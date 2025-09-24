Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Queda de avião

Tradição chinesa trava perícia em corpo de arquiteto chinês morto no Pantanal

Trabalho inicial concentrou-se em garantir a retirada das vítimas dos destroços e na identificação

Alison Silva

Alison Silva

24/09/2025 - 18h00
O corpo do arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, uma das maiores autoridades globais em planejamento urbano sustentável, não passará por perícia neste momento em Mato Grosso do Sul. De acordo com as autoridades brasileiras, o procedimento só poderá ser realizado com a presença de familiares, em respeito a uma tradição cultural da China. Parentes do especialista devem vir ao Brasil para acompanhar a liberação.

Os corpos das outras três vítimas do acidente aéreo ocorrido na noite de terça-feira (23), na fazenda Barra Mansa, região do Pantanal sul-mato-grossense, e, Aquidauana, chegaram na manhã desta quarta-feira (24) ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IML) do município. Eles serão submetidos a exames para identificação formal ainda hoje.

Entre as vítimas já encaminhadas à perícia estão o documentarista Luiz Fernando Cunha, o diretor de cinema Rubens Crispim Junior e o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros.

A queda do avião de pequeno porte, que resultou na morte dos quatro ocupantes, é investigada pela Polícia Civil e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A liberação dos corpos das quatro vítimas foi a prioridade da Polícia Civil após o acidente aéreo que matou o arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, referência mundial em planejamento urbano sustentável, os documentaristas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto Marcelo Pereira de Barros, no Pantanal sul-mato-grossense, na terça-feira (23).

Segundo a delegada Ana Cláudia Medina, titular do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), o trabalho inicial concentrou-se em garantir a retirada das vítimas dos destroços e na identificação. “A identificação não deixou dúvidas quanto às pessoas que perderam a vida no sinistro, mas havia a necessidade da individualização dos corpos, já que a aeronave acabou carbonizando, trazendo diversos prejuízos para esse processo”, explicou.

Com a primeira etapa concluída, a investigação avançou para outras frentes. “Promovemos oitivas de testemunhas, levantamos informações sobre as condições de voo e requisitamos diversos exames periciais. Também aguardamos a chegada da equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que vai aprofundar a análise técnica dos destroços e das condições da aeronave”, disse Medina.

A delegada afirmou ainda que já surgiram informações preliminares sobre possíveis irregularidades na operação da aeronave. “Temos alguns elementos que nos levam a considerar a hipótese de um voo realizado fora do horário adequado na pista existente no local. Precisamos aprofundar essas diligências para compreender o que concorreu para o acidente e, principalmente, dar uma resposta às famílias”, reforçou.

O ACIDENTE

No final da tarde de ontem (23), um avião que levava uma equipe de documentaristas à região da fazenda Barra Mansa, localizada a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana e onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, caiu no final da tarde, explodiu e os quatro ocupantes morreram. 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, os corpos ficaram carbonizados devido à explosão. A tragédia ocorreu próximo da pista de pouso e a suspeita inicial é de que o piloto, Marcelo Pereira de Barros, que também seria proprietário do avião, tenha tentado arremeter instantes antes do pouso, mas a aeronave perdeu potência e acabou caindo.

A Fazenda Barra Mansa, região onde aconteceu a tragédia, foi fundada em 1940 pela família Rondon, é uma das mais tradicionais do Pantanal. Ela está localizada em uma das áreas de maior biodiversidade da região, e ganhou destaque por ter sido escolhida para as filmagens da novela Pantanal tanto na versão original de 1990, como para o remake da Rede Globo.

Ela está localizada no município de Aquidauana, cidade a a cerca de 130 km de Campo Grande. A sua área é considerada privilegiada por estar próxima ao encontro do Rio Negro com a Vazante do Castelo, conhecida como a região mais rica e preservada de todo o Pantanal.

*Saiba

O Cenipa, órgão ligado à Aeronáutica, será responsável pelo relatório técnico sobre as causas do acidente, enquanto o inquérito policial segue conduzido pelo Dracco.

Compartilhar
O arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, considerado uma das maiores autoridades globais em planejamento urbano sustentável, morreu nesta terça-feira, 23, em um acidente de avião no Pantanal, interior do Estado. Também estavam a bordo e não resistiram os documentaristas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto Marcelo Pereira de Barros.

A visita de Yu ao Brasil tinha caráter simbólico. Criador do conceito de “cidade-esponja”, estratégia urbanística que busca reduzir enchentes e adaptar as metrópoles às mudanças climáticas por meio da ampliação de áreas verdes e permeáveis, o arquiteto estava no País para participar da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, organizada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), e para gravar cenas de um documentário sobre sua proposta.

Na última sexta-feira, 19, Yu falou por duas horas na abertura da bienal, em uma palestra marcada por entusiasmo e forte repercussão entre arquitetos, urbanistas e ambientalistas. Poucos dias depois, partiu rumo ao Pantanal, onde planejava registrar imagens e conhecer de perto o funcionamento do maior bioma alagado contínuo do mundo, que considerava um “modelo natural de cidade-esponja”.

Comoção e repercussão mundial

A notícia da morte gerou ampla comoção. O Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) manifestou “profundo pesar”, lembrando que “Yu deixou um legado monumental e urgente para o enfrentamento das crises climáticas nas cidades”. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil também lamentou a perda, ressaltando que ele foi “uma das maiores referências do planejamento urbano sustentável, promovendo a convivência harmoniosa entre infraestrutura e ecossistemas naturais”.

Autoridades brasileiras se manifestaram publicamente. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que Yu era “um grande e estratégico parceiro do Brasil sustentável”, lembrando que ele esteve no País em 2024 para um evento da instituição. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que “seu legado continuará inspirando todos que se dedicam à causa ecológica”.

A tragédia repercutiu também na imprensa internacional, sendo noticiada por veículos como o jornal britânico The Guardian e a agência de notícias Reuters, que destacaram tanto a carreira inovadora de Yu quanto a relevância de sua visita ao Brasil.

Relatos de colegas e admiradores

Amigos e parceiros que estiveram com Yu nos últimos dias destacaram o impacto pessoal e profissional da perda. A presidente do IAB, Raquel Schenkman, contou que esteve com ele em um almoço recentemente. “Eles estavam superanimados justamente para ver o Pantanal. Ele queria entender como o conceito das cidades-esponjas se aplicava ali. É uma tragédia.”

O urbanista e vereador paulistano Nabil Bonduki (PT), entrevistado por Yu para o documentário, reforçou que a visita ao bioma brasileiro era um sonho antigo do arquiteto. “Para ele, o Pantanal era um bioma-esponja, estruturado exatamente pela regeneração das águas”, relatou.

O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e curador da bienal, Renato Anelli, que acompanhou Yu em gravações em São Paulo, destacou a dimensão da perda. “É inimaginável para o mundo inteiro, ainda mais com o aquecimento global”, disse. Ele recordou que, em cada visita — do Vale do Anhangabaú à Cidade Universitária, passando pela Casa de Vidro Lina Bo Bardi — Yu fazia observações sobre como seria possível melhorar a absorção de águas e aumentar a resiliência urbana.

O legado do “arquiteto das águas”

Nascido na China, Yu se tornou referência mundial ao transformar áreas degradadas em ambientes resilientes e integrados à natureza. Sua obra mais emblemática talvez seja em Xangai, onde recuperou margens de rios poluídos, substituindo áreas impermeáveis por parques e vegetação, permitindo que a água retomasse seu curso natural.

Seu conceito de cidade-esponja não é uma simples intervenção pontual, mas uma política pública de grande escala, voltada para enfrentar as consequências da urbanização acelerada e das mudanças climáticas. Em vez de apostar apenas em infraestrutura cinza — como canais e diques —, Yu defendia o uso da própria natureza como aliada, tornando cidades mais habitáveis, seguras e sustentáveis.

Nos últimos anos, seu trabalho influenciou governos, universidades e instituições internacionais. Em diferentes países, projetos inspirados em suas ideias têm sido aplicados para combater enchentes e criar uma nova relação entre vida urbana e ecossistemas.

Um sonho interrompido

No Brasil, Yu buscava entender como o Pantanal poderia dialogar com seu conceito de cidade-esponja. Parhinês Kongjian Yu, professor da Universidade de Pequima ele, o bioma era um laboratório natural da regeneração das águas, um exemplo de equilíbrio que poderia inspirar novas soluções urbanísticas no mundo inteiro. Sua morte interrompeu esse sonho, mas deixou uma herança intelectual e prática que continuará moldando debates sobre sustentabilidade e planejamento urbano nas próximas décadas.

Ao Correio do Estado, Amylcar Eduardo Paracatu Romero, delegado titular em Aquidauana destacou ao Correio do Estado que foram colhidos material genético nos corpos do três brasileiros. A polícia aguarda os familiares das vítimas para o desembaraço dos procedimentos legais. Por questões culturais, Kongjian Yu aguarda familiares para passar por exames necroscópicos. 

*Com informações de Estadão Conteúdo

Compartilhar
Alvo de multas aplicadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) por equipamentos sem contrato com a administração pública, o desembargador Paulo Alberto de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), alegou razão de foro íntimo e declinou da competência para julgar recurso interposto pela Prefeitura de Campo Grande, que pretende reverter decisão de 1ª instância que suspendeu o efeito das multas.

“E isto decorre da existência, neste momento, de multas de trânsito que me foram impostas, de cuja situação temporária podem advir dúvidas acerca da necessária imparcialidade do julgador”, afirmou o desembargador.

Paulo Alberto de Oliveira já é o segundo desembargador a declarar-se suspeito para julgar o recurso do município. Anteriormente, Odemilson Fassa também recuou, alegando razões de foro íntimo. No primeiro despacho, porém, Fassa não detalhou o motivo, ao contrário de Paulo Alberto de Oliveira, que disse ter sido alvo das multas supostamente ilegais da Agetran.

Com a decisão de Paulo Alberto de Oliveira, continua válida a liminar de 1ª instância do juiz Flávio Renato Almeida Reyes, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, que determinou no início deste mês que a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) suspenda a aplicação de multas registradas pelos aparelhos de fiscalização operados pelo Consórcio Cidade Morena.

A decisão também impede a cobrança de multas já aplicadas nos últimos 12 meses.

A estimativa é de que o valor somado das multas seja de R$ 31,5 milhões.

O argumento usado pelo magistrado na ocasião era evitar que proprietários e motoristas de veículos automotores arcassem com multas aplicadas indevidamente. A confissão de dívida do município, para pagar ao Consórcio Cidade Morena no período em que as multas foram aplicadas sem contrato com a administração pública, também foi anulada.

No recurso interposto ao Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral do Município de Campo Grande não trata do argumento que levou à liminar. Apenas afirma que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) também deve ser chamado ao processo e ainda argumenta que a decisão do juiz de 1ª instância, de suspender o efeito das multas aplicadas sem contrato, afronta princípios como o da “continuidade do serviço público” e traz risco de prejuízo que reputa como “grave e irreparável” à ordem, segurança e saúde pública.

