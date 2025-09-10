Ladrão invade casa e leva mais de R$ 65 mil em joias

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na última terça-feira (9) depois de invadir uma casa no centro de Naviraí e roubar objetos pessoais da moradora.

O crime teria acontecido por volta das 4h30, quando o homem arrombou uma janela de blindex na cozinha para ter acesso ao interior da residência. Ele revirou os cômodos da casa e pegou joias, relógios, correntes, perfumes, óculos, bijuterias e uma sacola de viagem.

Os objetos roubados foram avaliados em R$ 65,5 mil e pertenciam à proprietária do imóvel, uma idosa de 65 anos.

Prisão

Após o registro do Boletim de Ocorrência, a Polícia Civil iniciou a investigação e identificou o responsável pelo furto. Então, por volta das 14h, foram até a casa do suspeito, que confessou o crime e entregou parte dos bens furtados. O restante dos objetos ainda não foi localizado.

Com ele foram apreendidos ainda duas porções de crack (4,6g) que, conforme afirmou o criminoso, eram para consumo pessoal.

O ladrão foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde teve a prisão em flagrante confirmada pela autoridade policial.

A perícia técnica compareceu à casa onde ocorreu o furto e realizou os levantamentos necessários. As imagens das câmeras de segurança também passarão por análise pericial.

Câmera de segurança flagrou o momento em que o criminoso deixa o imóvel furtado

Reincidente

De acordo com a investigação policial, o ladrão é recorrente no crime e havia deixado o sistema prisional um dia antes do furto, na segunda-feira (8), onde cumpriu pena por crimes patrimoniais, e estava em monitoramento por tornozeleira eletrônica. Ele já havia sido condenado duas vezes por furto qualificado.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva, devido ao risco de reiteração criminosa e a gravidade concreta da conduta.

Assine o Correio do Estado