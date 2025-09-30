Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Legendário preso com 150 kg de cocaína passa por audiência nesta quinta-feira

Dono de hamburgueria foi preso junto de dois comparsas em maio deste ano, em Dourados

Alison Silva

Alison Silva

30/09/2025 - 16h00
Presos em flagrante com 150 quilos de pasta-base de cocaína em maio deste ano, o Legendário Renan Silva Nascimento, de 34 anos, dono de uma hamburgueria em Dourados, apontada pelo Ministério Público como entreposto de drogas trazidas da fronteira com o Paraguai, passará por audiência nesta quinta-feira (2).

Além dele, também serão ouvidos Anderson Moreira da Rosa, de 37 anos, e Maurício Martins da Paixão, de 47 anos, apontados como responsáveis pelo transporte da carga milionária do entorpecente.

A audiência prevista por meio de videoconferência, ocorre após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, medida decretada logo após a detenção, ocorrida no dia 6 de maio de 2025 durante operação do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.

Na ocasião, policiais monitoravam há duas semanas a hamburgueria de Renan, em Dourados onde constataram movimentações suspeitas envolvendo o veículo Fiat Ducato Cargo. 

Denúncia

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Anderson e Maurício descarregaram diversas caixas de papelão na hamburgueria de Renan. Quando os agentes civis se aproximaram, observaram que o comerciante apresentou “nervosismo excessivo e inquietação esdrúxula”. Pelas grades do imóvel, os policiais avistaram caixas de carne contendo tabletes prensados de coloração esverdeada.

Logo em seguida, a equipe conseguiu localizar novamente o veículo, próximo à Praça Cinquentenário, efetuando a prisão de Anderson e Maurício. Questionados, ambos negaram envolvimento com o tráfico, alegando que apenas entregavam carnes em nome da empresa Nostro Beff. Já Renan, inicialmente, declarou que desconhecia a carga e que receberia supostos aparelhos celulares de um indivíduo apelidado de “Cowboy”, pelo qual receberia R$ 5 mil.

Apesar das versões contraditórias, a polícia confirmou que as caixas continham 150 tabletes de pasta-base de cocaína, com peso total de 150 kg. O entorpecente estava misturado a produtos alimentícios, estratégia usada para dificultar a detecção. À época, a estimativa é que o prejuízo ao crime organizado foi de R$ 6 milhões.

Nas redes sociais, inclusive, Renan chegou a postar vídeos um dia antes da prisão, anunciando que a hamburgueria estaria fechada para reforma, com previsão de reabertura dois dias depois.

Movimento Legendários

O caso chamou ainda mais atenção porque Renan, casado e pai de três filhos, se apresentava nas redes sociais como integrante do movimento Legendários. Em sua biografia, destacava o número 49075, que identifica sua participação em um dos encontros promovidos pelo grupo.

Legendários é um movimento cristão voltado para homens, com a proposta de promover transformação pessoal, espiritual e familiar. Os encontros, organizados em formato de "retiro ao ar livre", buscam trabalhar temas como liderança, paternidade responsável, espiritualidade e propósito de vida.

Os integrantes recebem um número de identificação ao participarem dos encontros, chamado de “código de Legendário”, que simboliza o compromisso assumido em “buscar a melhor versão de si mesmo”.

Os eventos promovidos pelo Legendários são direcionados a homens, sejam eles casados ou solteiros. As experiências oferecidas variam em preço, com desafios que podem custar desde R$ 450 até mais de R$ 81 mil.

No Brasil, o Legendários chegou em 2017 e, embora ainda não seja amplamente conhecido, tem atraído um número crescente de participantes. O país já se tornou o segundo maior público do movimento. Entre os participantes notáveis estão figuras públicas como Eliezer, Thiago Nigro, Neymar pai e o empresário Kaká Diniz.

Cidades

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

Após denúncias de que o gelo alterava o peso dos produtos, a fiscalização constatou que a licença sanitária do estabelecimento estava vencida

30/09/2025 15h54

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Após denúncias de que o gelo alterava o peso dos produtos em embalagens sem qualquer indicação de procedência, a Peixaria Rio Sul passou por inspeção e teve suas atividades suspensas em Campo Grande.

A peixaria não estava com a licença sanitária em dia e apresentava irregularidades no armazenamento e manipulação dos peixes. Outro ponto verificado foi que o estabelecimento possui três CNPJs com a mesma atividade e no mesmo endereço.

O local está situado na rua Rui Barbosa, no bairro Santa Dorotheia. Segundo a Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), quatro denúncias levaram o órgão a realizar a vistoria.

Um consumidor comprou tilápia que, no estabelecimento, constava como 1 kg, mas ao pesar em casa percebeu que cerca de 400g eram de gelo. Isso motivou a inspeção em ação conjunta com o Selo de Inspeção Municipal (SIM) e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon-MS).

O delegado titular da Decon, Wilton Vilas Boas de Paula, explicou que a interdição das áreas de produção e a suspensão da atividade ocorreram diante das irregularidades constatadas pelos fiscais.

“Todo produto tem que ter informações como origem, selo do SIM, prazo de validade e peso. Os produtos que estavam sendo vendidos não tinham nenhuma dessas informações.”

O proprietário da empresa, cujo nome não foi divulgado, e os funcionários serão ouvidos em inquérito policial.

Crédito: Kleber Clajus/ProconMS e Divulgação

Irregularidades

Durante a fiscalização, foi identificado que os produtos não apresentavam indicação de origem e, na embalagem, não constava sequer o peso ou outras informações exigidas por lei.

O Procon-MS informou que mais de duas toneladas de pescado foram descartadas por estarem impróprias para consumo.

Na cozinha, imagens registradas pelo Procon-MS mostram o chão sujo de sangue, peixes espalhados em uma bancada e materiais jogados em uma pia, cuja torneira estava ligada a uma mangueira.

O local teve suas atividades comerciais suspensas devido à ausência de boas práticas sanitárias.

Com a emissão do auto de infração e a suspensão da atividade, a empresa terá 20 dias para apresentar defesa no Procon-MS.

Também participaram da ação a Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul (AEM-MS), instituição delegada do Inmetro no âmbito do convênio Proconmetro.

A reportagem tentou contatar a peixaria, mas, até o fechamento do material, não obteve retorno. Caso receba alguma resposta, a matéria será atualizada.

Campo Grande

Traficantes que levavam drogas em viaturas e tinham o "narcopix" perdem R$ 10 milhões

Entre os bens estão terrenos em condomínios de luxo, aplicações financeiras e dinheiro em espécie

30/09/2025 15h40

Quadrilha de traficantes tinha até policiais

Quadrilha de traficantes tinha até policiais Divulgação MPMS

Continue Lendo...

Os traficantes de Mato Grosso do Sul que levavam droga em viaturas da Polícia Civil e também ficaram conhecidos pela prática do “narcopix” perderam R$ 10 milhões em bens, que agora são da União. 

Entre os bens que os bandidos perderam estão valores em espécie, aplicações bancárias milionárias, joias, aparelhos eletrônicos, além de caminhões usados para o transporte de cocaína do Paraguai para Campo Grande, e da Capital de Mato Grosso do Sul para o restante do País. 

Entre os bens perdidos pelos criminosos, conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, estão contratos de locação e pré-venda de imóveis de alto padrão, como uma residência no condomínio Jardim Acapulco III, no Guarujá (SP), e uma unidade no Riviera Boulevard SPA Resort, em Ponta Porã (MS). 

Também foram apreendidos contratos de compra e venda de máquinas agrícolas, escritura pública de imóvel urbano, notas promissórias, recibos, cheques, cadernos com anotações manuscritas e documentos diversos indicando movimentações financeiras suspeitas.

Os valores serão revetidos à União, e serão destinados ao Fundo Penitenciário Nacional, medida prevista no Código de Processo Penal. 

“No caso em tela, restou amplamente demonstrado no decorrer da fundamentação que os bens e valores apreendidos são provenientes da prática dos crimes devidamente comprovados, razão pela qual imperioso o seu perdimento em favor da União”, argumentou a juiza da 3ª Vara Criminal de Campo Grande, Eucélia Moreira Cassal.

A condenação

Os 16 envolvidos com tráfico de drogas tiveram juntos, uma pena de 145 anos de prisão e mais o pagamento de dias-multa fixado em R$ 199 mil. 

O esquema de tráfico utilizado pela quadrilha ficou conhecido como “narcopix”, porque  usava o método de pagamento eletrônico para financiar os transportes ilegais da droga e para dividir o lucro com o tráfico.

Além disso, o grupo ficou conhecido por usar viaturas da polícia para traficar drogas e até mesmo carros funerários, que viajavam de Ponta Porã para Campo Grande. A partir da Capital, até mesmo caminhões dos Correios eram usados pelo grupo criminoso. 

As maiores penas foram de 23 anos e 9 meses ao operador financeiro da quadrilha, Luiz Paulo da Silva Santos, e de 18 anos e 6 meses a Joesley da Rosa, acusado de ser o chefe do esquema. Além deles foram condenadas outras 14 pessoas pelo esquema criminoso.

Veja a lista dos condenados e suas penas:

  • 1. Luiz Paulo da Silva Santos – 23 anos e 09 meses
  • 2. Joesley da Rosa – 18 anos e 06 meses
  • 3. Mayk Rodrigo Gama – 13 anos e 11 meses de reclusão
  • 4. Hugo Cesar Benites – 13 anos e 05 meses
  • 5. Rodney Gonçalves Medina – 12 anos e 03 meses de reclusão
  • 6. Eric do Nascimento Marques – 12 anos e 03 meses
  • 7. Jucimar Galvan – 10 anos e 08 meses
  • 8. Ademilson Cramolish Palombo – 6 anos e 5 meses de prisão
  • 9. Douglas Lima de Oliveira – 5 anos e 3 meses de prisão
  • 10. Fernando Henrique Souza dos Santos – 4 anos e 1 mês
  • 11. Bruno Ascari – 4 anos e 1 mês – 17 dias-multa
  • 12. Adriano Diogo Veríssimo – 4 anos, 1 mês
  • 13. Ademar Almeida Ribas – 4 anos, 1 mês
  • 14. Frank Santos de Oliveira – 4 anos e 1 mês
  • 15. Márcio André Rocha Faria – 4 anos e 1 mês de reclusão
  • 16. Wellington de Souza Lima – 4 anos e 1 mês

A organização criminosa foi desbaratada em janeiro deste ano. O grupo usava o método eletrônico de pagamentos idealizado pelo Banco Central para receber recursos de financiadores, custear operações e distribuir o lucro entre a quadrilha.

O grupo usava empresas de fachada para fazer pix e movimentar dinheiro ilegalmente.

O grupo foi denunciado no dia 21 de janeiro pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Na ocasião foram identificadas várias transferências via pix.

Os valores costumavam ser altos: R$ 10.000,00, R$ 15.000,00, R$ 22.000,00, R$ 37.000,00, R$ 38.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00.

Na denúncia, a qual o Correio do Estado teve acesso, houve pagamento via pix de R$ 119 mil de Joesley da Rosa, o chefão, à Diego Fernandes da Silva.  Foram três transferências em um período de 42 dias: uma de R$ 19 mil e duas R$ 50 mil.

Neste caso, indica a denúncia, o dinheiro foi enviado à Diego para liberar um caminhão vermelho que havia sido dado em garantia do financiamento de uma das operações do tráfico.

