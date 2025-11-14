Licitação de R$ 999 mil visa reconstruir proteção de pontes que conectam MS a dois estados

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) abriu licitação de R$ 999,1 mil para contratar uma empresa responsável pelos estudos e projetos que vão orientar a demolição, reconstrução e instalação de novos dolfins, estruturas de proteção contra impactos de embarcações, nas pontes Hélio Serejo e Porto Camargo, ambas fundamentais para a ligação de Mato Grosso do Sul com estados vizinhos.

A abertura do edital foi publicada nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial da União, e a sessão pública está marcada para 6 de janeiro de 2026, às 14h, no horário de Mato Grosso do Sul.

O DNIT determinou que todos os projetos sejam executados por uma única empresa, justificando que isso garante maior compatibilidade técnica entre as soluções adotadas.

O valor total do contrato será dividido entre as duas pontes: R$ 487.693,75 para os projetos da Ponte Hélio Serejo, na BR-267, entre Bataguassu e Presidente Epitácio, em São Paulo.

Outros R$ 511.480,46 serão investidos na Ponte Porto Camargo, na BR-487, entre Naviraí e Icaraíma, no Paraná.

O contrato terá vigência de 478 dias corridos, com previsão de 388 dias para execução, contados a partir da assinatura e da emissão da ordem de serviço.A intervenção foi classificada como urgente no documento anexado ao edital.

A Ponte Hélio Serejo, inaugurada em 1964 e com 2.550 metros de extensão, precisou de adaptações após o enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta. A formação do lago reduziu o vão navegável e exigiu a criação de um canal para a passagem de comboios, aumentando a necessidade de reforço nas estruturas de proteção.

Considerada estratégica para o escoamento da produção sul-mato-grossense, a ponte reduziu o tempo de travessia sobre o rio Paraná de até três horas para cerca de 10 minutos, impulsionando a logística entre o Centro-Oeste e o Sudeste. Ela foi a maior ponte do Brasil até a construção da Ponte RioNiterói.

Por sua vez, o complexo de pontes de Porto Camargo, inaugurado em 2002, é outro eixo vital para o fluxo rodoviário entre Mato Grosso do Sul e Paraná. Com cerca de 16 km de extensão, a estrutura corta o rio Paraná e favoreceu não apenas a integração logística, mas também o turismo e o desenvolvimento regional, ligando Naviraí, interior do Estado a Icaraíma.

Saiba*

Os dolfins funcionam como escudos instalados ao redor dos pilares das pontes para absorver ou desviar impactos de embarcações, evitando danos diretos às estruturas principais.