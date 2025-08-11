Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

K&G recorre contra desclassificação no leilão da Rota da Celulose

Consórcio possuía três dias úteis para apresentar defesa administrativa sobre concessão

Alison Silva

Alison Silva

11/08/2025 - 14h30
O Consórcio K&G apresentou recurso administrativo contra a desclassificação no leilão da Rota da Celulose. A medida apresentada ao Governo do Estado nesta segunda-feira (11) ocorre em meio à disputa pela concessão de 870 quilômetros da Rota da Celulose, leiloada no dia 8 de maio deste ano na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), vencida pela empresa, que possuía três dias úteis para recorrer da desclassificação.

Em nota divulgada na última semana, o Governo do Estado informou que, “durante a fase de recursos, foram realizadas diligências e análises pela Comissão, que constatou que os documentos entregues não atenderam a integralidade exigida no edital” e, por isso, desclassificou o consórcio K&G.

Com isso, quase três meses após o certame, acatou, no último dia 5, o recurso do Consórcio Caminhos da Celulose, então segundo colocado, convocando a empresa para apresentar documentação. Caso a  empresa atendesse a todas as exigências, poderia assinar o contrato de concessão. 

O consórcio Caminhos da Celulose havia ficado em segundo lugar depois de oferecer um deságio de 8% sobre o valor máximo estipulado pelo edital para as tarifas de pedágio, sendo superado pelo K&G, que propôs desconto de 9%.

Cerca de um mês após o leilão, o Dnit e a ANTT retiraram a K-Infra — empresa que detém 50% das ações do consórcio K&G — da administração da BR-393, a Rodovia do Aço, no Rio de Janeiro, única rodovia que a empresa administrava no País.

Imbróglio

Foi com base na experiência nessa rodovia que a K-Infra conseguiu se habilitar para o leilão. A outra metade do consórcio K&G pertence ao fundo de investimentos Galapagos. Desde 11 de junho, o andamento do processo estava interrompido, quando a Comissão Especial de Licitação do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) do Governo do Estado iniciou a análise do recurso apresentado pelo segundo colocado.

A decisão veio acompanhada da convocação do segundo colocado “para que apresente o Envelope 03 – Documentos de Habilitação, no dia 13 de agosto de 2025, no período das 14h às 16 horas, na sede da B3, localizada na Rua XV de Novembro, nº 275, Centro, São Paulo/SP”.

O consórcio Caminhos da Celulose é formado pelo XP Fundo de Investimentos e pelas construtoras CLD, Caiapó, Ética, Conter e Disbral (Distribuidora Brasileira de Asfalto). Em Mato Grosso do Sul, a construtora goiana Caiapó já atua em grandes obras, como a pavimentação da BR-419, na região de Aquidauana, e a construção do acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, orçada em R$ 472 milhões.

A Rota da Celulose prevê a concessão por 30 anos da BR-262 (entre Campo Grande e Três Lagoas), BR-267 (entre Nova Alvorada do Sul e Bataguassu) e MS-040 (338 e 395), entre Campo Grande e Bataguassu, incluindo a instalação de 12 praças de pedágio.

Conforme o edital, a empresa vencedora deverá realizar 115 km de duplicações, 245 km de terceiras faixas, 12 km de marginais e implantar 38 km de contornos de municípios. A malha passará a contar com acostamento em 100% da extensão, somando mais de 450 quilômetros.

A expectativa é retirar o tráfego de áreas urbanas em cidades como Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Bataguassu.

Consórcio possuía três dias úteis para apresentar defesa administrativa. Na disputa pela permanência na Rodovia do Aço, a K-Infra chegou a obter liminar no Supremo Tribunal Federal para retomar a concessão, mas permaneceu por menos de 24 horas no controle.

*Colaborou Neri Kaspary 

Cidades

Desapropriação atrasa obra de acesso das Moreninhas, diz Adriane Lopes

O projeto, que tem como principal objetivo desafogar o trânsito de avenidas próximas, não teve a previsão de conclusão divulgada

11/08/2025 14h00

Adriane Lopes, após entrega de R$ 6 milhões em investimentos na região do Bandeira

Adriane Lopes, após entrega de R$ 6 milhões em investimentos na região do Bandeira Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

A prefeita Adriane Lopes (PP) comentou, após a entrega de investimentos na região do Bandeira, que o atraso na obra do chamado novo acesso às Moreninhas ocorre devido à dificuldade de desapropriação.

Segundo a chefe do Executivo Municipal, a dificuldade no avanço da obra acontece por conta da retomada de áreas.

“É uma área muito grande a ser desapropriada, e isso vem acontecendo gradativamente, mas nós estamos avançando para o final dessa desapropriação, que é justamente a parte que falta”, explicou Adriane. Ela completou:

“E o Poder Público Municipal, em parceria com o Governo do Estado, está avançando para que a gente possa, em um curto espaço de tempo, entregar à população essa obra que vai desenvolver muito a região da Guaicurus.”

A obra é importante para a região por representar uma nova via de acesso às Moreninhas e ajudar a desafogar o trânsito das avenidas Costa e Silva e Gury Marques. Adriane que entregou na manhã desta segunda-feira (11) mais de R$ 6 milhões em investimentos na região do Bandeira, não informou a previsão de entrega.

Obra esperada

No lançamento de obras em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, no dia 4 de agosto, o governador Eduardo Riedel informou que destinaria  mais recursos para a continuidade do projeto.

Como acompanhou o Correio do Estado, a segunda etapa do projeto vai ligar o final da Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, criando conexão com as avenidas Guaicurus, Rita Vieira de Andrade e Eduardo Elias Zahran. O investimento previsto nessa fase é de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.

Andamento


As obras começaram em dezembro de 2022 e estão praticamente prontas, restando apenas alguns detalhes que precisam ser licitados e executados.

O asfalto está praticamente concluído e o tráfego já foi liberado. Em alguns trechos, até o passeio público está instalado. Faltam ainda a ciclovia, já iniciada em alguns pontos , os trevos de acesso na Avenida Gury Marques e a aplicação da última camada de asfalto em uma rotatória próxima à nova ponte.

O contrato inicial previa que os trabalhos fossem concluídos em 18 meses, prazo que se esgotou em junho de 2024.

A nova avenida, o recapeamento de ruas paralelas, a ampla rede de drenagem e a construção de uma ponte sobre o córrego Lageado consumiram R$ 41,3 milhões. Entretanto, em janeiro deste ano, o valor passou para R$ 53,24 milhões.

O investimento previsto para a segunda etapa é de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.

Em janeiro de 2023, a Agesul chegou a abrir licitação para contratação de uma empreiteira. Contudo, os trâmites foram interrompidos, e a promessa feita no final de julho de 2024 era de que uma nova licitação estava prestes a ser divulgada. Até agora, porém, não há registro de que esse processo tenha sido retomado.

Sumiço

IHP denuncia furto de equipamento que monitora onça-pintada no Pantanal

Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica

11/08/2025 13h45

Foto: Divulgação / IHP

Continue Lendo...

Equipamentos utilizados para afugentar e monitorar onças-pintadas na área urbana de Corumbá foram furtados entre os dias 6 e 8 de agosto, na região da Cacimba da Saúde. O desaparecimento, prejuízo estimado em R$ 6 mil, foi constatado na tarde de sexta-feira (8) durante manutenção realizada pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica, instalados como parte das ações do Grupo Técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário, que reúne Ibama, Polícia Militar Ambiental, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil de Corumbá, o projeto Jaguarte e o próprio IHP. O objetivo dos dispositivos era afastar felinos de grande porte das áreas residenciais e coletar dados sobre seu comportamento.

Segundo o IHP, a perda compromete tanto a geração de informações técnicas necessárias para definir estratégias de mitigação de conflitos entre humanos e onças-pintadas quanto as ações práticas para afastar os animais das casas. Além disso, prejudica um trabalho conjunto estabelecido com a comunidade local desde março de 2025, quando começaram os registros de felinos na região.

Os moradores têm colaborado com os pesquisadores para garantir a coexistência entre fauna e população, ajudando a manter os equipamentos em funcionamento e comunicando avistamentos. A Polícia Civil será acionada para registrar a ocorrência.

Serviço - As autoridades reforçam que, em caso de encontro com onça-pintada, a população deve acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental pelo telefone (67) 99266-4052 e seguir as orientações de segurança para evitar riscos.

