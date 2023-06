Liberado hoje trecho da BR-262, após carreta com gás tombar na última quinta-feira (22)

Bloqueada parcialmente desde quinta-feira (22) - após uma carreta com gás tombar em uma curva - o trecho da BR-262 foi finalmente liberado no fim da manhã de hoje (25), após trabalho conjunto entre Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar, em operação que contou com guindastes de até 100 toneladas.

Como não houve vazamento do produto, que era Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com propriedades altamente inflamáveis, o trânsito da rodovia - que fica próximo à entrada do distrito de Forte Coimbra - foi parcialmente bloqueado ainda na data do acidente quinta-feira (22).

Vale ressaltar que, nesse mesmo dia, o motorista, um homem boliviano de 55 anos, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guatós com um ferimento na boca, além de queixas de dores e dor de cabeça.

Com esse paciente devidamente assistido e o problema sendo apenas a carreta tombada, a melhor opção foi manter o bloqueio parcial até a madrugada deste domingo (25), quando a pista foi completamente bloqueada para o início da operação para desobstruir o caminho.

Ainda, a PRF chegou a notificar que essa interdição total não tinha tempo para acabar, sendo impedido qualquer tipo de fluxo de veículos enquanto a carga da carreta não fosse retirada.

Tirando o caminhão

Para início dessa missão, o 3º Grupamento de Bombeiros Militar já tinha esclarecido que foi necessário, primeiro, a remoção de todo o GLP do compartimento levado pela carreta.

Com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientando o esquema de trânsito, equipes do Corpo de Bombeiros Militar entraram em ação com dois guindastes, sendo um com capacidade para 75 e outro 100 toneladas.

Quanto à carga, o 3º Grupamento de Bombeiros Militar já havia notificado que não tinha avarias no compartimento que levava o combustível, que vinha com destino à Campo Grande.

Já no fim da manhã o caminhão estava sendo içado pelas fitas laranjas, preso ao guindaste, e pouco tempo depois o fluxo normal estava retomado.

Assine o Correio do Estado