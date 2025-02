Ladrão invade casa, rouba comida, dorme e toma banho durante assalto em MS

Pós-graduação

Para suprir a demanda, haverá um investimento adicional de R$ 500 mil nos programas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) anunciou a duplicação do número de bolsas para seus programas de mestrado em 2025. O anúncio foi feito durante a primeira Reunião de Gestão Sistêmica do IFMS em 2025, realizada na última segunda-feira (3) na reitoria em Campo Grande.

Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), informou que o número de bolsas aumentará de 25 para 50. Esse aumento representa um investimento adicional de R$ 500 mil por ano na formação continuada.

A reitora do IFMS, Elaine Cassiano, expressou entusiasmo com o anúncio, destacando que este investimento ampliará o acesso e a permanência de estudantes na pós-graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos e produção científica em áreas estratégicas.

Em 2024, foram oferecidas 15 bolsas para o Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e 10 para o Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (ProfNIT), cada uma no valor de R$ 2,1 mil mensais.

"Como são mestrados profissionais específicos para ciência e tecnologia e para inovação, dobrar a quantidade de vagas proporcionará ainda mais qualidade nas ações dentro do Instituto Federal e também no Governo do Estado", pontuou Márcio.

O edital de 2025 será publicado após a inclusão de um aditivo no Acordo de Cooperação Técnica n° 01/2024 entre o IFMS e a Fundect.

Adicionalmente, a Fundect anunciou a oferta de uma capacitação em letramento de Inteligência Artificial (IA) para professores e estudantes selecionados para o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do Estado de Mato Grosso do Sul (Pictec).

A Reunião de Gestão Sistêmica, que continuou no dia 4 de fevereiro, abordou diversos temas relacionados ao desenvolvimento institucional, ensino, administração, extensão e pesquisa do IFMS.

