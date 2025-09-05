Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Ligação de Carlo Acutis com Campo Grande começou em 2011

Dois anos depois, em 2013, o santo teria curado uma criança da Capital de doença rara no pâncreas

felipe machado

05/09/2025 - 09h00
Carlo Acutis será canonizado pelo papa Leão XIV neste domingo, tornando-se o primeiro santo que nasceu na era dos millennials (entre 1981 e 1996), e tudo começou em Campo Grande, antes mesmo do primeiro milagre a ele atribuído. A adoração ao santo da internet começou em 2011, com o padre Marcelo Tenório. 
Naquele ano, o sacerdote descobriu a história de Carlo, que na época não era muito conhecido nem mesmo na Itália, e se encontrou com a mãe do “padroeiro da internet”, Antônia Salzano.

Na reunião, Antônia entrega a Tenório um fio de uma camiseta de Carlo, objeto que viria a ser exposto em 2013 pelo padre na Paróquia São Sebastião e tocado pelo menino Matheus Vianna antes mesmo de ser beatificado pelo papa Francisco. Neste momento, começa a história entre o padre e Carlo Acutis até a canonização.

“Ele não era conhecido na Europa, ele não era conhecido em canto nenhum. Começa em Campo Grande, no Brasil. E é interessante que começa no Brasil, no sentido de que os possíveis milagres vão chegando. Então, a gente vai mandando para Roma esses possíveis milagres. Tanto que 99% dos possíveis milagres eram daqui. Por isso o Brasil é tão relevante nessa canonização”, disse o sacerdote ao Correio do Estado.
Sobre as relíquias, Tenório afirma que era fácil conseguir objetos ligados ao jovem, já que Carlo era pouco conhecido. Depois da história do italiano vir à tona, a Igreja Católica começou a impor regras para que relíquias relacionadas a ele fossem expostas e veneradas.

“Então, quando eu conheci a dona Antônia, não havia ninguém que divulgasse o Carlo. Quando a história se tornou mundialmente conhecida, complicou, né? A Igreja coloca normas, porque todo mundo quer uma relíquia, todo mundo quer isso, como é que tem que se colocar, certas normas. Mas, para nós, no início, isso foi tudo muito tranquilo, porque tudo foi feito via família”, contou o padre.

Tenório explica que para se obter uma relíquia de primeiro grau, como o pulôver que foi exposto nesta semana na paróquia, é preciso solicitar e contar com a assinatura do bispo de Assis, na Itália, e ir buscar o objeto em Roma, uma distância de quase 10,3 mil quilômetros e 11 horas e 30 minutos de viagem de avião.
Em conversas com Antônia, o padre revelou que ela já demonstrou vontade de vir ao Brasil, principalmente para visitar Campo Grande e Aparecida. Porém, essa visita especial ainda deve demorar mais alguns anos, principalmente por causa da idade dos irmãos de Carlo.

“Hoje está mais complicado porque ela está sendo assediada pela imprensa, não tem tempo para nada. Mas, se ela vai vir ao Brasil? Pode ser. Anos atrás, ela me disse que ia esperar os meninos [irmãos de Carlo] crescerem. Vamos ver”, destacou.

Neste domingo, o padre diz esperar mais de 3 mil pessoas na Paróquia São Sebastião, para acompanhar a transmissão ao vivo da canonização do jovem. A programação começa às 4h, com transmissão ao vivo da cerimônia direto do Vaticano. As atividades seguem até as 11h30min, encerrando-se com um almoço de confraternização no Clube Estoril, aberto ao público mediante aquisição de convites. O padre diz que toda a história, desde 2011, valeu a pena.

“Valeu tudo a pena, porque eu posso dizer, e sem modéstia nenhuma, que o Brasil foi fundamental nessa canonização. Se não divulgar, as pessoas não sabem que existe, não conhecem a história. E nunca aceitamos receber nada financeiramente. Estamos vendo os frutos. Foi uma beatificação muito rápida e está sendo uma canonização muito rápida”.

“Puxando a sardinha para o nosso Brasil, pode até ser um exagero meu, mas nós somos muito rápidos, nós somos muito afetivos. Os italianos são muito quietos, seguem as normas. Mas, por exemplo, por norma, não poderia ter dado a bênção com a relíquia naquele dia [do milagre do menino Matheus] porque ele ainda não era venerável”, complementou.

MILAGRE

O jovem italiano foi responsável por curar Matheus Lins Vianna, que na época tinha apenas 3 anos de idade e havia sido diagnosticado com uma doença rara no pâncreas.

Em 2013, já muito afetado por ter pâncreas anular – uma condição congênita rara em que uma faixa de tecido pancreático circunda a primeira parte do intestino delgado –, com claros sinais de desnutrição e sem conseguir se alimentar, Matheus foi à Paróquia São Sebastião junto com seu avô Elias Verão Luiz Vianna.
“Vomitava muito, tratava-se como suposta intolerância a lactose, era desnutrido e, após ultrassom, foi diagnosticado o pâncreas anular, que dificultava sua digestão, provocando vômitos diários”, disse Solange Lins Vianna, avó do menino.

Por ser dia 12 de outubro, foi realizada uma missa especial, referente ao Dia de Nossa Senhora Aparecida. Na ocasião, uma relíquia de Carlo Acutis foi exposta pelo padre Marcelo Tenório no espaço religioso. Acatando o pedido do avô, Matheus se aproximou do objeto, tocou-o e fez um pedido: parar de vomitar.
A partir daquele momento, um milagre aconteceu. Matheus chegou em casa e pediu para a mãe fazer uma comida. A mãe cozinhou um prato com arroz e caldo de feijão, com uma banana de sobremesa. E, para a alegria de todos, ele comeu tudo sem vomitar.

Diante deste novo fato, foi realizado um novo ultrassom em Matheus, em que foi constatada a cura da doença. Desde então, a criança nunca mais voltou a apresentar pâncreas anular, seguindo a vida normalmente.

“Se não há mais anomalias no pâncreas nem Matheus apresentou mais os vômitos constantes, não tenho motivos para me preocupar. A vida segue normal. Se adoece, procuro atendimento médico, de acordo com os sintomas que se apresentam. Não temos nenhum temor dessa patologia voltar, mesmo porque já era uma anomalia antes do milagre ocorrer”, explicou Solange.

Hoje com 15 anos, Matheus cursa a oitava série e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). Por conta disso, a família realiza acompanhamento terapêutico com o menino. Sua mãe, Luciana Lins Vianna, e o avô morreram no ano passado. Hoje ele é criado pela avó e pelo irmão, Angelo Vianna.
Sobre a canonização de Carlo Acutis, a avó comemora e reafirma ser extremamente grata ao jovem santo. 
“Para nós é uma grande satisfação vê-lo canonizado. É gratificante e justo que seja reconhecida a sua santidade. Torna-se exemplo a ser seguido por todos e também nos traz confiança de podermos contar com sua intercessão. Nossa família permanece eternamente grata”, reforçou.

HISTÓRIA

Carlo Acutis nasceu em Londres, na Inglaterra, em 3 de maio de 1991, mas foi criado em Milão, na Itália. Ainda criança, tornou-se católico, com intensa devoção à Virgem Maria. Durante sua vida, demonstrou ser um amante de computadores e, por isso, obteve alto conhecimento em ciência da computação.

Querendo juntar seu amor por tecnologia e pela igreja, Carlo desenvolveu um site em que catalogava milagres e evangelizava, o que lhe rendeu o título de “padroeiro da internet”.

Em 8 de outubro de 2006, o jovem italiano foi diagnosticado com leucemia promielocítica aguda. Carlo morreu quatro dias depois, com apenas 15 anos de idade, no dia em que é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Em 10 de outubro de 2020, o jovem foi beatificado pelo papa Francisco, que o descreveu como alguém que “não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis”. 

SAIBA

Além do milagre em Campo Grande, Carlo Acutis também foi responsável pela cura de uma costarriquenha, em 2022. Segundo o Vatican News, a jovem sofreu um grave acidente de bicicleta e foi curada após sua mãe rezar na tumba de Acutis, na Itália. 

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (5) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Enquanto tempo segue quente e seco no estado, pode ser que chova em Campo Grande

05/09/2025 04h30

Com céu nublado, Campo Grande pode ter uma trégua do tempo seco

Com céu nublado, Campo Grande pode ter uma trégua do tempo seco Gerson Oliveira / Correio do Estado

Nesta sexta-feira (5), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Apesar disso, não se descartam pancadas de chuva isoladas devido à passagem de uma frente fria.

O principal destaque desse sistema será a queda nas temperaturas, sobretudo na metade sul do estado.

Em relação às temperaturas, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir apenas 17°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e até 35°C em Paranaíba e Coxim.

Estão previstas mínimas entre 10°C e 14°C e máximas entre 17°C e 26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas abaixo dos 10°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13°C e 17°C e as máximas entre 18°C e 26°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 30° e 32°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:

  • Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
  • Beber bastante líquido.
  • Umidificar os ambientes.
  • Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C. Pode chover.
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 15°C e 26°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 17°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 34°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 32°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 14°C e máxima de 26°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 10°C e 17°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 12°C e máxima de 20°C. 

Trânsito

Fique atento às vias que estarão interditadas neste fim de semana

Os motivos das interdições são eventos diversos e, principalmente, o desfile cívico de independência no domingo

04/09/2025 18h00

Confira quais ruas serão interditadas neste fim de semana

Confira quais ruas serão interditadas neste fim de semana Agetran

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou nesta quinta-feira (4) uma lista com os locais de Campo Grande que estarão interditados neste final de semana. As interdições são em decorrência de eventos de rua em toda a cidade e, especialmente, pelo desfile no domingo (7) pelo Dia da Independência. 

 A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres evitem transitar pelas áreas interditadas e que planejem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos. 

Confira abaixo as interdições programadas no período de sexta-feira (5) a domingo (7):

Data:  05/09/25

Horário: 15:00 às 17h30

Local: Rua Itiquira, entre Rua Antônio Mª Coelho e Rua Manoel Inácio De Souza.

Motivo: Desfile Cívico

Data: 05/09/25

Horário: 07:00 às 11h

Local: Rua Vicente Solari, entre Av. Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming.

Motivo:  Evento Sindicato  Sinticop/Ms

Data: 05/09/25

Horário: 14:00 às 22h  

Local: Av. São Nicolau, entre a Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena.

Motivo: Evento Comunitário  

Data: 05/09/25 – Horário: 08:00 às 23h

Data: 06/09/25 – Horário: 13:00 às 23h

Data: 07/09/25 – Horário: 08:00 às 23h

Local: Av. Alan Kardec, entre a Rua Barão do Rio Branco e Av. Drº João Rosa Pires.

Motivo: Evento Religioso

Data: 06/09/2025

Horário: 15:00 às 21 h

Local: Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha.

Motivo: Evento Comunitário.  

Data: 06/09/2025

Horário: 06:00 às 13h

Local: Rua Marechal Rondon, Nº 1380

Motivo: Ação CCZ/ Sesau e Castramóvel

Data: 06/09/25

Horário: 08:00 às 16h  

Local: Av. Manoel da Costa Lima, entre a Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Correa.

Motivo: Evento Religioso 

Data: 05 e 06/09/25

Horário: 14h às 0h  

Local: Av. Marinho, entre Rua da Península e Rua do Porto.

DIA 05/09/25 Interdição Parcial

DIA 06/09/25 Interdição Total

Motivo: Evento Comunitário Circuito de Bandas e Fanfarras. 

Data: 07/09/25

Horário: 16h às 21h  

Local: Rua Evelina Selingard, entre Rua Lucia Dos Santos e Rua Pedro Dib.

Motivo: Paquera Nns Bairros   

Data: 07/09/25

Horário:  18:00 às 23h  

Local: Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite.

Motivo: Paquera   

Data: 07/09/25

Horário: 07:00 às 12h  

Local: Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé.

Motivo: Evento Religioso.  

Interdições para o Desfile Cívico de 07 de setembro

06/09/2025, a partir das 15h

  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
  • Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
  • R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
  • R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco

07/09/2025, a partir das 05:00H

  • R.  14 de Julho x R. Eça de Queiroz
  • R.  14 de Julho x Tv. Guia Lopes
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
  • R.  14 de Julho x Tv. Camões
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
  • R.  14 de Julho x R. Gal Melo
  • R.  13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
  • Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
  • Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
  • R. 14 de Julho x R. Maracaju
  • R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
  • R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
  • R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
  • R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
  • Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
  • Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
  • R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
  • R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
  • R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
  • R. Rui Barbosa x R. Maracaju
  • R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

Vias Alternativas

  • R. Eça de Queiroz; 
  • Av. Ernesto Geisel;
  • Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro); 
  • Av. Calógeras; 
  • R. Rui Barbosa.    

