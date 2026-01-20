Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ladrão ameaça guarda com arma falsa e rouba prédio de prefeitura em MS

Equipamento furtado foi vendido logo após o crime

Mariana Piell

Mariana Piell

20/01/2026 - 14h00
Durante a madrugada de segunda-feira (19), um jovem de 21 anos invadiu o prédio da Prefeitura Municipal de Caarapó após render o vigilante o ameaçando com uma réplica de arma de fogo.

Na invasão, ele furtou uma máquina lavadora de alta pressão utilizada nos serviços do município. Com medo de ser atacado e agredido, o guarda do prédio não reagiu ao furto e permitiu a fuga do ladrão.

Após a evasão do criminoso, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram convocadas e, pelas imagens das câmeras de segurança, identificaram o criminoso e iniciaram as buscas. 

No período da tarde, a equipe do SIG conseguiu localizar o suspeito na rua Arcênio Cardoso. Confrontado, ele confessou o crime e informou ter vendido a máquina lavadora poucas horas após o roubo.

Os policiais civis se deslocaram até o endereço indicado, onde identificou o receptador, de 36 anos, recuperou a máquina roubada e efetuou a prisão em flagrante de ambos os envolvidos.

Tanto o autor do roubo quanto o receptador possuem extensa ficha criminal por delitos patrimoniais na cidade de Caarapó e agora estão novamente presos à disposição da Justiça.

Contrabando de canetas emagrecedoras entra na mira da polícia de MS

Somente em 2025, foram apreendidas mais de 3 mil caixas da mercadoria e, na primeira quinzena de 2026, outras 189, o que levou as autoridades a aumentarem a fiscalização nas rodovias de Mato Grosso do Sul

20/01/2026 13h00

Apreensão de canetas emagrecedoras em Ponta Porã

Apreensão de canetas emagrecedoras em Ponta Porã Crédito: Imagem Divulgação

Com o aumento das apreensões das popularmente conhecidas canetas emagrecedoras nas rodovias do Estado, vindas do Paraguai, autoridades policiais estão fechando o cerco ao contrabando.

Em 2025, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), foram apreendidas mais de 3 mil caixas desse tipo de produto, cada uma contendo, em média, quatro unidades do medicamento.

Na primeira quinzena de 2026, 189 caixas foram apreendidas nas rodovias, o que indica que o crime segue tentando furar barreiras e entrar no país com produtos contrabandeados.

Participam da ação equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).

O comandante do DOF, tenente-coronel Wilmar Fernandes, afirma que a apreensão das canetas emagrecedoras ocorre, em sua maioria, durante o combate a crimes fronteiriços que envolvem contrabando e descaminho.

Wilmar Fernandes ainda frisou que os produtos ilegais estão sendo transportados junto com outras mercadorias, como eletrônicos, perfumes e cigarros.

“Essas canetas têm sido encontradas em meio a cargas de descaminho e contrabando. Por se tratar de um produto que não possui autorização de importação pelos órgãos reguladores do país, a entrada é considerada crime de contrabando. Conforme previsto em lei, o responsável é autuado, o material é apreendido e encaminhado à Polícia Federal e, posteriormente, à Receita Federal, para os procedimentos legais”, detalhou o comandante.

Apreensão de canetas emagrecedoras em Ponta PorãApreensão em Ponta Porã de produtos contrabandeados e canetas emagrecedoras / Crédito: Imagem Divulgação

Primeira apreensão de 2026

Durante uma abordagem feita por equipes do BPMRv na rodovia MS-386, na primeira quinzena deste ano, em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, os policiais encontraram os produtos ocultos no estepe de um veículo.

Com o aumento desse tipo de crime, segundo informou o comandante do BPMRv, tenente-coronel Vinícius de Souza, houve a intensificação das fiscalizações nas rodovias estaduais, especialmente nos trechos próximos à fronteira.

Além das ações relacionadas à segurança viária, as equipes também estão enfrentando crimes fronteiriços, que resultaram na identificação e interceptação do transporte irregular de medicamentos.

“Temos percebido que os responsáveis adotam estratégias cada vez mais sofisticadas para tentar ocultar as mercadorias, utilizando compartimentos escondidos e até o estepe dos veículos. Ainda assim, a rotina operacional, a observação atenta durante as abordagens e a experiência das equipes possibilitam a localização desses produtos e a retirada deles de circulação”, afirmou.

O secretário-executivo de Segurança Pública, Wagner Ferreira da Silva, reforçou que o enfrentamento ao transporte ilegal de canetas emagrecedoras integra uma estratégia mais ampla de combate aos crimes transfronteiriços no Estado.

“As forças de segurança de Mato Grosso do Sul estão atentas a essa nova dinâmica criminosa e atuam de forma integrada para coibir a entrada de produtos ilegais no território estadual. Além de configurar crime, esse tipo de mercadoria representa risco direto à saúde da população quando utilizada sem prescrição médica, o que torna ainda mais necessária a intensificação das ações de fiscalização, especialmente nas regiões de fronteira e nos principais corredores rodoviários”, destacou.
 

VESTIBULAR UEMS

UEMS divulga resultado final e classificação do Vest26

Matrículas começam a partir do início de fevereiro

20/01/2026 12h45

Fachada da UEMS

Fachada da UEMS Divulgação / UEMS

Nesta terça-feira (20), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou o edital do resultado final das notas da prova objetiva e da redação do vestibular do ano letivo 2026, e a classificação dos candidatos.

Divulgado por meio de edição de suplemento do Diário Oficial do Estado (DOMS), as listas são divididas por curso e unidade da universidade estadual. Ao todo são 23 cursos, em 12 cidades de Mato Grosso do Sul além de Campo Grande, que contém duas unidades.

Confira a lista de cursos e quantidade de vagas:

*Ampla concorrência (AC); Negros (CN); Indígenas (CI); Residentes de MS (RMS); Pessoas com deficiências (PCD)

Aquidauana

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Engenharia Florestal – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Zootecnia – Bacharelado (Integral)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Bataguassu

  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)

Campo Grande – Moreninhas

  • Administração Pública – Bacharelado (Noturno)
    18 vagas ( 9 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    18 vagas ( 9 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • História – Licenciatura (Noturno)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Campo Grande – Santo Amaro

  • Dança – Licenciatura (Vespertino)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Ciências Biológicas – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Geografia – Licenciatura (Noturno)
    16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Fonoaudiologia – Bacharelado (Matutino)
    16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Letras – Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Letras – Hab. Português/Inglês e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Medicina – Bacharelado (Integral)
    25 vagas (13 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Psicologia – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Pedagogia – Licenciatura (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Teatro – Licenciatura (Vespertino)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Terapia Ocupacional – Bacharelado (Matutino)
    16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Turismo – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Cassilândia

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Letras – Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Matemática – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Coxim

  • Psicologia – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Dourados

  • Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Ciência da Computação – Bacharelado (Integral)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Matutino)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Enfermagem – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Pedagogia – Licenciatura (Vespertino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Jardim

  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Maracaju

  • Administração – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Pedagogia – Licenciatura (Vespertino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Mundo Novo

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Naviraí

  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)

Nova Andradina

  • Engenharia Civil – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Matemática – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Paranaíba

  • Direito – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Ponta Porã

  • Ciências Contábeis – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Neste ano foram mais de 7 mil inscritos, com pouco mais de 1 mil ausentes e apenas 10 foram eliminados.

Vestibular UEMS

A prova é normalmente composta por 60 questões divididas da seguinte maneira:

  • 15 questões de Linguagens;
  • 15 questões de Humanas;
  • 15 questões de Natureza;
  • 15 questões de Matemática;

Além das perguntas objetivas, no exame também é avaliado a habilidade de produção textual dissertativa argumentativa do candidato com a redação.

Nessa última edição, o tema foi: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.

As matrículas estão previstas para o começo de fevereiro, com início do ano letivo em 23 de fevereiro.

Fachada da UEMS

Confira o edital completo da classificação com as listas aqui.

