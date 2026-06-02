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Licitação da "jogatina" no Estado fica para o mês que vem

Certame está "empacado" e empresas Dodmax e PayBrokers só devem ser confirmadas como operadoras da loteria estadual após fim do prazo de recursos

Da Redação

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02/06/2026 - 08h00
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O governo do Estado deve assinar o contrato com o operador da Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul) até o fim de julho deste ano. A demora na confirmação do consórcio formado pelas empresas Dodmax Tecnologia S.A. e PayBrokers Loterias Ltda. se deve ao fato de as outras concorrentes terem apresentado recursos contra o resultado, que só será homologado após as respostas a essas reclamações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), responsável pela licitação, atualmente o processo está paralisado para que sejam respondidos os recursos e a previsão é de que esta semana esta fase seja encerrada. “O recurso será analisado pela Sefaz e pela SAD [Secretaria de Estado de Administração]”.

Após esse período é que as empresas devem ser confirmadas como operadoras da Lotesul, em licitação que se arrasta desde o ano passado. Da confirmação até a efetiva assinatura do contrato, porém, ainda deve demorar mais um mês.

“Superada a fase recursal, caso não haja novos impedimentos, o processo seguirá para a publicação do resultado final e, posteriormente, para a assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame. A estimativa é que a assinatura aconteça até o fim de julho ou início de agosto”, informou a Sefaz, em nota.

“Somente após a conclusão dessa etapa contratual será possível avançar para o edital de credenciamento dos operadores lotéricos, que são as empresas responsáveis pela oferta efetiva dos jogos”, completou a secretaria ao Correio do Estado.

Os recursos aconteceram porque em chamadas anteriores a administração estadual desclassificou três empresas.

A primeira foi a LottoPro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas Ltda. (atuante no Paraná, Maranhão, Paraíba, Tocantins, Rio de Janeiro e Mato Grosso), que havia oferecido ao Estado 43,36% da arrecadação.

Outras desclassificadas foram a Prohards Comércio, Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda., controlada pela família Baungartner, tradicional no mercado de jogos em vários estados, com proposta de 36,11%, e a Idea Maker Meios de Pagamento e Consultoria, que tem sede em São Paulo e tinha oferecido 35,33%.

A Dodmax, que depois acrescentou a PayBrokers à licitação, e propôs ficar com 69% da arrecadação para operar a Lotesul.

Em outras palavras, isso significa que o Estado deve receber R$ 31 milhões a cada R$ 100 milhões arrecadados, e a empresa ficar com R$ 69 milhões.

NOVELA

A licitação foi publicada pelo governo do Estado em janeiro do ano passado e deveria ter sido disputada em março do ano passado, mas foi paralisada por problemas no edital.

Segundo denúncia feita por supostos interessados no certame, entre eles Jamil Name Filho, que está preso na Penitenciária Federal de Mossoró (RN), o primeiro edital estaria com vícios e favoreceria apenas uma empresa a vencer.

Como todos os pedidos de impugnação foram rejeitados pelo governo, os interessados recorreram ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), que iniciou avaliação sobre o edital.

Antes mesmo que o TCE-MS desse um retorno, o governo decidiu paralisar a licitação. Logo depois, em abril do ano passado, o tribunal suspendeu a licitação para os pedidos de impugnação.

O certame foi destravado apenas em janeiro deste ano, quando houve a concorrência da Lotesul.

“FAVORITA”

A empresa paranaense PayBrokers, que comanda a Loteria do Estado do Paraná (Lottopar) e acumula polêmicas policiais nos últimos anos, juntou-se à Dodmax apenas após todas as etapas terem sido cumpridas pela empresa.

Conforme consta no site de compras estadual, a empresa sul-mato-grossense oficializou um pedido para constituir um consórcio com a PayBrokers. 

Depois de consulta no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e no Tribunal de Contas da União (TCU), o pregoeiro confirmou que não teriam sido “encontradas sanções que pudessem impedir a participação no certame ou a futura contratação”, e habilitou as empresas.

Matérias do Correio do Estado do ano passado já mostravam que a PayBrokers acumula algumas polêmicas em seu histórico. 

A empresa paranaense foi alvo de operação da Polícia Civil do Pernambuco em 2024, em investigação sobre a atuação de jogos de azar por meio de bets legalizadas no Brasil, que levou à prisão da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, em setembro do mesmo ano.

Segundo informações veiculadas na época, a PayBrokers estaria atuando como meio de pagamentos para jogos de azar no exterior do Brasil.

A investigação, segundo o G1 Paraná, ainda mostra que, entre 2022 e 2023, a Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda. recebeu mais de R$ 19 milhões e repassou o dinheiro a outras três empresas, entre elas a PayBrokers.

A PayBrokers tem entre as empresas parceiras a Blaze, que chegou a ser investigada por estelionato. A plataforma tem entre os seus jogos o Fortune Tiger – o “jogo do tigrinho” –, que levou influenciadores digitais para a prisão em 2023, e o Crash – ambos no estilo de um cassino.

O contrato dela com a loteria paranaense também foi alvo de investigação por parte do TCE do Paraná.

Apesar de relatório apontar problemas no edital, que teria favorecido a empresa, o resultado do certame foi mantido.

* Saiba 

O termo de referência do edital feito pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) mostra que a estimativa de ganhos da empresa vencedora pode ser de até 0,85% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a projeção do PIB de Mato Grosso do Sul para 2025 era de mais de R$ 227,8 bilhões, o que representaria mais de R$ 2 bilhões ao ano para a empresa vencedora.

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MATO GROSSO DO SUL

Operação caça mulheres apontadas como integrantes de facção criminosa

Polícia Civil cumpre 14 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo; investigação teve origem em operação realizada em 2023

02/06/2026 09h30

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Operação Éris foi deflagrada nesta terça-feira (2) e tem como alvo mulheres apontadas como integrantes de uma organização criminosa com atuação interestadual

Operação Éris foi deflagrada nesta terça-feira (2) e tem como alvo mulheres apontadas como integrantes de uma organização criminosa com atuação interestadual Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Éris, que tem como alvo um núcleo feminino ligado a uma organização criminosa com atuação em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão em cidades dos quatro estados.

A ação é coordenada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Nova Andradina, com apoio de unidades policiais de diferentes regiões sul-mato-grossenses e das forças de segurança dos estados envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em 2024, a partir da análise de materiais apreendidos durante a Operação Artus, realizada em dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridas medidas judiciais que resultaram na prisão preventiva de 34 integrantes de uma facção criminosa originária de São Paulo, mas com ramificações em outros estados do País.

Durante o aprofundamento das investigações, os policiais identificaram a existência de uma estrutura própria formada por mulheres que atuavam de maneira organizada dentro da facção. Conforme a apuração, as integrantes exerciam funções específicas e mantinham uma atuação coordenada em diferentes regiões, seguindo uma hierarquia interna.

Com o avanço das diligências, a Polícia Civil reuniu elementos que embasaram os pedidos de prisão e de busca e apreensão, posteriormente autorizados pelo Poder Judiciário após manifestação favorável do Ministério Público.

Em Mato Grosso do Sul, os mandados são cumpridos nos municípios de Nova Andradina, Ivinhema, Angélica, Campo Grande, Rochedo, Maracaju, Amambai, Corumbá, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Selvíria, Água Clara e Três Lagoas. Também há ações simultâneas em cidades do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com a corporação, o nome da operação faz referência a Éris, personagem da mitologia grega associada à discórdia. A denominação simboliza a ofensiva policial voltada à desarticulação da estrutura criminosa investigada, especialmente o núcleo feminino identificado ao longo das apurações.

A operação segue em andamento e o balanço final das medidas cumpridas deverá ser divulgado após a conclusão dos trabalhos.

Facções também foram alvo de operação do Bope

A ofensiva da Polícia Civil ocorre um dia após outra ação de combate às organizações criminosas em Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira (1º), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) deflagrou a Operação Malleus, que resultou na prisão de cinco pessoas em Campo Grande, Corumbá e Água Clara.

Os alvos possuíam mandados de prisão em aberto por crimes como estupro de vulnerável, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, receptação, ameaça, desacato e participação em organização criminosa. Durante a operação, dois homens morreram em confronto com as forças de segurança.

Segundo o tenente-coronel Rigoberto Rocha, a ação integra uma estratégia permanente de enfrentamento ao crime organizado no Estado. De acordo com o comandante, somente nos cinco primeiros meses deste ano, a Polícia Militar cumpriu 1.867 mandados de prisão em Mato Grosso do Sul.

Rocha afirmou ainda que as forças de segurança mantêm monitoramento constante sobre integrantes de facções criminosas e defendeu que o cenário sul-mato-grossense permanece sob controle, sem avanço significativo dessas organizações no território estadual.

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DOURADOS

Para fugir de atentado do CV, rapaz se esconde atrás da companheira

A mulher foi atingida na região entre a face e o pescoço. O homem levou um tiro de raspão no pé

02/06/2026 08h45

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O caso foi registrado na Depac-Dourados

O caso foi registrado na Depac-Dourados Foto: Divulgação/PCMS

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Na noite desta segunda-feira (1), uma mulher identificada como Edilaine Trindade, de 38 anos, ficou gravemente ferida após ser usada como escudo por Wagner Belgado Berwing, de 23 anos, que fugia de um atentado de criminosos do Comando Vermelho (CV). O caso ocorreu em Dourados.

Conforme informações do boletim de ocorrência, imagens captadas por câmeras de segurança registraram o momento que os criminosos chegaram em uma motocicleta. O homem que estava na garupa desce e entra no quintal da residência onde estava o casal, após isso desfere os tiros e sai rapidamente.

A Polícia Civil relata que os tiros seriam direcionados a Wagner, a mando de membros do Comando Vermelho. Para se proteger do atentado, o rapaz colocou a mulher em sua frente.

Edilaine foi atingida com dois tiros entre a região da face e do pescoço. Wagner foi atingido com um tiro de raspão no pé.

Equipes da Polícia Civil e da perícia criminal se deslocaram até o local dos fatos para execução dos trabalhos.  As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Vida.

A motivação do crime e a identidade dos autores ainda estão sendo apuradas. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação. 

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