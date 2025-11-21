Ladrões invadem farmácia e saem com cofre após ameaçar funcionários na fronteira

No bairro Santo Antônio, da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, o crime aconteceu na altura do número 8.500, em uma farmácia da rede Americana. - Reprodução

Distante quase 300 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, bandidos invadiram uma farmácia na madrugada desta sexta-feira (21), localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, ameaçando funcionários e deixando o local com o cofre e dinheiro do estabelecimento.

No bairro Santo Antônio, da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, o crime aconteceu na esquina entre as ruas Teniente Herrero e "Campeões de 65", na altura do número 8.500, em uma farmácia da rede Americana.

Aos portais locais, o comissário responsável pelo caso, Carlos Toledo, detalhou o desenrolar da ação criminosa que, conforme publicado no Ligado na Notícia e Ponta Porã News, ele estima ter começado aproximadamente 20 minutos após a farmácia abrir.

"Segundo as vítimas, a loja abriu por volta das 6h30 e os assaltantes chegaram por volta das 6h50", descreveu.

Conforme apurações iniciais, a suspeita é que dois homens aparentemente jovens sejam os responsáveis pelo crime, chegando até o local da farmácia a bordo de um veículo Hyundai HB20, cinza, que até possuía placas paraguaias, identificação essa, porém, que não pertencia ao carro.

Roubo do cofre

Segundo repassado pelas autoridades, uma vez no interior do estabelecimento, os suspeitos ameaçaram os funcionários e se encaminharam rumo ao escritório do administrador do local, onde arrancaram um cofre de 50x50 centímetros que estaria inclusive preso à parede.

Ainda não é possível apontar a premeditação do crime, se os indivíduos suspeitos, de fatos, estariam vigiando o local e há quanto tempo, porém o comissário frisa que o alvo em si, o cofre em questão, não estaria necessariamente escondido, sendo até mesmo um alvo visível.

"Não posso confirmar [a premeditação], mas digamos que a localização do cofre é visível. O escritório está ali e já é possível ver o cofre ao lado da porta", disse.

Também não há um valor estimado de quanto pode ter sido subtraído pelos criminosos, com a esperança da investigação sendo as câmeras de identificação da área que podem favorecer o reconhecimento dos suspeitos.

Fim da paz na fronteira

Mato Grosso do Sul possui um total de 13 municípios fronteiriços com outros países, seja Paraguai ou Bolívia, entre eles: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo.

Nesse sentido, com pouco mais de 12% da população sul-mato-grossense, as regiões de fronteira de MS concentram 21% dos assassinatos registrados no Estado, índice esse de vítimas de homicídio doloso que é 27,12% comparado com o mesmo período de 2024.

Entre os diversos fatores que impulsionam esses números, a "guerra" entre facções na disputa pelo comando das fronteiras acaba respondendo como um dos maiores fatores geradores de homicídios dolosos, segundo especialistas.

Como bem acompanha o Correio do Estado sobre a situação, até meados de 2023 a fronteira Brasil/Paraguai conseguiu experimentar um curto período de paz após anos de guerra, quando registrou o menor número de mortes desde 2019 para os primeiros quatro meses de um ano.

Então secretário Municipal de Segurança Pública de Ponta Porã à época, Marcelino Nunes de Oliveira frisou a "pausa" no enfrentamento entre facções rivais na faixa fronteiriça entre Brasil e Paraguai, cenário esse que ficou no passado.

Há aproximadamente de uma semana, por exemplo, o País vizinho chegou a registrar três tiroteios no intervalo de 24 horas, que vitimaram dois brasileiros no Paraguai.

No fim da tarde de segunda-feira (20), Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China, morto em Pedro Juan Caballero após ser atingido por pelo menos 16 tiros, que atingiram a região da cabeça, rosto e peito.

Ex-candidato a vereador, o brasileiro Jonathan concorreu pelo MDB e teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, com sua morte comentada até mesmo pelo deputado paraguaio, Santiago Benítez (ANR-HC).

Ex-vereador de Pedro Juan Caballero, Santiago Benítez inclusive Desistiu recentemente de disputar a prefeitura de PJC por estar recebendo ameaças em meio à onda de atentados no Paraguai.

O tiroteio seguinte teve alvo específico, semelhante ao terceiro caso que acabou vitimando outro brasileiro, nesse caso inocente, já que o mecânico atingido por uma bala perdida estaria no interior de uma loja de peças de reposição para motocicletas.

Essa ocasião de terceiro atentado ocorreu próxima às vias General Bruguez e Yegros, distante menos de 1,5 km do centro de Ponta Porã, com o alvo dos criminosos sendo Luiz César Argüello, homem conhecido como "Anguja que estaria a bordo de seu Jeep Compass cinza que ficou com 37 marcas de bala ao todo. Ele sobreviveu em um primeiro momento e foi removido para o hospital particular de San Lucas

