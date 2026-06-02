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Mens Occulta

Operação da PF apreende 3 toneladas de cocaína no interior de MS

Ação da Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Corumbá

João Pedro Flores

02/06/2026 - 07h45
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Na manhã desta terça-feira (2), a Polícia Federal deflagrou a Operação Mens Occulta, com o objetivo de conter a ação de um grupo criminoso especializado no tráfico internacional de drogas. Em Mato Grosso do Sul, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Campo Grande.

Ao longo das investigações, em Corumbá, onde também ocorre a intervenção, os policiais apreenderam cerca de 2,9 toneladas de cocaína.

O grupo criminoso, sediado na cidade de Uberlândia (MG), é suspeito de movimentar R$ 70 milhões em valores sem lastro, no período de cinco anos, conforme relatórios de inteligência financeira.

Para lavar o dinheiro do crime organizado, empresas de fachada eram usadas para adquirem bens de luxo, como ranchos, apartamentos, cavalos de raça, embarcações e veículos. Os policiais apreenderam motos, armas e munições durante a ação.

A operação conta com a participação de 230 policiais federais. A Subseção Judiciária de Uberlândia (TRF6) autorizou o cumprimento de 49 mandados de busca e apreensão e 25 de prisão preventiva.

As cidades onde ocorrem a operação são: Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araguari, Centralina, Araporã e Belo Horizonte, em Minas Gerais; Cariacica, no Espírito Santo; Campo Grande e Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, de formação de organização criminosa e de lavagem de dinheiro.

MATO GROSSO DO SUL

Operação caça mulheres apontadas como integrantes de facção criminosa

Polícia Civil cumpre 14 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo; investigação teve origem em operação realizada em 2023

02/06/2026 09h30

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Operação Éris foi deflagrada nesta terça-feira (2) e tem como alvo mulheres apontadas como integrantes de uma organização criminosa com atuação interestadual

Operação Éris foi deflagrada nesta terça-feira (2) e tem como alvo mulheres apontadas como integrantes de uma organização criminosa com atuação interestadual Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Éris, que tem como alvo um núcleo feminino ligado a uma organização criminosa com atuação em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão em cidades dos quatro estados.

A ação é coordenada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Nova Andradina, com apoio de unidades policiais de diferentes regiões sul-mato-grossenses e das forças de segurança dos estados envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em 2024, a partir da análise de materiais apreendidos durante a Operação Artus, realizada em dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridas medidas judiciais que resultaram na prisão preventiva de 34 integrantes de uma facção criminosa originária de São Paulo, mas com ramificações em outros estados do País.

Durante o aprofundamento das investigações, os policiais identificaram a existência de uma estrutura própria formada por mulheres que atuavam de maneira organizada dentro da facção. Conforme a apuração, as integrantes exerciam funções específicas e mantinham uma atuação coordenada em diferentes regiões, seguindo uma hierarquia interna.

Com o avanço das diligências, a Polícia Civil reuniu elementos que embasaram os pedidos de prisão e de busca e apreensão, posteriormente autorizados pelo Poder Judiciário após manifestação favorável do Ministério Público.

Em Mato Grosso do Sul, os mandados são cumpridos nos municípios de Nova Andradina, Ivinhema, Angélica, Campo Grande, Rochedo, Maracaju, Amambai, Corumbá, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Selvíria, Água Clara e Três Lagoas. Também há ações simultâneas em cidades do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com a corporação, o nome da operação faz referência a Éris, personagem da mitologia grega associada à discórdia. A denominação simboliza a ofensiva policial voltada à desarticulação da estrutura criminosa investigada, especialmente o núcleo feminino identificado ao longo das apurações.

A operação segue em andamento e o balanço final das medidas cumpridas deverá ser divulgado após a conclusão dos trabalhos.

Facções também foram alvo de operação do Bope

A ofensiva da Polícia Civil ocorre um dia após outra ação de combate às organizações criminosas em Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira (1º), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) deflagrou a Operação Malleus, que resultou na prisão de cinco pessoas em Campo Grande, Corumbá e Água Clara.

Os alvos possuíam mandados de prisão em aberto por crimes como estupro de vulnerável, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, receptação, ameaça, desacato e participação em organização criminosa. Durante a operação, dois homens morreram em confronto com as forças de segurança.

Segundo o tenente-coronel Rigoberto Rocha, a ação integra uma estratégia permanente de enfrentamento ao crime organizado no Estado. De acordo com o comandante, somente nos cinco primeiros meses deste ano, a Polícia Militar cumpriu 1.867 mandados de prisão em Mato Grosso do Sul.

Rocha afirmou ainda que as forças de segurança mantêm monitoramento constante sobre integrantes de facções criminosas e defendeu que o cenário sul-mato-grossense permanece sob controle, sem avanço significativo dessas organizações no território estadual.

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DOURADOS

Para fugir de atentado do CV, rapaz se esconde atrás da companheira

A mulher foi atingida na região entre a face e o pescoço. O homem levou um tiro de raspão no pé

02/06/2026 08h45

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O caso foi registrado na Depac-Dourados

O caso foi registrado na Depac-Dourados Foto: Divulgação/PCMS

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Na noite desta segunda-feira (1), uma mulher identificada como Edilaine Trindade, de 38 anos, ficou gravemente ferida após ser usada como escudo por Wagner Belgado Berwing, de 23 anos, que fugia de um atentado de criminosos do Comando Vermelho (CV). O caso ocorreu em Dourados.

Conforme informações do boletim de ocorrência, imagens captadas por câmeras de segurança registraram o momento que os criminosos chegaram em uma motocicleta. O homem que estava na garupa desce e entra no quintal da residência onde estava o casal, após isso desfere os tiros e sai rapidamente.

A Polícia Civil relata que os tiros seriam direcionados a Wagner, a mando de membros do Comando Vermelho. Para se proteger do atentado, o rapaz colocou a mulher em sua frente.

Edilaine foi atingida com dois tiros entre a região da face e do pescoço. Wagner foi atingido com um tiro de raspão no pé.

Equipes da Polícia Civil e da perícia criminal se deslocaram até o local dos fatos para execução dos trabalhos.  As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Vida.

A motivação do crime e a identidade dos autores ainda estão sendo apuradas. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação. 

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