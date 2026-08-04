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Licitação emperra e Estado renova contrato milionário com ONG

Pela segunda vez, Governo estende vínculo emergencial com o Instituto Social Mais Saúde por mais 180 dias

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

04/08/2026 - 10h30
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O Governo de Mato Grosso do Sul renovou, mais uma vez, o contrato milionário com o Instituto Social Mais Saúde (ISMS) para administrar o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã. Publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (4), o primeiro termo aditivo ao Contrato de Gestão Emergencial nº 001/2026 garante à Organização Social mais 180 dias à frente da unidade, ao custo estimado de R$ 47.025.269,65.

A nova prorrogação ocorre porque o chamamento público aberto pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para escolher a entidade que assumirá definitivamente a gestão do hospital ainda não foi concluído. Inicialmente, a previsão do governo era finalizar o processo ainda no primeiro semestre deste ano, mas a licitação segue sem resultado definitivo, obrigando o Estado a manter, pela segunda vez consecutiva, uma contratação emergencial.

Com o aditivo, o Instituto Social Mais Saúde permanecerá responsável pela administração do hospital entre 2 de agosto de 2026 e 27 de janeiro de 2027, recebendo um repasse mensal estimado em R$ 7.881.330,11. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a prorrogação excepcional foi adotada para garantir a continuidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto o processo licitatório não é finalizado.

Esta é a segunda vez que o Estado recorre a uma solução emergencial para manter a administração da unidade. Em fevereiro deste ano, o Instituto Social Mais Saúde já havia sido contratado por outros seis meses, também sem a conclusão do chamamento público.

Na ocasião, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a comissão responsável analisava um grande volume de documentos apresentados pelas organizações participantes do certame. Conforme a pasta, cada concorrente entregou entre cinco e seis mil páginas de documentação técnica, o que exigiria uma análise rígida antes da abertura das propostas financeiras.

À época, a SES estimava divulgar o resultado definitivo ainda na primeira quinzena de abril deste ano. Entretanto, quase quatro meses depois, o processo segue sem conclusão.

Mudança de gestão

O Instituto Social Mais Saúde assumiu o Hospital Regional de Ponta Porã em agosto de 2025, após o governo decidir não renovar o contrato do Instituto Acqua, que administrava a unidade desde 2020.

A troca ocorreu sem realização prévia de novo chamamento público, situação que motivou a abertura de um procedimento administrativo pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Na época, o promotor Gabriel da Costa Rodrigues Alves instaurou investigação para apurar a legalidade da contratação emergencial e os motivos que levaram o Estado a substituir a organização social sem concluir previamente um novo processo de seleção.

O Ministério Público também questionou a ausência de transparência na mudança da gestão, uma vez que representantes municipais e integrantes da rede regional de saúde afirmaram ter sido surpreendidos com a substituição da entidade responsável pelo hospital.

Impedimento legal

A decisão do Estado de substituir o Instituto Acqua ocorreu após a Procuradoria-Geral do Estado apontar impedimentos legais para renovação do contrato.

O governo sustentou que alterações promovidas na Lei Estadual nº 4.698/2015 passaram a impedir a celebração ou renovação de contratos de gestão com organizações sociais que tiveram contas rejeitadas por Tribunais de Contas nos últimos oito anos.

No caso do Instituto Acqua, a justificativa utilizada foi a existência de decisões do Tribunal de Contas da Paraíba que reprovaram contratos firmados pela entidade naquele Estado.

Com a publicação do termo aditivo, o Instituto Social Mais Saúde permanecerá administrando o hospital pelo menos até janeiro de 2027, enquanto o processo de seleção definitiva segue sem desfecho.

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ACIDENTE

Homem e adolescente morrem após carro colidir com carreta na BR 267

A menina retornava das férias na casa da mãe e pegou carona com Rafael, que morava em Sidrolândia, onde a adolescente também residia com seu pai

04/08/2026 08h30

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O veículo ficou totalmente destruído após colidir com a carreta

O veículo ficou totalmente destruído após colidir com a carreta Foto: Rio Brilhante em Tempo Real

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Um homem, de 38 anos, identificado como Rafael José Balen, e uma adolescente, de 13 anos, morreram em um acidente na BR 267, entre Rio Brilhante e Maracaju, na noite desta segunda-feira (3), após o veículo atingir uma carreta que transportava etanol.

Antes de bater na carreta, o carro, que seguia em sentido a Maracaju, colidiu com uma anta na rodovia. O motorista perdeu o controle e atingiu frontalmente com o outro veículo. O acidente ocorreu por volta de 20h30 e as vítimas morreram presos as ferragens.

Conforme as informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, após a batida houve incêndio na carreta, que foi contido pelo Corpo de Bombeiros com auxílio de brigadistas de uma usina da região.

O motorista da carreta foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado até o hospital de Rio Brilhante com ferimentos na perna, porém consciente e orientado.

Rafael era gaúcho, nascido na cidade de Erechim, mas morava e trabalhava na área de aviação agrícola no município de Sidrolândia. A menina morava com o pai em Sidrolândia e pegou carona com Rafael para retornar à cidade. Ela passava as férias escolares na casa da mãe em Rio Brilhante.

O pai de Mariana foi até o local do acidente e fez o reconhecimento do corpo da filha e também de Rafael.
Os corpos serão encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Dourados, nesta terça-feira (4), para exames de autópsia e, em seguida, serão liberados para velório e sepultamento.

 

SEGURANÇA PÚBLICA

Bolívia anuncia delegacia da Polícia Federal um dia após a prisão de Razuk

Ex-deputado foi preso no domingo pela polícia boliviana e entregue à PF de Corumbá; ontem foi trazido para Campo Grande

04/08/2026 07h50

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Ex-deputado estadual Neno Razuk foi entregue ontem à Polícia Federal na fronteira com Corumbá

Ex-deputado estadual Neno Razuk foi entregue ontem à Polícia Federal na fronteira com Corumbá Divulgação/PF

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O ex-deputado estadual Roberto Razuk Filho, o Neno Razuk, chegou a Campo Grande no fim da tarde de ontem, após ser preso no domingo a caminho de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

A prisão dele foi feita em parceria entre a Polícia Federal (PF), o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e a Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcoticos (Felcn) da Bolívia. No mesmo dia da entrega do preso, autoridades bolivianas anunciaram que uma delegacia da PF será instalada no país vizinho.

Condenado por assalto à mão armada e integrar organização criminosa, Neno Razuk estava foragido há um mês. Segundo a Polícia Federal, a “atuação coordenada permitiu o compartilhamento de informações, a realização de diligências e o alinhamento operacional” que resultou na prisão do ex-deputado.

Conforme o governo boliviano, Roberto Razuk Filho deu entrada no país vizinho no dia 1º de julho, pelo Posto de Controle Migratório que fica na cidade de San Matías, região que faz fronteira com o Brasil por Mato Grosso, no município de Cáceres. Conforme apurado, ele fazia uma viagem com destino a Santa Cruz de la Sierra.

A distância entre a cidade onde ele deu entrada na Bolívia e o destino para o qual seguia é de quase 700 quilômetros.

Nesse trajeto, ele foi parado em uma fiscalização e ao apresentar seu documento de identidade, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), as autoridades bolivianas identificaram o mandado de prisão em aberto, que tem validade até o dia 6 de julho de 2046, por conta do crime de integrar organização criminosa. 

Depois disso, ele foi levado até Puerto Quijarro, na fronteira com Corumbá, para dar saída obrigatória do país boliviano. Consta também no documento de expulsão da Bolívia que ele apresentou documento falso ou adulterado.

Neno Razuk ficou custodiado na Delegacia da Polícia Federal em Corumbá no domingo e foi transferido para Campo Grande por meio terrestre na manhã de ontem, com escolta do Gaeco. Por isso mesmo, a audiência de custódia que estava marcada para as 15h de ontem acabou sendo adiada.

A Coordenadoria de Custódia da Comarca de Campo Grande é quem passa a tratar da questão, remetendo o caso para a 4ª Vara Criminal da Capital, que expediu o mandado de prisão.

O mandado de prisão expedido contra ele é datado doa dia 8 de julho deste ano, quando Neno Razuk já tinha fugido e se abrigado na Bolívia. As autoridades do país vizinho não detalharam se o plano do foragido era instalar-se de forma ilegal em Santa Cruz de la Sierra.

No dia 24 de julho, o ex-deputado entrou para a lista vermelha de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), após a suspeita de que ele teria deixado o Brasil, o que se confirmou após sua prisão.

O pedido para inclusão na lista internacional foi apresentado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e encaminhado à Polícia Federal por determinação do juiz José Henrique Kaster Franco, titular da 4ª Vara Criminal de Campo Grande.

A inclusão na lista vermelha da Interpol permite que autoridades policiais de outros países sejam alertadas sobre a existência da ordem de prisão e possam auxiliar na localização do procurado.

Segundo a defesa de Razuk, ele ficou sabendo da decretação da prisão por meio da imprensa e não teria se apresentado imediatamente por ainda existirem recursos pendentes de julgamento, “cujo eventual acolhimento poderia reverter a decisão que culminou na perda de seu mandato parlamentar, circunstância diretamente relacionada aos fundamentos da decretação da prisão”, diz em nota.

Os advogados de Neno Razuk ainda afirmam que ele se manifestou nos autos dizendo que se entregaria voluntariamente após o julgamento desfavorável sobre o seu mandato e também sobre a revogação de sua prisão, mas que a abordagem da polícia boliviana e a entrega dele à Polícia Federal impossibilitaram que isso acontecesse.

Neno Razuk foi condenado a 15 anos e 7 meses de prisão por assalto à mão armada e organização criminosa em uma das denúncias resultantes da Operação Sucessione, do Gaeco, que teve como alvo a alta cúpula do jogo do bicho de Mato Grosso do Sul. Além dele, o pai, Roberto Razuk, e os irmãos, Rafael Razuk e Jorge Razuk, também foram presos.

Segundo as investigações, o grupo liderado pela família Razuk tentava comandar, na marra, à base de assaltos à mão armada e troca de tiros, o jogo do bicho em Campo Grande, que teria sido vendido da família Name para um grupo de São Paulo.

DELEGACIA

A fuga de procurados da justiça brasileira para a Bolívia, usando a fronteira com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, não é uma novidade. Por causa disso, autoridades bolivianas anunciaram ontem a construção de uma delegacia da Polícia Federal em Puerto Suárez, na fronteira com Corumbá.

Ex-deputado estadual Neno Razuk foi entregue ontem à Polícia Federal na fronteira com CorumbáMinistro Marco Antonio Oviedo durante entrevista coletiva - Foto: Reprodução

“Nas próximas semanas estamos lançando um plano que vai se chamar Fronteiras Seguras. Vamos começar com o Brasil instalando mecanismos de controle e repressão de delitos nas fronteiras com Cobika, Guayaramerín, San Matías y Puerto Suárez, que são pontos por onde sai a droga, entram malfeitores e vamos fazer atos entre a polícia boliviana e a polícia brasileira”, disse o ministro boliviano Marco Antonio Oviedo.

Outro foco da delegacia é o combate às organizações criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), que também estão em guerra na Bolívia por rotas do tráfico.

*SAIBA

A prisão de Neno Razuk é a última dos considerados “capos” do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. Antes dele foram para a cadeia seu pai, Roberto Razuk, Jamil Name, Jamil Name Filho, Fahd Jamil, José Eduardo Abdulahad e Rhiad Abdulahad.

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