Legendário é preso com 150 quilos de cocaína em MS

CAMPO GRANDE

Veículo foi recuperado 30 minutos depois pelos policiais militares da 6ªCIPM

Veículo UP branco foi recuperado pelos policiais após o assalto DIVULGAÇÃO

Motorista de aplicativo, de 66 anos, foi assaltado por quatro adolescentes enquanto realizava uma corrida, na noite desta segunda-feira (21), no bairro Lagoa Dourada, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, quatro indivíduos (16 anos, 17 anos, 17 anos e 17 anos) solicitaram uma corrida pelo aplicativo Uber, da rua Darwin Dolabani, bairro Rita Vieira até a rua Barbacena, no Jardim Noroeste.

O carro envolvido é um UP de cor branca. Três sentaram no banco traseiro e um no banco da frente.

No meio do caminho, no bairro Lagoa Dourada, o adolescente que estava no banco da frente pediu para que o motorista parasse o carro, pois estava passando mal e queria vomitar.

Neste momento, o grupo anunciou o assalto e, um dos garotos que estava no banco traseiro, colocou uma faca no pescoço da vítima.

Eles exigiram que o idoso descesse do carro. Em seguida, tomaram a direção do veículo e fugiram. Dos quatro, dois estavam encapuzados com máscaras preta e de caveira.

O idoso avisou a esposa e as filhas e ambas acionaram a polícia via 190. A partir de então, policiais militares da Rádio Patrulha (RP), Força Tática e ROTAC-BPMChoque saíram em busca do veículo.

Trinta minutos depois, militares da 6º Companhia Independente de Polícia Militar (6ªCIPM) localizaram o veículo, abordaram, capturaram e encaminharam os adolescentes a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

No carro, foram encontrados dinheiro em espécie, faca, uma corrente de cor dourada, um aparelho celular da marca Motorola e dois cartões de crédito. O carro e pertences foram devolvidos ao proprietário.

O caso foi registrado como “Roubo Qualificado, se há Concurso de Duas ou Mais Pessoas” na DEPAC-CEPOL.