Cidades

Dnit

Licitação de R$ 999 mil visa reconstruir proteção de pontes que conectam MS a dois estados

Pontes Hélio Serejo e Porto Camargo ligam as cidades de Bataguassu e Naviraí a municípios vizinhos

Alison Silva

Alison Silva

14/11/2025 - 18h00
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) abriu licitação de R$ 999,1 mil para contratar uma empresa responsável pelos estudos e projetos que vão orientar a demolição, reconstrução e instalação de novos dolfins, estruturas de proteção contra impactos de embarcações, nas pontes Hélio Serejo e Porto Camargo, ambas fundamentais para a ligação de Mato Grosso do Sul com estados vizinhos.

A abertura do edital foi publicada nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial da União, e a sessão pública está marcada para 6 de janeiro de 2026, às 14h, no horário de Mato Grosso do Sul.

O DNIT determinou que todos os projetos sejam executados por uma única empresa, justificando que isso garante maior compatibilidade técnica entre as soluções adotadas.

O valor total do contrato será dividido entre as duas pontes: R$ 487.693,75 para os projetos da Ponte Hélio Serejo, na BR-267, entre Bataguassu e Presidente Epitácio, em São Paulo.

Outros R$ 511.480,46 serão investidos na Ponte Porto Camargo, na BR-487, entre Naviraí e Icaraíma, no Paraná. 

O contrato terá vigência de 478 dias corridos, com previsão de 388 dias para execução, contados a partir da assinatura e da emissão da ordem de serviço.A intervenção foi classificada como urgente no documento anexado ao edital.

A Ponte Hélio Serejo, inaugurada em 1964 e com 2.550 metros de extensão, precisou de adaptações após o enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta. A formação do lago reduziu o vão navegável e exigiu a criação de um canal para a passagem de comboios, aumentando a necessidade de reforço nas estruturas de proteção.

Considerada estratégica para o escoamento da produção sul-mato-grossense, a ponte reduziu o tempo de travessia sobre o rio Paraná de até três horas para cerca de 10 minutos, impulsionando a logística entre o Centro-Oeste e o Sudeste. Ela foi a maior ponte do Brasil até a construção da Ponte RioNiterói.

Por sua vez, o complexo de pontes de Porto Camargo, inaugurado em 2002, é outro eixo vital para o fluxo rodoviário entre Mato Grosso do Sul e Paraná. Com cerca de 16 km de extensão, a estrutura corta o rio Paraná e favoreceu não apenas a integração logística, mas também o turismo e o desenvolvimento regional, ligando Naviraí, interior do Estado a Icaraíma.

Saiba*

Os dolfins funcionam como escudos instalados ao redor dos pilares das pontes para absorver ou desviar impactos de embarcações, evitando danos diretos às estruturas principais.

Cidades

Praça Ary Coelho ficará fechada durante o mês de novembro

A partir do dia 29, local reabre em horário especial devido à programação de Natal, que neste ano será concentrada no Centro

14/11/2025 17h01

Praça Ary Coelho ficará fechada até o dia 28 de novembro

Praça Ary Coelho ficará fechada até o dia 28 de novembro Foto: Bruno Henrique / Correio do Estado

A Praça Ary Coelho, localizada na região central de Campo, ficará fechada ao público durante quase todo o mês de novembro, segundo informou hoje (14) a Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

Conforme a Fundac, o fechamento será até o dia 28 de novembro, para realização de serviços de poda, limpeza e montagem da estrutura de Natal.

A partir de 29 de novembro, o espaço será aberto ao público, mas em horário especial, das 17h às 23h, permanecendo fechado durante o dia para serviços de manutenção e limpeza.

O encerramento da programação natalina ocorrerá em 31 de dezembro, com uma apresentação cultural.

A medida, segundo a prefeitura, tem como objetivo garantir a organização e o bom funcionamento da programação natalina, que neste ano será concentrada no Centro, "oferecendo à população um ambiente seguro, limpo e acolhedor para as celebrações de fim de ano".

Programação de Natal

Diferente dos anos anteriores, a programação de Natal de Campo Grande em 2025 terá como ponto de concentração a região central, e não mais a tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A Cidade do Natal dará lugar à Vila de Natal, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano. 

A programação irá começar no dia 29 de novembro e reunirá espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio. 

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas a Prefeitura já antecipou que a praça Ary Coelho será palco de shows nacionais com nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais. 

No decorrer da Rua 14 de Julho haverá a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal, além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo será montado no centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migrarão para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática. 

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

* Colaborou Karina Varjão

Previsão do tempo

Alerta vermelho para tempestade traz mais chuva e frio no fim de semana em MS

Todos os municípios do Estado têm previsão de temporais até segunda-feira (17)

14/11/2025 16h45

Temporais têm causado estragos pelo Estado, inclusive na Capital

Temporais têm causado estragos pelo Estado, inclusive na Capital FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A previsão do tempo para o fim de semana indica mais chuva em todo o estado de Mato Grosso do Sul, acompanhado de uma nova frente fria oceânica, que deve derrubar as temperaturas a partir de domingo (16).

O transporte de calor e umidade vinda da região amazônica colabora para a formação de nebulosidade e ocorrência de chuva, geralmente acompanhada de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. 

Devido a essas condições, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho (de grande perigo) para tempestade em 42 municípios do Estado, localizados, principalmente, nas regiões sul, sudoeste e centro norte. 

Temporais têm causado estragos pelo Estado, inclusive na CapitalAlém do alerta vermelho, todos os municípios do Estado estão em alerta laranja para tempestades durante todo o final de semana / Fonte: INMET

O alerta entra em vigor no domingo (16) e segue até a madrugada de segunda-feira (17). As condições atmosféricas envolvem grandes volumes de chuva, superiores a 60 milímetros por hora e ventos com força maior que 100 km/h. 

Com isso, há grande perigo para queda de árvores, alagamentos, risco em edificações e corte de energia elétrica. Não são descartadas as possibilidades de formação de fenômenos mais severos, como tornados e rajadas mais intensas. 

Além disso, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta laranja (perigo) para os temporais durante todo o final de semana. 

De sábado (15) até segunda-feira (17), as temperaturas devem ficar amenas no Estado, não passando de 31ºC nas regiões sul e Grande Dourados; e podem chegar a 37ºC nas regiões pantaneira e sudoeste. As mínimas devem variar entre 17ºC-21ºC em todas as regiões. 

Na segunda-feira (17), o avanço de uma frente fria intensifica as instabilidades atmosféricas sobre Mato Grosso do Sul.

As condições favorecem a ocorrência de chuvas mais generalizadas e, localmente, intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. 

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 17°C e máximas de 37°C. Em Campo Grande, são esperadas mínima de 21°C e máxima de 31°C.

As cidades que devem ficar atentas para tempestades a partir do final da manhã de domingo são: 

  • Amambai
  • Antônio João
  • Aral Moreira
  • Batayporã
  • Bela Vista
  • Bodoquena
  • Bonito
  • Caarapó
  • Caracol
  • Coronel Sapucaia
  • Corumbá
  • Deodápolis
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Ivinhema
  • Japorã
  • Jardim
  • Jateí
  • Juti
  • Laguna Carapã
  • Maracaju
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Andradina
  • Novo Horizonte do Sul
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Porto Murtinho
  • Rio Brilhante
  • Sete Quedas
  • Sidrolândia
  • Tacuru
  • Taquarussu
  • Vicentina

Dicas para situações específicas

Ventania

  • Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;
  • Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;
  • Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;
  • Assim que possível, entre em uma edificação.

Granizo

  • Não saia de casa até a chuva de granizo parar; 
  • Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais; 
  • Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;
  • Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento

  • Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;
  • Proteja-se em locais elevados até a água abaixar; 
  • Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;
  • Em caso de enxurrada, coloque os objetos de valor dentro de um saco plástico forte;
  • Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d'água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;
  • Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199). 

