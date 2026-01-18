Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Lula critica ações dos EUA na Venezuela e defende multilateralismo

18/01/2026 - 21h00

Agência Brasil

18/01/2026 - 21h00
Em artigo publicado neste domingo (18) no jornal The New York Times, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os bombardeios dos Estados Unidos em território venezuelano e a "captura" do presidente do país, ocorridos no início de janeiro, representam “mais um capítulo lamentável da contínua erosão do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial”.

No texto, Lula critica o que classifica como ataques recorrentes de grandes potências à autoridade da Organização das Nações Unidas (ONU) e de seu Conselho de Segurança. Segundo o presidente, “quando o uso da força para resolver disputas deixa de ser exceção e passa a ser regra, a paz, a segurança e a estabilidade globais ficam ameaçadas”.

Lula afirma ainda que a aplicação seletiva das normas internacionais compromete o sistema global.

“Se as normas são seguidas apenas de forma seletiva, instala-se a anomia, que enfraquece não apenas os Estados individualmente, mas o sistema internacional como um todo”, escreveu.

Para o presidente, “sem regras coletivamente acordadas, é impossível construir sociedades livres, inclusivas e democráticas”.

Democracia

No artigo, Lula reconhece que chefes de Estado ou de governo, “de qualquer país”, podem ser responsabilizados por ações que atentem contra a democracia e os direitos fundamentais.

No entanto, ressalta que “não é legítimo que outro Estado se arrogue o direito de fazer justiça”. Segundo ele, “ações unilaterais ameaçam a estabilidade em todo o mundo, desorganizam o comércio e os investimentos, aumentam o fluxo de refugiados e enfraquecem a capacidade dos Estados de enfrentar o crime organizado e outros desafios transnacionais”.

O presidente afirma ser “particularmente preocupante” que essas práticas estejam sendo aplicadas à América Latina e ao Caribe.

Segundo Lula, elas levam “violência e instabilidade a uma parte do mundo que busca a paz por meio da igualdade soberana das nações, da rejeição ao uso da força e da defesa da autodeterminação dos povos”.

Ele destaca que, “em mais de 200 anos de história independente, esta é a primeira vez que a América do Sul sofre um ataque militar direto dos Estados Unidos”.

Ao tratar da região, Lula afirma que a América Latina e o Caribe, com mais de 660 milhões de habitantes, “têm seus próprios interesses e sonhos a defender”. Em um mundo multipolar, “nenhum país deveria ter suas relações externas questionadas por buscar a universalidade”.

"Não seremos subservientes a empreendimentos hegemônicos” e defende que “construir uma região próspera, pacífica e plural é a única doutrina que nos serve”.

Agenda regional

Lula também defende, no artigo, a construção de uma agenda regional positiva, capaz de superar diferenças ideológicas.

“Queremos atrair investimentos em infraestrutura física e digital, promover empregos de qualidade, gerar renda e ampliar o comércio dentro da região e com países de fora dela”, afirma. Segundo o presidente, “a cooperação é fundamental para mobilizar os recursos de que tanto precisamos para combater a fome, a pobreza, o tráfico de drogas e as mudanças climáticas”.

Sobre a Venezuela, Lula afirma que “o futuro do país, assim como o de qualquer outro, deve permanecer nas mãos de seu povo”.

"Apenas um processo político inclusivo, liderado por venezuelanos, levará a um futuro democrático e sustentável”.

Cooperação

No texto, Lula diz ainda que o Brasil continuará trabalhando com o governo e o povo venezuelanos para “proteger os mais de 1.300 quilômetros de fronteira compartilhada” e aprofundar a cooperação bilateral.

Ao tratar da relação com os Estados Unidos, o presidente afirma que Brasil e EUA são “as duas democracias mais populosas do continente americano”. Segundo Lula, “unir esforços em torno de planos concretos de investimento, comércio e combate ao crime organizado é o caminho a seguir”.

“Somente juntos podemos superar os desafios que afligem um hemisfério que pertence a todos nós.”

homicídio

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

Filho do suspeito chutou a bola no terreno da vítima, que se recusou a devolver, iniciando a discussão que terminou em morte

18/01/2026 15h31

Discussão terminou com pai morto a tiros pelo filho

Discussão terminou com pai morto a tiros pelo filho Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um homem, identificado como Romário Paes Cardoso, foi morto a tiros na cabeça, disparados pelo próprio filho, na tarde deste domingo (18), na Rua Guia Miçu, no Jardim Columbia, em Campo Grande.

De acordo com o delegado de Polícia Civil, Felipe Rossato, informações preliminares, apuradas no local com testemunhas, apontam que a discussão que culminou no assassinato começou por conta de uma bola.

Pai e filho eram vizinhos, e moravam em terrenos e casas separadas, mas uma ao lado da outra.

No fim da manhã, o filho do suspeito, que é neto da vítima, estava brincando de bola no quintal, quando em determinado momento a bola acabou indo parar na casa do avô, que se recusou a devolver.

O pai da criança, filho da vítima, foi então até a casa do pai tirar satisfações, quando se iniciou a discussão.

"Parece que o avô já tinha uma rixa com o filho e parece que eles se negaram a devolver essa bola. Se iniciou uma discussão e, a partir dessa discussão, o autor foi em casa, pegou a arma de fogo e efetuou alguns disparos contra a vítima", disse o delegado.

Ainda conforme o delegado, a perícia irá dizer quantos disparos foram efetuados, mas que teriam sido "vários".

"A informação que eu tenho é que ele deu o primeiro disparo, quando percebeu que não estava morto, estava agonizando, ele deu mais disparos", acrescentou Rossato.

O crime aconteceu na frente de várias crianças e os tiros foram disparados na cabeça da vítima. 

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local o homem já estava morto.

Após o homicídio, o filho fugiu em uma moto e, até a publicação desta reportagem, não foi localizado. Equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil fazem buscas pelo suspeito.

De acordo com o delegado Felipe Rossato, informações preliminares de testemunhas, que ainda serão apuradas, é de que o pai era um homem violento e já teria passagem por homicídio, enquanto o filho também foi apontado como uma pessoa violenta, mas sem registro policial. 

"São informações preliminares, a gente não fez checagem, eu não fiz nenhuma consulta ao sistema e não posso confirmar nenhuma passagem que ele tem", ressaltou Rossato.

O caso será registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), mas deverá ser redistribuído posteriormente para investigação da delegacia da área.

Discussão terminou com pai morto a tiros pelo filhoCrime foi cometido na frente de crianças (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

Capital

Carro cravejado por tiros é encontrado no Nhanhá

Os tripulantes do veículo estariam bêbados e ameaçando atropelar os pedestres do bairro

18/01/2026 14h30

Veículo foi encontrado com, pelo menos, dez marcas de tiros

Veículo foi encontrado com, pelo menos, dez marcas de tiros FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Um veículo Volkswagen Voyage branco foi encontrado com, pelo menos, dez marcas de tiro no bairro Vila Nhanhá na manhã deste domingo (18). 

O carro havia colidido com o meio-fio próximo à rua Sol Nascente após ser atingido pelos disparos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo teria atingido uma vítima na rua Rua Floriano Paula Corrêa, próximo ao Ginásio Guanandizão.

No local, foram encontradas várias cápsulas de pistola no chão.

Relatos afirmam que eram três integrantes dentro do veículo que estavam embriagados e faziam “algazarras” pelo bairro, dirigindo em zigue-zague e ameaçando atropelar os pedestres. 

Um homem que estava a pé teria efetuado os disparos, acertando dois dos homens. Um deles foi atingido no queixo encontrado pelos agentes consciente, mas desorientado, com ferimentos causados por arma de fogo.

Ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Saúde de Campo Grande pelo Corpo de Bombeiros. 

Outro foi atingido no quadril e conseguiu fugir com o terceiro indivíduo, que teria saído ileso. 

O autor dos disparos não foi identificado até o momento. 

O caso também envolveu a Polícia Militar Municipal (PM) e equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI), que estiveram no local. 

A dinâmica dos fatos ainda deve ser investigada e esclarecida, bem como o paradeiro dos demais envolvidos. 

A região é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. 

*Matéria alterada às 14h41 para atualização de informações
 

Veículo foi encontrado com, pelo menos, dez marcas de tirosAgentes estiveram no local. Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

