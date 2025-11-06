Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

leilão eletrônico

Leilão rende 222% acima do previsto e garante R$ 5,3 milhões à prefeitura

Prefeitura de Campo Grande esperava que a venda de veículos, mobiliários e equipamentos eletrônicos "sucateados" rendesse só R$ 1,6 milhão

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

06/11/2025 - 10h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em busca de recursos para bancar suas despesas com folha de pagamento, custeio e serviço de tapa-buracos, entre outras, a prefeitura de Campo Grande conseguiu um pequeno fôlego extra e arrecadou R$ 5.272.570,00 com o leilão eletrônico realizado em 8 de outubro.

O certame ofertou 263 lotes de veículos, mobiliários e equipamentos eletrônicos do patrimônio público, superando 222% o valor mínimo, que era de R$ 1.637.900,00.

Entre os itens leiloados estavam mesas, arquivos, materiais de informática, equipamentos diversos e veículos, todos classificados como inservíveis para a administração, mas ainda úteis para outros setores da sociedade.

Para a secretária municipal de Administração e Inovação (Semadi), Andrea Alves, o resultado expressivo é reflexo direto da modernização da gestão patrimonial do município. “Esse desempenho mostra o quanto a administração tem se modernizado. Hoje temos um sistema totalmente digital, mais transparente e eficiente, que dá novo destino a materiais que já não servem à Prefeitura, mas continuam tendo valor econômico e social”, destacou.

O avanço é resultado da implantação do Sistema de Gestão Patrimonial, que trouxe inovação tecnológica e mais agilidade às etapas de inventário, avaliação e alienação dos bens. Atualmente, todo o processo é 100% digital, realizado por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições (SIGA), eliminando o uso de papel e garantindo mais segurança e rastreabilidade.

Cada item recebe uma plaqueta com QR Code, que pode ser lida por aplicativo, facilitando a identificação e o controle do patrimônio. A Comissão de Leilão destacou o empenho da equipe técnica e o sucesso do novo modelo, desenvolvido em parceria com as secretarias municipais, da fase de inventário até a retirada dos bens.

O formato eletrônico também reforça o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade, garantindo o descarte ambientalmente correto dos materiais. Os arrematantes assinaram termo de compromisso para assegurar a destinação responsável dos bens adquiridos.

Os recursos arrecadados serão revertidos ao Tesouro Municipal, podendo ser aplicados na aquisição de novos bens, melhorias na infraestrutura pública e investimentos em serviços essenciais. Além de fortalecer a arrecadação, a iniciativa evita o acúmulo de materiais ociosos e reafirma o compromisso da gestão com uma administração pública moderna, eficiente e sustentável.

CENSO 2022

IBGE: número de mulheres como chefes de família cresce em MS

Mudanças culturais e sociais no papel da mulher na sociedade brasileira influenciaram o crescimento

05/11/2025 20h00

Compartilhar
Em 2022, o índice de famílias únicas voltou a subir e atingiu 90,3%, superando os níveis anteriores.

Em 2022, o índice de famílias únicas voltou a subir e atingiu 90,3%, superando os níveis anteriores. Foto: Agência Brasília

Continue Lendo...

No "Censo 2022: Nupcialidade e Família" divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (5), a maioria das famílias de Mato Grosso do Sul têm o homem como responsável pelo domicílio, porém o número de mulheres cresceu nos últimos 12 anos.

Em Mato Grosso do Sul, foram registradas 774.186 famílias principais. Entre elas, 53,4% tinham homens como responsáveis pelo domicílio (413.363), enquanto 46,61% eram chefiadas por mulheres (360.824). Em comparação com 2010, houve um aumento de 11 p.p na liderança das chefes de família dentro dos lares.

Mulheres 

  • 2010 - 35,38%
  • 2022 - 46,61%

Homens

  • 2010 - 64,62%
  • 2022 - 53,39%

Especialistas apontam que essa tendência reflete mudanças culturais e sociais no papel da mulher na sociedade brasileira, impulsionadas pelo maior acesso ao mercado de trabalho, à educação superior e pela redução das taxas de fecundidade.

Nível de escolaridade aumenta entre os responsáveis

O nível de escolaridade dos responsáveis pelas famílias únicas e conviventes principais, no período entre 2010 e 2022, teve uma melhora geral, especialmente em relação aos níveis de ensino médio e superior. 

2010

  • Sem instrução e fundamental incompleto - 50%
  • Fundamental completo e médio incompleto - 15,7%
  • Médio completo e superior incompleto - 23,4%
  • Superior completo - 10,9%

2022

  • Sem instrução e fundamental incompleto - 35,1%
  • Fundamental completo e médio incompleto - 16,2%
  • Médio completo e superior incompleto - 29,7%
  • Superior completo - 19,1%

Mães solteiras

As mulheres com filhos, mas sem cônjuge, as chamadas mães solteiras, correspondem à terceira maior proporção entre os arranjos familiares em Mato Grosso do Sul, totalizando 97.461 famílias (12,6%).

Entre essas mulheres, a maior parcela é composta por aquelas sem instrução ou com apenas o ensino fundamental incompleto, somando 34.644 (35,5%). 

Apesar disso, destaca-se que o percentual de mães solteiras que possuem nível superior (17,6%) é maior que o observado entre os homens na mesma condição (13,4%), o que indica avanços na escolarização feminina mesmo em contextos de maior vulnerabilidade familiar.

Famílias únicas 

Após uma década de queda, a proporção de famílias únicas — aquelas compostas por apenas um núcleo familiar — voltou a crescer em Mato Grosso do Sul. De acordo com os dados, o percentual passou de 87,5% em 2000 para 86,1% em 2010, registrando uma leve redução. No entanto, em 2022, o índice subiu para 90,3%, superando os níveis anteriores.

Por outro lado, as chamadas famílias conviventes, formadas por mais de um núcleo familiar no mesmo domicílio, apresentaram trajetória oposta. Elas aumentaram de 12,5% em 2000 para 13,9% em 2010, mas caíram em 2022, registrando uma redução de 4,2 pontos percentuais.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Pantanal é o bioma com maior aumento da temperatura no país

Pantanal e Amazônia tiveram aumento médio de 1,9°C e 1,2°C em 40 anos

05/11/2025 19h00

Compartilhar
Pantanal teve aumento médio de 1,9°C na temperatura nos últimos 40 anos

Pantanal teve aumento médio de 1,9°C na temperatura nos últimos 40 anos Foto: Gerson Oliveira/Arquivo/Correio do Estado

Continue Lendo...

O aumento da temperatura nos biomas do Pantanal e da Amazônia está entre os maiores do país nos últimos 40 anos, apontam dados divulgados pelo MapBiomas nesta quarta-feira (5). As duas regiões tiveram aumento médio de 1,9°C e 1,2°C, respectivamente. As informações estão na nova plataforma da organização, o MapBiomas Atmosfera, que foi lançada hoje.

A partir de imagens de satélite e modelagem de dados, a plataforma disponibiliza informações sobre variações de temperatura e precipitação, entre 1985 e 2024, e sobre poluentes atmosféricos, entre 2003 e 2024, cobrindo todo o território brasileiro.

Considerando todo o país, o levantamento mostra que a temperatura aumentou a uma taxa média de 0,29ºC por década, levando a uma elevação total de 1,2ºC no período. No entanto, há diferenças entre os biomas, no que diz respeito à evolução do aquecimento.

No Pantanal, o aumento da temperatura chega a 0,47°C/década e, no Cerrado, a 0,31°C/década - ambos na parte mais continental do país. A Amazônia teve aumento de 0,29°C/década. Já os biomas costeiros apresentaram um ritmo mais brando de aquecimento: Caatinga, com+ 0,25°C/década, Mata Atlântica, com+ 0,21°C/década e Pampa, com + 0,14°C/década.

“Os dados estão mostrando que, de maneira sistemática, a temperatura está crescendo em todo o Brasil desde 1985. O ano passado foi recorde, mas não é um ano isolado”, explica Luciana Rizzo, professora do laboratório de Física Atmosférica da Universidade de São Paulo (USP) e integrante do MapBiomas Atmosfera.

O recorde a que a pesquisadora se refere foi calculado com base na temperatura registrada na Amazônia e Pantanal no ano de 2024. Ao longo de 40 anos, a média da temperatura nesses dois biomas foi de 25,6º e 26,2º.

No ano passado, esses números registraram acréscimo de 1,5°C e 1,8°C, respectivamente. Essa foi a maior alta registrada em um ano, considerando a média observada desde 1985. Segundo Luciana, esses dados corroboram a ocorrência de eventos extremos, como as queimadas e a seca sem precedentes que atingiram a Amazônia e o Pantanal no ano passado.

Segundo o MapBiomas, os dados demonstram que, nos estados mais continentais, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Piauí, a temperatura também está subindo mais rapidamente, com taxas entre 0,34ºC e 0,40ºC por década.

Já os estados costeiros tendem a ter menores taxas de aquecimento, como Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba (0,10ºC a 0,12ºC/década). Na região metropolitana de São Paulo, a taxa de aumento é de 0,19ºC por década.

Desmatamento e altas temperaturas

O coordenador-geral do MapBiomas, Tasso Azevedo, afirma que a Amazônia perdeu 52 milhões de hectares de área de vegetação nativa desde 1985, o que equivale a uma redução de 13%.

“No mesmo período, o bioma teve um aumento médio da temperatura em 1,2°C. Os estudos mais recentes apontam que a perda de florestas modifica as trocas de calor e de vapor d’água com a atmosfera, resultando em temperaturas mais elevadas”, explica.

Estudo citado pelo MapBiomas e publicado na Nature Geoscience mostrou que o desmatamento causa 74% da redução das chuvas e 16% do aumento da temperatura na Amazônia durante a época seca. Um clima mais seco, por sua vez, favorece a ocorrência de fogo, pontua Luciana Rizzo.

“A poluição do ar no Norte foi mais intensa do que em áreas fortemente urbanizadas do Sudeste em 2024. A baixa qualidade do ar em estados amazônicos tem relação direta com a fumaça dos incêndios florestais, que ocorrem principalmente na estação seca do bioma”, diz a pesquisadora. 

Em 2024, choveu 448 milímetros (mm) abaixo da média histórica da Amazônia, ou seja 20% a menos. Em alguns pontos do bioma, a anomalia de precipitação chegou a uma redução de 1000 mm/ano. A redução das chuvas contribuiu para o aumento da área queimada na região amazônica, que atingiu 15,6 milhões de hectares no ano passado.

“Os últimos três relatórios do IPCC [Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima]  já apontavam estas tendências de aquecimento e de alteração da precipitação que estamos observando na plataforma”, destaca Paulo Artaxo, professor da USP e integrante do MapBiomas Atmosfera.

As alterações na média da temperatura impactam todos os biomas brasileiros. O Pantanal, onde a temperatura subiu 1,9°C nos últimos 40 anos, é alimentado pelas chuvas na Bacia do Alto Paraguai que, em 2024, registrou chuvas 314 milímetros (mm) abaixo da média - foram 205 dias sem precipitações. “A redução de precipitação também tem efeitos importantes, especialmente na Amazônia e no Pantanal”, acrescenta

Artaxo avalia que a plataforma pode auxiliar na preservação dos ecossistemas no país.

“É uma nova ferramenta que auxilia o Brasil a implementar políticas públicas baseadas em evidências experimentais e mostra quais seriam as regiões mais impactadas pelas mudanças do clima e mudança de uso da terra”, ressalta.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

2

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?