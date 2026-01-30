Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

visão

Lula faz cirurgia de catarata; entenda a doença e o procedimento

Procedimento é indicado principalmente com o avanço da idade

agência brasil

30/01/2026 - 13h29
O presidente Luís Inácio Lula da Silva passou na manhã desta sexta-feira (30) por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo e já teve alta hospitalar. Indicado principalmente com o avanço da idade, o procedimento é feito com anestesia local, rapidamente, sem dor e não há necessidade de internação.

Para o pós cirúrgico, geralmente os oftalmologistas recomendam repouso relativo, ficar mais tranquilo nos primeiros dias, não apertar nem coçar os olhos e não carregar peso. Também são prescritos colírios antibióticos e anti-inflamatórios. 

A presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Maria Auxiliadora Frazão, explica que a catarata é a opacidade do cristalino, uma lente natural do olho. Conforme o tempo passa, a catarata começa a atrapalhar a visão. Com a cirurgia, o cristalino é substituído por uma lente artificial.

Sinais

De acordo com o CBO, a catarata causa uma diminuição progressiva da visão. É comum o paciente perceber a visão turva, nebulosa ou com aspecto de "véu", e ter sensibilidade à luz, alteração na percepção de cores (visão desbotada ou amarelada) e dificuldade para enxergar à noite. 

Outros sinais incluem halos ao redor de luzes, visão dupla em um único olho e a necessidade frequente de alterar a graduação dos óculos. Muitas vezes a pessoa manifesta dificuldade acentuada para dirigir ou enxergar em ambientes com pouca iluminação. Há situações em que visualiza círculos coloridos ou reflexos intensos em torno de lâmpadas e faróis de carros, especialmente à noite e percebe as cores menos intensas ou com um tom amarelado. 

Outros sinais que fazem acender o alerta é a necessidade de alterar a prescrição de lentes com frequência e enxergar duas imagens de um único objeto, mesmo quando se fecha um dos olhos. 

Procedimento 

“Todas as pessoas terão que operar a catarata um dia, com o tempo — duas vezes, pois temos dois olhos”, diz Maria Auxiliadora Frazão. De acordo com a médica, o ideal é que a cirurgia seja feita em um olho de cada vez, com diferença de algumas semanas entre os dois procedimentos, como fez o presidente Lula, que já passou pela operação no olho direito.

“Assim, avaliamos os resultados, como o organismo responde, se o grau ficou bom e se evoluiu bem. Se sim, seguimos da mesma forma para o outro olho“, detalha a médica.

Riscos e contraindicações

De acordo com o CBO, como toda cirurgia, a de catarata também traz riscos. Complicações como infecções, descolamento de retina, entre outros, podem acontecer. “Por isso, a cirurgia deve ser realizada com planejamento e responsabilidade, sem subestimar um procedimento realizado dentro do olho”, diz Maria Auxiliadora Frazão.

Antes do procedimento, são exigidos exames para avaliar as condições de saúde do paciente. Casos de diabetes descontrolado, alterações de retina e algumas condições pré-existentes podem adiar ou mesmo contraindicar a cirurgia.

Brasil

De acordo com a CBO, a cirurgia de catarata é o procedimento oftalmológico eletivo mais feito no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com dados do Observatório da Saúde Ocular, do CBO, o SUS fez 7,8 milhões de cirurgias de catarata entre janeiro de 2015 e novembro de 2025, com um aumento registrado 120% em 10 anos. Em 2015, foram realizadas 470.246 cirurgias. Já em 2025, até o mês de novembro, o volume foi de 1.034.714

Do total de cirurgias feitas pelo SUS em 2024,  52% dos procedimentos foram em pessoas com idade entre 40 e 69 anos, enquanto 46% ocorreram em pacientes com 70 anos ou mais.

MATO GROSSO DO SUL

Vagas para emissão do Novo RG estão disponíveis, saiba como agendar

Agenda para fevereiro está aberta para todos os 79 municípios do estado

30/01/2026 10h45

Vagas para emissão do Novo RG estão disponíveis, saiba como agendar

Vagas para emissão do Novo RG estão disponíveis, saiba como agendar Divulgação

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul abriu, nesta sexta-feira (30), o agendamento on-line para emissão do novo Registro Geral (RG), agora denominado Carteira de Identidade Nacional (CIN). O sistema já disponibiliza horários para atendimentos ao longo do mês de março, mas ainda há diversas vagas abertas para fevereiro, tanto em Campo Grande quanto no interior do Estado.

O agendamento é feito exclusivamente pela internet e a primeira via do documento é gratuita. Ao todo, são oferecidas 2.842 vagas por dia em Mato Grosso do Sul, sendo 1.000 em Campo Grande e 1.842 nos municípios do interior.

Atualmente, o atendimento é realizado em 93 postos de identificação distribuídos pelo Estado. Somente em 2025, já foram confeccionadas 342.170 Carteiras de Identidade Nacional. Desde o início da produção do novo modelo, em janeiro de 2024, o total chega a 651.247 documentos emitidos, o que reflete o aumento da procura e a ampliação da capacidade operacional.

Atendimento em casos urgentes

Em situações de urgência devidamente comprovadas, quando não for possível realizar o agendamento on-line, o cidadão pode procurar diretamente um dos postos de identificação. Nesses casos, é necessário apresentar a documentação exigida e justificar a necessidade imediata da emissão do documento.

Documento unificado e mais seguro

O novo RG segue um modelo unificado em todo o país e utiliza o CPF como número único de identificação. A Carteira de Identidade Nacional conta ainda com QR Code e código MRZ, padrão internacional utilizado em passaportes, o que amplia a segurança e permite a verificação eletrônica da autenticidade do documento.

De forma opcional, também podem ser incluídas informações complementares, como tipo sanguíneo e dados de saúde, desde que autorizadas pelo titular.

Validade do documento

A validade do novo RG varia conforme a faixa etária do cidadão:

  • Crianças de 0 a 11 anos: validade de 5 anos

  • Pessoas de 12 a 59 anos: validade de 10 anos

  • Cidadãos a partir de 60 anos: validade indeterminada

O RG no modelo antigo continua válido até 2032, não sendo obrigatória a substituição imediata. A gratuidade da primeira via da Carteira de Identidade Nacional também está garantida até esse prazo, conforme regulamentação federal.

Como fazer o agendamento

O agendamento deve ser realizado pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br. O cidadão deve:

  1. Acessar a opção “1ª ou 2ª emissão do RG”;

  2. Escolher o posto de atendimento;

  3. Selecionar data e horário disponíveis;

  4. Preencher os dados solicitados;

  5. Confirmar o agendamento, que será enviado ao e-mail cadastrado.

SEGURANÇA

Além de 180 PMs, Carnaval terá 300 guardas civis em Campo Grande

Ao todo, 480 agentes farão a segurança no Carnaval, entre policiais e guardas

30/01/2026 10h16

GCMs garantindo a segurança do Carnaval na Praça do Papa

GCMs garantindo a segurança do Carnaval na Praça do Papa DIVULGAÇÃO/PMCG

Segurança estará reforçada no Carnaval 2026, em três pontos de folia (Esplanada Ferroviária, Praça do Papa e Praça Aquidauana), em Campo Grande.

Ao todo, 480 agentes farão a segurança no Carnaval, entre 14 e 17 de fevereiro, em Campo Grande. Desse número, 180 são policiais militares e 300 guardas civis.

Os GCMs estarão alocados em 22 viaturas de quatro rodas, 10 viaturas de duas rodas e um micro-ônibus. "A atuação da GCM abrangerá pontos previamente planejados, incluindo áreas com concentração de blocos, eventos públicos e vias de grande fluxo, com ações de patrulhamento preventivo, apoio à fiscalização e integração com outros órgãos de segurança e trânsito", informou a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) por meio de nota.

Os PMs estarão alocados em dezenas de viaturas e terão apoio do Batalhão de Choque (BPMChoque), Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), cavalaria, drone e helicóptero.

Objetos cortantes, armas, explosivos e vidros estão proibidos de entrarem na área carnavalesca. Gelo (raspado e em cubos), copos e cooler são permitidos.

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estarão responsáveis pelo organização do trânsito e fechamento de ruas nos quadriláteros da Praça do Papa, Praça Aquidauana e Esplanada Ferroviária.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e médicos e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estarão responsáveis pelo resgate e atendimento hospitalar.

CARNAVAL 2026

Carnaval ocorrerá entre 14 e 17 de fevereiro de 2026, em três pontos de folia (Esplanada Ferroviária, Praça do Papa e Praça Aquidauana), em Campo Grande.

Blocos de rua e desfile das escolas de samba prometem agitar a festa. 

O desfile ocorrerá nos dias 16 e 17 de fevereiro, às 19h, na Praça do Papa, localizada no quadrilátero das ruas Alfredo Scaff, Zákia Nahas Siufi, Américo Marques e Crisântemos, na Vila Sobrinho, em Campo Grande. Ao todo, 20 mil pessoas são esperadas por noite. A entrada é gratuita.

As escolas de samba que vão desfilar são Unidos do Aero Rancho, Vila Carvalho, Deixa Falar, Vai Vai, Cinderela José Abrahão, Igreja, Catedráticos e Unidos do Cruzeiro.

Já os bloquinhos de rua agitarão o carnaval campo-grandense de 14 a 17 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária, localizada na avenida Calógeras, em Campo Grande. Ao todo, 130 mil pessoas são esperadas em quatro dias de festa. A entrada é franca.

Os blocos mais tradicionais são Calcinha Molhada, Capivara Blasé, Cordão Valu, As Depravadas, Reggae, Barra da Saia, Êita, Farofolia, entre outros.

A partir de fevereiro, folia, bloquinhos, cordões, glitter, axé, samba, fantasia e marchinhas estarão liberados.

 A festa popular promete movimentar R$ 25 milhões na economia nos ramos de bares, restaurantes, hotéis, comércio, lojas, serviços, turismo e empregos temporários.

O Carnaval de Campo Grande recebeu verba de R$ 2,4 milhões do Governo de MS, destinado à ligas de escolas de samba e bloquinhos.

