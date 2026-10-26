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Rota da Celulose inicia atendimento com 56 veículos em rodovias de MS

Frota conta com ambulâncias, guinchos e veículos de inspeção para atender motoristas em 870,3 quilômetros de rodovias estaduais e federais

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

26/10/2026 - 12h58
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A concessionária Caminhos da Celulose iniciou, nesta segunda-feira (26), a operação de 56 veículos destinados ao atendimento de motoristas que trafegam pela Rota da Celulose, em Mato Grosso do Sul. A estrutura contempla 870,3 quilômetros de rodovias estaduais e federais e reúne ambulâncias, guinchos, caminhões de apoio e equipes de inspeção, com o objetivo de ampliar a segurança e agilizar o atendimento de ocorrências.

A frota foi apresentada durante cerimônia que contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PP) e representantes da concessionária. Os veículos serão utilizados nos trechos das BR-262 e BR-267, além das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, que integram um dos principais corredores logísticos do Estado.

Entre os 56 veículos disponibilizados estão 13 ambulâncias de resgate, sendo uma totalmente elétrica, 13 guinchos leves e seis pesados. Os equipamentos serão utilizados em atendimentos pré-hospitalares, remoção de veículos envolvidos em acidentes e liberação de pistas.

A estrutura também inclui cinco caminhões-pipa, destinados ao combate a incêndios e outras demandas operacionais, além de cinco veículos com equipamentos de guindauto e do tipo boiadeiro, utilizados na movimentação de cargas e no transporte de animais.

Outros sete veículos serão responsáveis pela inspeção das rodovias, com a identificação de problemas que possam comprometer a segurança dos motoristas. A frota é completada por sete veículos de supervisão operacional, que atuarão no acompanhamento e na coordenação dos serviços.

Além da ampliação da frota, a concessionária incorporou equipamentos tecnológicos para auxiliar as equipes durante os atendimentos.

Entre os recursos estão câmeras corporais, conhecidas como body cams, capazes de transmitir imagens em tempo real ao Centro de Controle Operacional (CCO). O sistema permite que as ocorrências sejam acompanhadas à distância, inclusive com orientação médica aos profissionais que estiverem nas rodovias.

As ambulâncias também contam com equipamentos elétricos de resgate, que facilitam a atuação das equipes, e desfibriladores externos automáticos (DEA), utilizados em emergências cardíacas.

Segundo o presidente da Caminhos da Celulose, Luiz Fernando De Donno, a incorporação dessas tecnologias busca reduzir o tempo de resposta e melhorar a assistência prestada aos usuários.

“Estamos incorporando tecnologia à operação para ampliar a capacidade de resposta das equipes e aprimorar o atendimento aos usuários. As câmeras corporais permitem acompanhar as ocorrências em tempo real e orientar os profissionais em campo, enquanto os equipamentos elétricos de resgate oferecem mais mobilidade durante os atendimentos”, afirmou.

Segurança e investimentos

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou que a estrutura de monitoramento também poderá contribuir para as ações de segurança pública em Mato Grosso do Sul, por meio do compartilhamento de informações e da integração de dados.

Segundo ele, a instalação de câmeras e o uso de tecnologias de monitoramento nas rodovias representam ferramentas importantes para o enfrentamento à criminalidade, especialmente diante da necessidade de integração entre diferentes órgãos de segurança.

Riedel também relacionou a concessão ao crescimento econômico de Mato Grosso do Sul e à expansão da indústria de celulose, que tem provocado mudanças na dinâmica de municípios da região leste do Estado. 

O governador citou Ribas do Rio Pardo como exemplo das transformações decorrentes dos investimentos industriais, com crescimento populacional e aumento da demanda por infraestrutura e serviços públicos.

Para ele, o desenvolvimento econômico precisa ser acompanhado por melhorias na malha rodoviária, capazes de garantir segurança tanto para os moradores quanto para o transporte de cargas. 

Durante o pronunciamento, Riedel ressaltou que os investimentos previstos nas  concessões incluem não apenas a recuperação das pistas, mas também obras de duplicação, implantação de terceiras faixas, acostamentos e melhorias na sinalização. 

O governador reconheceu ainda a expectativa da população pela execução dessas intervenções, mas destacou a necessidade de cumprir as etapas de planejamento e implantação dos projetos.

Nesse contexto, defendeu a participação da iniciativa privada na modernização da infraestrutura, acompanhada por mecanismos de fiscalização e regulação.

“A gente precisa continuar trabalhando para o Mato Grosso do Sul e para as pessoas que estão aqui”, afirmou Riedel, ao defender a continuidade dos projetos de infraestrutura independentemente das disputas políticas.

O governador também mencionou os desafios enfrentados na MS-040, onde problemas estruturais em uma ponte provocaram a interrupção do tráfego. Segundo ele, a situação exige intervenções para garantir a segurança dos usuários, mesmo diante dos transtornos causados pela interdição.

Ao comentar o início da operação da nova frota, Riedel reforçou o compromisso do governo estadual com a execução das melhorias previstas no contrato de concessão.

“Estamos celebrando hoje um novo momento, mais um passo dado. Podem esperar o nosso comprometimento com o sucesso do projeto, que é o sucesso do sul-mato-grossense. Todos temos um objetivo em comum, cada um com a sua parte, e honrando o compromisso assumido na assinatura do contrato”, declarou.

Rota da Celulose

A entrada em operação dos novos veículos ocorre paralelamente aos trabalhos de recuperação do pavimento, reforço da sinalização e implantação de estruturas de atendimento aos usuários.

Administrada pela Caminhos da Celulose, a concessão abrange 870,3 quilômetros de rodovias nas regiões central e leste de Mato Grosso do Sul.

O corredor reúne trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267, importantes para o transporte de cargas, o deslocamento da população e o escoamento da produção industrial e agropecuária.

18 LOTES

Agesul retoma licitações de R$ 2 bilhões para tapa-buracos em rodovias

Nesta quarta-feira a administração estadual divulga a relação das empreiteiras habilitadas para os quatro primeiros lotes para serviços de tapa-burados em rodovias

26/10/2026 12h01

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Pacote de licitações chega a R$ 2 bilhões e nesta semana terão continuidade quatro lotes, de R$ 446 milhões

Pacote de licitações chega a R$ 2 bilhões e nesta semana terão continuidade quatro lotes, de R$ 446 milhões

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Cinco meses depois de dar início ao pacote de licitações que somam R$ 2 bilhão para contratação de empreiteiras que farão a manutenção permanente de vias com e sem asfalto em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, a Agesul agendou para a próxima quarta-feira (28) o segundo passo do certame em uma das cinco licitações nas quais foi dividida a disputa. 

Conforme publicação do diário oficial desta segunda-feira (26), na quarta-feira será divulgado o nome das empresas habilitadas para continuar na disputa pelos quatro lotes que estão sendo ofertados nas regionais de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Bandeirantes.

O valor máximo que o governo está disposto a desembolsar por um período de três anos nas quatro regionais é de R$ 446.760.107,43. Mas, como o edital prevê prorrogação por até dez anos sem a realização de nova licitação, este valor pode ser multiplicado por três.

Entre as interessadas nesta disputa estava a empreiteira Força, que no início do certame, em maio, se inscreveu com o antigo nome, Rial. Mas, depois da eclosão do escândalo dos supostos desvios nos serviços de tapa-buracos em Campo Grande e da prisão de seu proprietário, mudou de nome. Porém, ele não entregou a documentação exigida e no começo de setembro acabou sendo excluída.

Com outras 19 empresas estava na disputa pelo contrato de até R$ 98.654.090,46 para manutenção de estradas na região de Ribas do Rio Pardo.  Assim como a Força, ao menos outras três também não entregaram a documentação no prazo exigido e, a princípio, estão fora da disputa.

O controlador da Força,  Antônio Roberto Bittencourt Teixeira Pedrosa, foi preso no dia 12 de maio e colocado em liberdade somente um mês depois, em 11 de junho. Ele foi acusado pelo Ministério Público de ter pagado propina para servidores públicos para receber recursos públicos sem fazer os serviços de tapa-buracos em quatro das sete regiões de Campo Grande.

O empresário foi preso juntamente com outras seis pessoas durante a operação "Buracos Sem Fim", realizada em um período em que as ruas de Campo Grande enfrentavam buraqueira sem precedentes. De acordo com o MPMS, entre 2018 e 2025 a empresa alvo da operação assinou contratos e aditivos que ultrapassam os R$ 113 milhões. 

PARCERIA MANTIDA

Depois da operação, a administração municipal de Campo Grande rompeu os contratos com a empreiteira. Mas, ela manteve os contratos com a administração estadual, que também são para serviços de tapa-buracos em estradas das regiões de Costa Rica e Três Lagoas. 

No dia 12 de fevereiro  o empreiteiro renovou, por R$ 9,9 milhões, contrato para fazer a manutenção de 417 quilômetros de estradas com e sem asfalto na região de Camapuã.  O contrato foi assinado por ele e pelo então diretor da Agesul, Rudi Fiorese, que também foi preso por suposto recebimento de propina nos contratos relativos aos serviços de Campo Grande.

No dia 14 de março, o Estado renovou com a Rial o contrato para manutenção de vias com e sem asfalto na regional de Três Lagoas. O contrato garantiu à construtora um faturamento de R$ 11,5 milhões ao longo de um ano, a não ser que a nova licitação seja concluída antes disso.

Também em março, no dia 13, foi divulgada a assinatura de contrato para pavimentação de ruas na cidade de Jaraguari. O valor é de R$ 4,7 milhões e já foi firmado sob a gestão de Rudi Fiorese no comando da Agesul. Depois do escândalo, Fiorese foi afastado do comando da autarquia estadual. 

Com valores que chegam a quase R$ 2 bilhões, as cinco licitações para manutenção de estradas está dividido em 18 lotes em diferentes regiões do Estado. Além desta de R$ 446 milhões, outras quatro devem voltar a tramitar nas próximas semanas. Os valores são de R$ 302 milhões, R$ 240 milhões, R$ 323 milhões e R$ 687 milhões. 

ESTRADAS CAÓTICAS

Nenhum deles, porém, inclui as rodovias da região do Vale do Ivinhema, onde estradas com a MS-141, MS-475, MS-134, MS-276 e MS-480 estão em situação caótica e tomadas por buracos. Na semana passada o governador Eduardo Riedel anunciou a liberação emergencial de R$ 100 milhões para recuperar os trechos mais críticos.

A solução definitiva, porém, ainda deve demorar. A administração estadual está preparando um certame licitatório à parte, com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), para restauração de 730 quilômetros de rodovias. O vencedor, conforme o projeto, ficará responsável pela manutenção destas rodovias durante dez anos. 

Além das medidas emergenciais, o Governo de Mato Grosso do Sul trabalha na estruturação de um projeto de longo prazo para restaurar aproximadamente 730 quilômetros de rodovias, incluindo trechos considerados críticos no Vale do Ivinhema.

Inocência (MS)

Longe de casa e das urnas, trabalhadores da Arauco comemoram vitória de Lula

Maioria dos funcionários são nordestinos e deixaram de votar, pois estão longe de seu domicílio eleitoral

26/10/2026 11h50

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Funcionários da Arauco comemorando vitória de Lula

Funcionários da Arauco comemorando vitória de Lula Francisco Moura/Facebook

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Dezenas de trabalhadores da Arauco – Projeto Sucuriú comemoraram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, na noite deste domingo (25), no alojamento da fábrica localizado em Inocência, Mato Grosso do Sul.

A maioria dos funcionários são nordestinos e vieram para Mato Grosso do Sul exclusivamente para trabalhar na fábrica de celulose, que é uma das maiores do mundo.

Possivelmente, muitos deles deixaram de votar, pois estão longe de seu domicílio eleitoral. Mas, mesmo assim, não deixaram de celebrar a vitória do quarto mandato de Lula.

Vídeo, gravado por um funcionário da Arauco, residente em Alagoas, mostra a alegria dos trabalhadores quando souberam que Lula se reelegeu.

Aos gritos de “Olê olê olá, Lula Lula”, trabalhadores festejaram a reeleição do presidente.

Confira:

*vídeo: Francisco Moura/Facebook

LULA 4

No segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado em 25 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) e foi reeleito presidente do Brasil.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 59.826.041 votos, equivalentes a 48,21%.

A diferença foi de 4.430.191 votos, resultado que oficializou a derrota de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial e garantiu a Lula o quarto mandato à frente do governo federal.

A virada é considerada histórica, tendo em vista que Flávio Bolsonaro estava a frente de Lula no primeiro turno.

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