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Lama da mineração invade fonte que abastece comunidade pantaneira

Cerca de cem moradores da comunidade Antônio Maria Coelho amanheceram nesta quinta-feira com a água de consumo doméstico totalmente tomada pela lama

Neri Kaspary

Neri Kaspary

29/10/2026 - 14h10
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Os cerca de cem moradores do povoado Antônio Maria Coelho e praticamente toda a estrutura turística do Balneário Menck, a cerca de 45 quilômetros da área urbana de Corumbá, foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira (29) com a água que abastece a comunidade totalmente tomada pela lama procedente das atividades da mineração desenvolvidas pela LHG Mining, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Segundo Edevaldo Santana de Oliveira, a água que abastece a comunidade é captada e canalizada a partir do Córrego Piraputanga, a cerca de 3,5 quilômetros de distância. E, de acordo com ele, próximo ao local de captação existe uma espécie de muro de arrimo para impedir que água barrenta das estradas chegue ao córrego.

Na noite passada, porém, algum funcionário da mineradora, utilizando uma máquina, destruiu esta proteção e direcionou a água da chuva em direção ao local onde ocorre a captação, explica Edevaldo, que há 58 anos mora na comunidade Antônio Maria Coelho.

E, de acordo com ele, a chuva não foi intensa e não existe explicação lógica para fizesse a manobra. “Acho que foi para desviar a água que ficava empossada próximo de uma guarita da mineradora. Isso é um crime ambiental e alguém precisa ser responsabilizado por isso”, opina Edevaldo. 

Historicamente a comunidade, instalada às margens da desativada ferrovia (estação Antônio Maria Coelho) captava água de córregos mais próximos. Mas, por conta da mineração, estas nascentes secaram e eles tiveram de improvisar a tubulação para trazer a água de longe.

Na comunidade existe um reservatório de dez mil litros e a partir dele a água é direcionada para as caixas dos moradores. Por volta do meio dia desta quinta-feira a coloração da água procedente do Piraputanga já havia melhorado, mas os reservatórios estão todos tomados pela lama, reclama Edeltrudes Correia Olveira, mais conhecida como Edil.

Por conta da lama, a água dos reservatórios foi despejada nesta quinta-feira. Porém, as escorrer ela invadiu o pátio da escola da comunidade, inviabilizando até mesmo as atividades lúdicas das crianças, reclamaram os vereadores (veja vídeo). 

Os moradores da região consomem a água do Corrego Piraputanga sem qualquer tipo de tratamento. Eles chegaram a receber filtros, mas praticamente todos já abandonar os equipamentos, pois a cada semana eram obrigados a substituir os refis, pois ficavam tomadas pela lema e a água simplesmene não passava mais, segundo Edevaldo. 

"Antigamente tinhamos água mineral aqui. Prova disso é que vinha gente de tudo que é lado para buscar água, já que que tinha a fama se ser medicinal. Hoje, não temos água mineral, mas temos água com minério de ferro", lamenta a senhora Edil antes de enviar uma série de vídeos mostrando a água avermelhada. 

O Correio do Estado procurou a LGH Mining e a informação que obteve é de que uma equipe que fica na área urbana de Corumbá foi enviada à comunidade para tentar entender o que ocorreu

Mas, a água barrenta não é o único problema da comunidade. Mais grave que isso, reclamam, é a poeira procedente da atividade de mineração. Na região circulam diariamente em torno de 300 carretas que levam minério de ferro até o Porto Esperança, localizado a cerca de 45 quilômetros de distância, às marges do Rio Paraguai.

Além da poeira procedente da extração de minérios, eles convivem com a fuligem da siderúrgica da empresa Vetorial, que utiliza dezenas de toneladas de carvão carvão diariamente para produzir ferro gusa.

Por conta das reclamações, a LHG Mining assumiu o compromisso de umidificar as estradas, o que ameniza, mas não acaba com o problema da poeira. E a tendência é de que a situação se agrave, pois a mineradora conseguiu autorização para aumentar a extração anual de 12 para 25 milhões de toneladas de minério.

Neste projeto, porém, existe a previsão de que boa parte dos caminhões seja retirada das estradas. O projeto prevê a construção de uma correia de 12 quilômetros para levar o minério até a estação ferroviária. Esta correia, conforme o projeto, será coberta e praticamente elimina a poeira que existe atualmente.

Depois, tudo será carregado em vagões e levado pela ferrovia até o Porto Gregório Curvo, em Porto Esperança, onde estão previstos investimentos de R$ 1,9 bilhão para ampliar a modernizar o sistema de carregamento do minério nas barcaças que descem pelo Rio Paraguai. A meta da LHG é despachar até 15 milhões de toneladas de minério por ano a partir deste porto.

Os investimentos bilionários previstos na mineração da região se explicam pela qualidade do material. O minério extraído no Maciço do Urucumpossui alto teor de pureza e qualidade excepcional, sendo uma das principais províncias minerais do Brasil. Como a região é rica tanto em ferro quanto em manganês, os níveis de pureza variam de acordo com o mineral, entre 62% e 67%. Em outras minas, este teor é da ordem de 40%.

Nos primeiros oito meses deste ano foram ocorreu aumento de 11% nas exportações de minério feitas a partir de Corumbá, passando de 6,349 milhões de toneladas para 7,080 milhões de toneladas, tudo sendo escoado pela hidrovia do Rio Paraguai. É o maior volume da já exportado neste período e praticamente tudo isso passou pela comunidade Antônio Maria Coelho. 

DIA DE FINADOS

Cemitérios têm programação especial para o Dia de Finados em Campo Grande

Cronograma tem apresentação da Banda da Guarda Civil Metropolitana e celebrações religiosas durante o dia

29/10/2026 12h20

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Foto: Marcelo Victor / Arquivo

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Para celebrar o Dia de Finados, na próxima segunda-feira (02), os cemitérios públicos de Campo Grande terão programações especiais, com missas, apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitana e cultos religiosos.

Com objetivo de tornar o momento especial para aqueles que irão prestar homenagens aos entes queridos, a programção é organizada pela Gerência de Cemitério Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A abertura dos portões será às 07h nos três cemitérios municipais: Santo Amaro, na Avenida Presidente Vargas, nº 1840; Santo Antônio, na Avenida Consolação, S/N; e São Sebastião, na Avenida Coronel Antonino, S/N.

A programação religiosa para católicos e evangélicos ocorrerá in loco em dois períodos, matutino e vespertino. Em parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, a partir das 07h30 será celebrada a primeira missa, com um celebrante em cada unidade.

Em seguida acontecerão as apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitna, prevista para acontecer em três horários diferentes, apenas durante o período matutino, divididos para cada unidade da seguinte forma:

  • às 08h30, no Cemitério Santo Antônio;
  • às 09h15, no Cemitério Santo Amaro;
  • e às 10h, no Cemitério São Sebastião;

No período vespertino, em cada cemitério acontecerá a segunda missa, às 15h. E para a população evangélica, que também irá prestar homenagens ao seus entes queridos, a programação inclui um culto em cada um dos três cemitérios, previsto para às 16h.

Após o encerramento das atividades religiosas, as unidades ficarão abertas até às 17h, quando ocorrerá o fechamento dos portões.

Orientações

Segundo a Prefeitura de Campo Grande a entrada de veículos nos cemitérios estará proibida devido a grande circulação e movimentação durante o Dia de Finados.

Por isso, o recomendado é que idosos e pessoas com mobilidade reduzida que necessitam do deslocamento com veículos considerem visitar os espaços em dias anteriores ou posteriores à data para terem mais tranquilidade.

Além disso, recomenda-se ainda que os visitantes:

  • levem água para manter hidratação, em razão de altas temperaturas;
  • evitem pisar sobre túmulos, em respeito e prevenção de acidentes, bem como preservação do espaço;
  • uso do protetor solar e/ou repelente;
  • utilizem utensílios para proteger do sol como sombrinhas, bonés, chapéus, guarda-sol;

A programação planejada integra as ações da campanha intitulada 'Mês da Saudade 2026', que incentiva a doação de sangue em homenagem aos finados. O tema deste ano é “Em memória de quem partiu, doe sangue para quem luta para viver”, e seguirá até 30 de novembro.

O Hemosul permanece à disposição das pessoas interessadas em doar sangue e contribuir com a campanha.

DECRETADOS

Operação em Dourados prende membros de facções ligados a homicídios

Ao todo, foram cumpridos 22 mandatos de busca e apreensão e 20 mandatos de prisão

29/10/2026 11h45

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Indivíduos são suspeitos de integrarem facções criminosas que cometeram homicídios em Dourados

Indivíduos são suspeitos de integrarem facções criminosas que cometeram homicídios em Dourados Divulgação: Polícia Civil

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A Operação Decretados, deflagrada pela Sessão Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Regional de Polícia Civil de Dourados, cumpriu mandatos de busca e apreensão e de prisão relacionados a uma investigação, a qual apura o envolvimento de indivíduos da região com disputas entre facções criminosas. 

Ao todo, foram cumpridos 22 mandatos de busca e apreensão e 20 mandatos de prisão, sendo dez para indivíduos que estavam em liberdade, oito a presos que atuavam dentro de penitenciárias do Estado e promoviam ataques em Dourados e região, e mais dois mandatos de recaptura de indivíduos que tinham fugido do sistema prisional. 

Duas pessoas foram presas em flagrante, uma delas que já estava com mandado de prisão preventiva e o padrasto de um dos investigados, que foi localizado com um revólver calibre 38 na residência. 

No local, também foram localizados aproximadamente 2 quilos de entorpecentes, além de objetos como balança e outros itens para comercialização de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação é realizada desde julho, quando crimes dolosos contra a vida, envolvendo disputa entre facções, se intensificaram na cidade. Praticamente todos os investigados têm relacionamento com homicídios consumados e tentados na região.

"Então nós acreditamos que essa operação tenha sido um importante passo na repressão a essa disputa de facções que está acontecendo aqui na cidade e que nós possamos, a partir dos elementos obtidos, como aparelhos celulares, anotações e outras informações, decorrentes também do depoimento e dos interrogatórios realizados, avançar ainda mais na apuração contra esses grupos criminosos" disse Lucas Veppo, delegado da  Polícia Civil de Dourados.

A ação contou com o apoio de diversas unidades, como Defron, SIGs de Ponta Porã, Fátima do Sul, Naviraí, 1º e 2° DP de Dourados, Garras, Denar, GOE, DOF, Força Tática do 3º Batalhão, CGPA, Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso, Polícia Penal e Polícia Civil do Mato Grosso através de unidades da Regional de Primavera do Leste.

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