Loja é condenada a pagar R$ 10 mil por acusar cliente de furto

INFRAESTRUTURA

Frota conta com ambulâncias, guinchos e veículos de inspeção para atender motoristas em 870,3 quilômetros de rodovias estaduais e federais

Nova frota da Caminhos da Celulose começa a operar nesta segunda-feira (26), com 56 veículos destinados ao atendimento de ocorrências nas rodovias de Mato Grosso do Sul Marcelo Victor

A concessionária Caminhos da Celulose iniciou, nesta segunda-feira (26), a operação de 56 veículos destinados ao atendimento de motoristas que trafegam pela Rota da Celulose, em Mato Grosso do Sul. A estrutura contempla 870,3 quilômetros de rodovias estaduais e federais e reúne ambulâncias, guinchos, caminhões de apoio e equipes de inspeção, com o objetivo de ampliar a segurança e agilizar o atendimento de ocorrências.

A frota foi apresentada durante cerimônia que contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PP) e representantes da concessionária. Os veículos serão utilizados nos trechos das BR-262 e BR-267, além das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, que integram um dos principais corredores logísticos do Estado.

Entre os 56 veículos disponibilizados estão 13 ambulâncias de resgate, sendo uma totalmente elétrica, 13 guinchos leves e seis pesados. Os equipamentos serão utilizados em atendimentos pré-hospitalares, remoção de veículos envolvidos em acidentes e liberação de pistas.

A estrutura também inclui cinco caminhões-pipa, destinados ao combate a incêndios e outras demandas operacionais, além de cinco veículos com equipamentos de guindauto e do tipo boiadeiro, utilizados na movimentação de cargas e no transporte de animais.

Outros sete veículos serão responsáveis pela inspeção das rodovias, com a identificação de problemas que possam comprometer a segurança dos motoristas. A frota é completada por sete veículos de supervisão operacional, que atuarão no acompanhamento e na coordenação dos serviços.

Além da ampliação da frota, a concessionária incorporou equipamentos tecnológicos para auxiliar as equipes durante os atendimentos.

Entre os recursos estão câmeras corporais, conhecidas como body cams, capazes de transmitir imagens em tempo real ao Centro de Controle Operacional (CCO). O sistema permite que as ocorrências sejam acompanhadas à distância, inclusive com orientação médica aos profissionais que estiverem nas rodovias.

As ambulâncias também contam com equipamentos elétricos de resgate, que facilitam a atuação das equipes, e desfibriladores externos automáticos (DEA), utilizados em emergências cardíacas.

Segundo o presidente da Caminhos da Celulose, Luiz Fernando De Donno, a incorporação dessas tecnologias busca reduzir o tempo de resposta e melhorar a assistência prestada aos usuários.

“Estamos incorporando tecnologia à operação para ampliar a capacidade de resposta das equipes e aprimorar o atendimento aos usuários. As câmeras corporais permitem acompanhar as ocorrências em tempo real e orientar os profissionais em campo, enquanto os equipamentos elétricos de resgate oferecem mais mobilidade durante os atendimentos”, afirmou.

Segurança e investimentos

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou que a estrutura de monitoramento também poderá contribuir para as ações de segurança pública em Mato Grosso do Sul, por meio do compartilhamento de informações e da integração de dados.

Segundo ele, a instalação de câmeras e o uso de tecnologias de monitoramento nas rodovias representam ferramentas importantes para o enfrentamento à criminalidade, especialmente diante da necessidade de integração entre diferentes órgãos de segurança.

Riedel também relacionou a concessão ao crescimento econômico de Mato Grosso do Sul e à expansão da indústria de celulose, que tem provocado mudanças na dinâmica de municípios da região leste do Estado.

O governador citou Ribas do Rio Pardo como exemplo das transformações decorrentes dos investimentos industriais, com crescimento populacional e aumento da demanda por infraestrutura e serviços públicos.

Para ele, o desenvolvimento econômico precisa ser acompanhado por melhorias na malha rodoviária, capazes de garantir segurança tanto para os moradores quanto para o transporte de cargas.

Durante o pronunciamento, Riedel ressaltou que os investimentos previstos nas concessões incluem não apenas a recuperação das pistas, mas também obras de duplicação, implantação de terceiras faixas, acostamentos e melhorias na sinalização.

O governador reconheceu ainda a expectativa da população pela execução dessas intervenções, mas destacou a necessidade de cumprir as etapas de planejamento e implantação dos projetos.

Nesse contexto, defendeu a participação da iniciativa privada na modernização da infraestrutura, acompanhada por mecanismos de fiscalização e regulação.

“A gente precisa continuar trabalhando para o Mato Grosso do Sul e para as pessoas que estão aqui”, afirmou Riedel, ao defender a continuidade dos projetos de infraestrutura independentemente das disputas políticas.

O governador também mencionou os desafios enfrentados na MS-040, onde problemas estruturais em uma ponte provocaram a interrupção do tráfego. Segundo ele, a situação exige intervenções para garantir a segurança dos usuários, mesmo diante dos transtornos causados pela interdição.

Ao comentar o início da operação da nova frota, Riedel reforçou o compromisso do governo estadual com a execução das melhorias previstas no contrato de concessão.

“Estamos celebrando hoje um novo momento, mais um passo dado. Podem esperar o nosso comprometimento com o sucesso do projeto, que é o sucesso do sul-mato-grossense. Todos temos um objetivo em comum, cada um com a sua parte, e honrando o compromisso assumido na assinatura do contrato”, declarou.

Rota da Celulose

A entrada em operação dos novos veículos ocorre paralelamente aos trabalhos de recuperação do pavimento, reforço da sinalização e implantação de estruturas de atendimento aos usuários.

Administrada pela Caminhos da Celulose, a concessão abrange 870,3 quilômetros de rodovias nas regiões central e leste de Mato Grosso do Sul.

O corredor reúne trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267, importantes para o transporte de cargas, o deslocamento da população e o escoamento da produção industrial e agropecuária.