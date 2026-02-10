Loja de materiais de construção abre vagas de emprego em Campo Grande

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realiza processo seletivo nesta quinta-feira (12) para preencher vagas de emprego na Serão Matriz, em Campo Grande.
A unidade é pioneira da rede e atua nos segmentos de materiais de construção, ferramentas, acabamentos e jardinagem.
Ao todo, são 20 vagas de emprego, com salário superior a R$ 2 mil, além de benefícios. Os selecionados irão trabalhar na unidade localizada na Rua 13 de Maio.
As vagas são destinadas a brasileiros e estrangeiros. No caso de candidatos de outros países, é necessária a apresentação de documentação regular para trabalho no Brasil.
Em relação às funções, há oportunidades para os cargos de Auxiliar de Mecânico de Autos e Vendedor, ambos com exigência de ensino médio completo e experiência mínima de seis meses, comprovada em carteira.
Vagas disponíveis
Auxiliar de Mecânico de Autos (2 vagas)
Os profissionais irão auxiliar na identificação e solução de problemas mecânicos em veículos e equipamentos, realizar trocas de peças e componentes, colaborar em serviços de manutenção preventiva, além de manter o ambiente de trabalho organizado e seguir as normas de segurança da empresa.
- Salário: R$ 2.021,00
- Benefícios: vale-transporte; plano de saúde Unimed; Bradesco Dental (titular e dependente, no valor de R$ 18,00 cada); e vale-refeição de R$ 20,00 por dia (aproximadamente R$ 450,00 mensais), via cartão Alelo.
Vendedor (18 vagas)
Os vendedores serão responsáveis pelo atendimento ao cliente, realização de vendas, organização do ambiente de trabalho, cumprimento de metas, além da participação em treinamentos e reuniões internas.
- Salário: R$ 2.139,00
- Jornada de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h / Sábados, das 9h às 13h
- Para lojas de condomínios: disponibilidade das 11h40 às 21h, de segunda a sábado, com domingos por escala. Uma folga fixa semanal
- Benefícios: vale-transporte; plano de saúde Unimed; Bradesco Dental (titular e dependente, no valor de R$ 18,00 cada); e vale-refeição de R$ 20,00 por dia (aproximadamente R$ 450,00 mensais), via cartão Alelo.
Os interessados devem comparecer presencialmente no dia do processo seletivo, portando:
- currículo impresso;
- RG;
- CPF;
- Carteira de Trabalho (física ou digital).
A Funtrab está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano.
O atendimento será realizado por ordem de chegada, e a Fundação recomenda que os candidatos cheguem às 8h30 para garantir participação no processo seletivo.