficialmente pelo Vaticano por intercessão de Carlo Acutis, no ano de 2013.

Matheus Lins Vianna, à época com 3 anos, convivia com o diagnóstico de anomalia congênita rara no pâncreas anular, uma condição grave que não o permitia se alimentar, além de apresentar vômitos constantes.

Em com uma relíquia de Carlo Acutis, a criança pediu de forma espontânea ‘para parar de vomitar’, segundo o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião da qual a capela faz parte. 

“Após intensas orações da família e um toque espontâneo em uma relíquia de Carlo Acutis durante uma celebração, o menino foi curado de forma inexplicável, como atestado por exames médicos posteriores".

O milagre, aprovado pelo Vaticano em 10 de outubro de 2020, levou à beatificação de Carlo.

Outro milagre atribuído ao padroeiro da internet é de um campo-grandense de 25 anos, que entrou em estado vegetativo após uma parada cardíaca. 

Gabriel Terron Nunzio estava em um ponto de ônibus, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), quando foi vítima da parada cardiorrespiratória, em 2016. 

O milagre veio após exposição do jovem através da unção dos enfermos, com parte do pijama e pedaço de cabelo de Acutis. 

Outro milagre atribuído à intercessão do jovem  foi a cura da costa-riquenha Valeria Valverde, 21 anos, que se feriu gravemente após um acidente de bicicleta em Florença, na Itália, em 2022.

Seis dias após o acidente, a mãe de Valéria fez uma peregrinação à cidade de Assis para rezar pela cura da filha no túmulo do beato Carlo Acutis, deixando um bilhete escrito. Nesse mesmo dia, Valéria começou a respirar sozinha e, no dia seguinte, recuperou o uso dos membros superiores e recuperou parcialmente a fala.

Ao contrário das previsões médicas, Valéria passou uma semana fazendo sessões de fisioterapia e, no dia 2 de setembro de 2022, dois meses após o acidente, ela mesma fez uma peregrinação ao túmulo de Carlo Acutis, acompanhada da mãe, para celebrar sua cura.

