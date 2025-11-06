Leilão rende 222% acima do previsto e garante R$ 5,3 milhões à prefeitura

Em busca de recursos para bancar suas despesas com folha de pagamento, custeio e serviço de tapa-buracos, entre outras, a prefeitura de Campo Grande conseguiu um pequeno fôlego extra e arrecadou R$ 5.272.570,00 com o leilão eletrônico realizado em 8 de outubro.
O certame ofertou 263 lotes de veículos, mobiliários e equipamentos eletrônicos do patrimônio público, superando 222% o valor mínimo, que era de R$ 1.637.900,00.
Entre os itens leiloados estavam mesas, arquivos, materiais de informática, equipamentos diversos e veículos, todos classificados como inservíveis para a administração, mas ainda úteis para outros setores da sociedade.
Para a secretária municipal de Administração e Inovação (Semadi), Andrea Alves, o resultado expressivo é reflexo direto da modernização da gestão patrimonial do município. “Esse desempenho mostra o quanto a administração tem se modernizado. Hoje temos um sistema totalmente digital, mais transparente e eficiente, que dá novo destino a materiais que já não servem à Prefeitura, mas continuam tendo valor econômico e social”, destacou.
O avanço é resultado da implantação do Sistema de Gestão Patrimonial, que trouxe inovação tecnológica e mais agilidade às etapas de inventário, avaliação e alienação dos bens. Atualmente, todo o processo é 100% digital, realizado por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições (SIGA), eliminando o uso de papel e garantindo mais segurança e rastreabilidade.
Cada item recebe uma plaqueta com QR Code, que pode ser lida por aplicativo, facilitando a identificação e o controle do patrimônio. A Comissão de Leilão destacou o empenho da equipe técnica e o sucesso do novo modelo, desenvolvido em parceria com as secretarias municipais, da fase de inventário até a retirada dos bens.
O formato eletrônico também reforça o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade, garantindo o descarte ambientalmente correto dos materiais. Os arrematantes assinaram termo de compromisso para assegurar a destinação responsável dos bens adquiridos.
Os recursos arrecadados serão revertidos ao Tesouro Municipal, podendo ser aplicados na aquisição de novos bens, melhorias na infraestrutura pública e investimentos em serviços essenciais. Além de fortalecer a arrecadação, a iniciativa evita o acúmulo de materiais ociosos e reafirma o compromisso da gestão com uma administração pública moderna, eficiente e sustentável.