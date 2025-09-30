Legendário preso com 150 kg de cocaína passa por audiência nesta quinta-feira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Presos em flagrante com 150 quilos de pasta-base de cocaína em maio deste ano, o Legendário Renan Silva Nascimento, de 34 anos, dono de uma hamburgueria em Dourados, apontada pelo Ministério Público como entreposto de drogas trazidas da fronteira com o Paraguai, passará por audiência nesta quinta-feira (2).

Além dele, também serão ouvidos Anderson Moreira da Rosa, de 37 anos, e Maurício Martins da Paixão, de 47 anos, apontados como responsáveis pelo transporte da carga milionária do entorpecente.

A audiência prevista por meio de videoconferência, ocorre após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, medida decretada logo após a detenção, ocorrida no dia 6 de maio de 2025 durante operação do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.

Na ocasião, policiais monitoravam há duas semanas a hamburgueria de Renan, em Dourados onde constataram movimentações suspeitas envolvendo o veículo Fiat Ducato Cargo.

Denúncia

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Anderson e Maurício descarregaram diversas caixas de papelão na hamburgueria de Renan. Quando os agentes civis se aproximaram, observaram que o comerciante apresentou “nervosismo excessivo e inquietação esdrúxula”. Pelas grades do imóvel, os policiais avistaram caixas de carne contendo tabletes prensados de coloração esverdeada.

Logo em seguida, a equipe conseguiu localizar novamente o veículo, próximo à Praça Cinquentenário, efetuando a prisão de Anderson e Maurício. Questionados, ambos negaram envolvimento com o tráfico, alegando que apenas entregavam carnes em nome da empresa Nostro Beff. Já Renan, inicialmente, declarou que desconhecia a carga e que receberia supostos aparelhos celulares de um indivíduo apelidado de “Cowboy”, pelo qual receberia R$ 5 mil.

Apesar das versões contraditórias, a polícia confirmou que as caixas continham 150 tabletes de pasta-base de cocaína, com peso total de 150 kg. O entorpecente estava misturado a produtos alimentícios, estratégia usada para dificultar a detecção. À época, a estimativa é que o prejuízo ao crime organizado foi de R$ 6 milhões.

Nas redes sociais, inclusive, Renan chegou a postar vídeos um dia antes da prisão, anunciando que a hamburgueria estaria fechada para reforma, com previsão de reabertura dois dias depois.

Movimento Legendários

O caso chamou ainda mais atenção porque Renan, casado e pai de três filhos, se apresentava nas redes sociais como integrante do movimento Legendários. Em sua biografia, destacava o número 49075, que identifica sua participação em um dos encontros promovidos pelo grupo.

Legendários é um movimento cristão voltado para homens, com a proposta de promover transformação pessoal, espiritual e familiar. Os encontros, organizados em formato de "retiro ao ar livre", buscam trabalhar temas como liderança, paternidade responsável, espiritualidade e propósito de vida.

Os integrantes recebem um número de identificação ao participarem dos encontros, chamado de “código de Legendário”, que simboliza o compromisso assumido em “buscar a melhor versão de si mesmo”.

Os eventos promovidos pelo Legendários são direcionados a homens, sejam eles casados ou solteiros. As experiências oferecidas variam em preço, com desafios que podem custar desde R$ 450 até mais de R$ 81 mil.

No Brasil, o Legendários chegou em 2017 e, embora ainda não seja amplamente conhecido, tem atraído um número crescente de participantes. O país já se tornou o segundo maior público do movimento. Entre os participantes notáveis estão figuras públicas como Eliezer, Thiago Nigro, Neymar pai e o empresário Kaká Diniz.

