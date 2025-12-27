Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

2025

Letalidade policial recua e volta ao patamar pré-Riedel

No primeiro ano de governo, em média, 11 pessoas morreram em confronto todos os meses, em 2025, esse número é de 5,7 mortes

Alison Silva

Alison Silva

27/12/2025 - 10h50
Em 2025, apesar de 68 mortes por "intervenção de agente de estado", a letalidade policial em Mato Grosso do Sul recuou ao patamar pré-Riedel, é o que apontam os números da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Conforme os dados oficiais divulgados pelo Governo do Estado, este é o menor índice de mortes em confronto desde 2022, ano com 51 mortes registradas. 

Vale destacar que desde primeiro de janeiro de 2023, quando Eduardo Riedel  (PP) assumiu o Governo do Estado, até o último dia 14 de dezembro, 285 pessoas morreram em Mato Grosso do Sul em decorrência da chamada “intervenção policial”. O número é superior as 200 mortes provocadas por policiais ao longo dos quatro anos da gestão anterior, de Reinaldo Azambuja.

Apesar do alto índice, o número de mortes deste tipo vem decaindo ano após ano. Desde o início da atual gestão, em 2023, Mato Grosso do Sul registrou 131 mortes por intervenção de agente de estado, maior índice desde que os dados passaram a ser divulgados. No ano seguinte, foram registradas 86 mortes deste tipo, número reduzido para 68 neste ano. 

Em um dado comparativo, no primeiro ano de governo, em média, 11 pessoas morreram em confronto todos os meses, em 2025, esse número é de 5,7 mortes, queda de 48%. 

Dados: Sejusp

Em linhas gerais, os dados mostram que uma pessoa foi morta por policiais civis e militares em Mato Grosso do Sul a cada 3,7 dias desde o começo de 2023. Na gestão anterior, o intervalo médio entre uma morte e outra era de 7,3 dias. 

Dados: Sejusp

Até o momento, não foram registradas nenhuma morte deste tipo em dezembro deste ano. Conforme o levantamento de dados, a última morte por intervenção de agente de estado ocorreu em novembro último, quando Rafael da Silva Costa, de 35 anos, morreu após sofrer um surto e ser contido pela Polícia Militar com uso de spray de pimenta e arma de choque no Bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que ele estaria se despindo no meio da rua, aparentemente sob efeito de drogas. Segundo funcionários de um supermercado da região, Rafael entrou no local desorientado, esbarrando em prateleiras e afirmando estar sendo perseguido. 

Conforme o relato policial, os funcionários ainda tentaram oferecer comida para acalmá-lo até a chegada da polícia, entretanto, ao avistar a viatura, Rafael passou a ficar mais agressivo, segundo boletim de ocorrência, com sinais de surto e resistência, ignorando as ordens de abordagem e passou a xingar os policiais, que deram voz de prisão pelos crimes de ato obsceno, desobediência, resistência e desacato.

Diante da recusa em render-se, os militares utilizaram spray de pimenta e em seguida, dispararam por duas vezes em Rafael com uso de arma de choque, o homem sofreu parada cardiorrespiratória e morreu após ser levado à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Nova Bahia. 

Cidades

Jovem que comemorou Natal descarregando pistola vai para cadeia

O grupo filmou toda a ação e compartilhou nas redes sociais; dois dias depois, o jovem de 19 anos foi preso pelo Choque. Veja o vídeo

27/12/2025 10h12

Reprodução redes sociais

Um jovem de 19 anos, que circulou nas redes sociais em várias publicações atirando para cima na noite de Natal, terminou preso pelo Batalhão de Choque nesta sexta-feira (26), na casa da avó, em Campo Grande.

Na noite do dia 24 de dezembro, em frente a uma residência na Rua Nerisca, no bairro Alves Pereira, rapazes filmaram o momento em que o suspeito sai para o lado de fora do imóvel e efetua diversos disparos.

Ao redor, os conhecidos “titanzeiros”, ou a turma do “ratantan”, roncavam os motores das motos.

A movimentação e o fato de o material ter circulado amplamente nas redes sociais levaram a polícia até a casa do suspeito, onde foram recebidos pelos pais dele.

 Ao tomarem conhecimento de que o filho poderia estar com uma arma de fogo, eles informaram que o jovem havia deixado uma mochila na casa da avó.

Os policiais acompanharam a mãe do suspeito até o local, que fica ao lado. A mulher abriu a porta e, ao verificarem a mochila, os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm, acompanhada de um carregador e 60 munições, sendo 48 munições calibre 9 mm e 12 munições calibre .380.

Algum tempo depois, durante a conferência do material apreendido, o rapaz se apresentou acompanhado de um advogado e se entregou voluntariamente.

O armamento e as munições apreendidas foram avaliados em cerca de R$ 9 mil de prejuízo ao crime.

Em conversa com os policiais, ele relatou que havia ingerido bebida alcoólica e estava comemorando a data, confirmando que efetuou os disparos, mas não soube informar quantos tiros foram realizados.

Em relação ao outro indivíduo que aparece dançando com uma arma na mão, o Choque informou que, até o momento, ele não foi localizado, mas já foi identificado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Delegacia da Cepol, juntamente com a arma de fogo, os carregadores e as munições apreendidas.

Ele vai responder por posse ou porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública.

Veja o vídeo

 

 

plano de saúde

Deficitário, Servimed fez mais de 1,3 milhão de atendimentos em 2025

Usuários do plano de saúde da prefeitura de Campo Grande são atendidos em 12 hospitais e oito prontos-socorros

27/12/2025 08h15

Ao todo, são quase 1,3 mil prestadores de serviço conveniados ao plano de saúde dos funcionários da prefeitura de Campo Grande

Ao todo, são quase 1,3 mil prestadores de serviço conveniados ao plano de saúde dos funcionários da prefeitura de Campo Grande

Com cerca de 45 mil servidores e familiares beneficiários, o plano de saúde dos servidores municipais de Campo Grande, o Servimed (Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal), foi responsável por mais de 1,3 milhão de atendimentos em diversas áreas da saúde ao longo de 2025, como consultas médicas, exames, procedimentos cirúrgicos, odontologia, entre outros.

Conforme informações divulgadas pela prefeitura de Campo Grande, esta assistência foi possível graças à atuação de uma rede credenciada composta por 1.396 prestadores, incluindo 12 hospitais, cinco prontos-socorros adultos e três pediátricos, com atendimento voltado exclusivamente para a Capital.

Mas, por conta do grande número de servidores que está abandonando o plano de saúde, o faturamento está ficando comprometido, 

Prova disso é que no ano passado o Servimed, faturou quase R$ 137 milhões, mas teve despesas que superram os R$ 155. Ou seja, contabilizou déficit de R$ 1,5 milhão.

O plano de saúde é custeado com a contribuição de servidores (4,2% para os ativos e 7% para inativos), além de 1,5% a 8% conforme o dependente. Existe ainda a chamada coparticipação, de 30% sobre todos os serviços utilizados. Os usuários também pagam ainda o chamado fator moderador, que varia de acorco com o tipo de atendimento. A administração municipal, por sua vez, paga 6% sobre o salário.

Além da cobertura ampla por convênios, o Servimed também mantém atendimento ambulatorial em sede própria, somando 34.924 atendimentos em 2025, voltados a casos de baixa complexidade.

Prevenção

Entre as ações promovidas ao longo do ano, destacadas pela prefeitura de Campo Grande aparece a 6ª Semana de Atenção à Saúde do Servidor, com serviços gratuitos de orientação e prevenção de doenças. Durante o evento, os servidores puderam realizar aferição de pressão arterial, testes de glicemia, IMC, acuidade visual, tonometria e exame de fundo de olho.

Outra iniciativa destacada pela administração foi o lançamento do Projeto “Cuidando de Quem Cuida”, iniciado em julho. A proposta visa criar ambientes de trabalho mais saudáveis, promover o bem-estar emocional dos servidores e prevenir o estresse e o esgotamento profissional.

Com foco em saúde mental, o projeto também reforça o respeito às relações humanas no ambiente público.

Participação, escuta e reconhecimento

Além dos atendimentos médicos e ações educativas, o ano de 2025 marcou também a renovação do compromisso institucional com a escuta ativa e a gestão participativa.

Tomaram posse neste ano os novos membros do Comitê Gestor e do Conselho Fiscal do Servimed, com mandato até 2029. Os conselhos são responsáveis por acompanhar e definir as diretrizes de assistência à saúde dos servidores.

