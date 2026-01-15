Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADE MORENA

Lei municipal barra corte de água de 'acamados' em Campo Grande

Fica proibida a suspensão do fornecimento de água nos imóveis onde residam pessoas enfermas, em fase terminal ou acamadas, que integrem o Cadastro Único (CadÚnico)

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

15/01/2026 - 11h29
"Considera-se enfermo terminal, todo indivíduo cuja capacidade funcional ou laborativa, conforto orgânico ou social, integridade orgânica ou vida estejam comprometidos por doenças crônico-degenerativas incuráveis", cita a lei

Apresentado na Câmara Municipal ainda em 27 de março do ano passado, e aprovado durante a última sessão ordinária de 2025 da Casa de Leis, o projeto que proíbe corte de água e energia de pessoas enfermas inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) agora é lei, conforme publicado nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). 

Pelo texto, fica proibida a suspensão do fornecimento de água nos imóveis onde, comprovadamente, residam pessoas enfermas, em fase terminal ou acamadas, que integrem o Cadastro Único (CadÚnico). 

"Para os fins desta Lei considera-se enfermo terminal, todo indivíduo cuja capacidade funcional ou laborativa, conforto orgânico ou social, integridade orgânica ou vida estejam comprometidos por doenças crônico-degenerativas incuráveis", esclarece o parágrafo único do primeiro artigo dessa nova lei. 

É importante esclarecer que, para conseguir o benefício, o familiar, responsável legal ou cuidador da pessoa enferma pode apresentar requerimento, com o preenchimento de formulário próprio junto ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo, com laudo médico que comprove a condição de enfermo em fase terminal ou acamado.

Quando a pessoa não tiver condições de se deslocar até o Cras, devido à condição diagnosticada, a Assistência Social será liberada para realizar visita domiciliar, com intuito de verificar e validar as informações prestadas. 

"O laudo médico apresentado deverá conter identificação do profissional emissor, descrição da condição clínica do paciente e indicação expressa da impossibilidade de locomoção, quando for o caso. Essa será obrigatoriamente apurada por Assistente Social, mediante relatório técnico circunstanciado", complementa o texto da lei. 

Proposta da Câmara

Ainda em março do ano passado esse texto de proibição do corte de água foi apresentado na Câmara Municipal, em projeto de lei de autoria do vereador Maicon Nogueira para objetivar a "plena recuperação do conforto, do bem-estar, da dignidade e da normalidade física, mental e social do enfermo, na sua condição de ser humano e cidadão". 

“Não tem como permitirmos que, por dificuldades financeiras essas pessoas venham a ser privadas do uso da água potável, agravando ainda mais a situação em que se encontram, e nossa Constituição Federal garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para proteção e recuperação”, defendeu o parlamentar à época. 

Entretanto, o texto só foi aprovado durante a 75ª sessão ordinária de 2025, a última do ano passado, junto de 35 outros projetos, até virar lei na segunda semana deste 2026. 

 

Cidades

PF prende estrangeiros por fraude em pedido de residência em MS

A prisão ocorreu nesta quarta-feira (14), na área de migração de Ponta Porã, onde um dos requerentes chegou a fornecer informações falsas na tentativa de obter benefícios de programas sociais do país

15/01/2026 13h44

Divulgação PF

Três estrangeiros, que não tiveram a nacionalidade divulgada, foram presos nesta quarta-feira (14) pela Polícia Federal, em Ponta Porã, por falsidade ideológica na tentativa de obter residência no Brasil.

Segundo informou a PF, durante o atendimento na área de migração, nas entrevistas e na análise da documentação apresentada, os agentes verificaram que as informações declaradas não batiam com os dados oficiais.

Ao checarem os documentos nos sistemas, assim como as informações fornecidas, como endereços, ficou claro que os solicitantes estavam usando localizações falsas para simular que possuíam residência em território nacional.

Em conversa com um deles, que não teve a idade divulgada, o requerente confessou ter usado o endereço de um terceiro para atender às exigências do procedimento migratório.

No outro caso, além de fornecer informações que não eram reais, os agentes constataram que o endereço falso também estava sendo utilizado para tentar obter benefícios assistenciais.

 

 

Segundo a Polícia Federal, esse tipo de ação caracteriza crime previsto na legislação penal, uma vez que emprestar ou utilizar endereço falso para simular moradia no país configura fraude e pode resultar em responsabilização criminal.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do órgão para obter a nacionalidade dos estrangeiros. Assim que houver retorno, a informação será atualizada na reportagem.

Governo

Tesouro aprova empréstimo de R$ 950 milhões para MS

Estado garantiu aval da União para operação com o Banco do Brasil com juros de CDI + 1,51% ao ano; falta de assinatura do contrato em 2025 obriga governo estadual a apresentar nova documentação, impondo nova barreira burocrática

15/01/2026 13h15

Governadoria Estadual

Governadoria Estadual FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Estado de Mato Grosso do Sul obteve o sinal verde da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para contratar um empréstimo de R$ 950 milhões junto ao Banco do Brasil, com garantia da União. A operação, destinada a financiar projetos estratégicos e fortalecer fundos estaduais, foi aprovada tecnicamente nos últimos dias de 2025.

No entanto, um detalhe no cronograma gerou uma trava administrativa: como o contrato não foi assinado antes de 31 de dezembro, o governo estadual terá que passar por uma "verificação complementar" das contas públicas referentes à virada do ano.

De acordo com o parecer emitido entre o final de dezembro e o início de janeiro, o Mato Grosso do Sul manteve sua Capacidade de Pagamento (Capag) classificada como "B+", o que o torna elegível para a garantia federal.

O dinheiro, que deve ser liberado ao longo de 2026, terá um custo considerável para os cofres estaduais. As condições aprovadas preveem juros com taxa CDI acrescida de 1,51% ao ano. O prazo para pagamento é de 18 anos, sendo 1 ano de carência e 17 anos de amortizacao. Ou seja, apenas o próximo governo é que dará inicio ao pagamento da conta.

Também há tarifa com pagamento à vista de 1% sobre o valor do contrato (R$ 9,5 milhões) como taxa de contratação.

Os recursos têm destino carimbado para "despesas de capital" (investimentos) previstas no Plano Plurianual, incluindo a capitalização do fundo garantidor de Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Apesar da aprovação técnica, o Tesouro Nacional, em 8 de janeiro, alerta que a operação entrou em uma zona de exigência extra. Como a assinatura formal não ocorreu dentro do exercício financeiro de 2025, a legislação exige que o Tesouro Nacional reavalie certos indicadores fiscais do Estado.

Para destravar o dinheiro, o governo de MS precisa enviar a Brasília uma nova bateria de documentos, que incluem a comprovação do cumprimento dos limites constitucionais de gastos com Saúde e Educação referentes a todo o ano de 2025; demonstrativo de cumprimento da "Regra de Ouro" para 2025 e 2026 e relatórios de execução orçamentária do último bimestre de 2025.

O Ministério da Fazenda estabeleceu um prazo de validade de 270 dias para o parecer de aprovação, contados a partir de 30 de dezembro de 2025.

O ofício adverte que, caso a documentação complementar não seja enviada ou o contrato não seja assinado dentro desse prazo, todo o processo de análise será anulado, obrigando o Estado a reiniciar o pedido de empréstimo do zero.

