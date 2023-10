"VOLTANDO EM PAZ"

Ely está entre 214 passageiros que embarcaram na segunda aeronave que saiu de Tel Aviv (pelo horário de brasília), trazendo agora inclusive gatos e cachorro

Sul-mato-grossense, Ely Silveira está entre os 214 passageiros brasileiros que embarcaram nesta terça-feria (11), no segundo no avião da Força Aérea Brasileira (FAB), para um voo de 14 horas com destino ao Rio de Janeiro, vindo de Israel, região de extremo conflito com grupo extremista islâmico Hamas.

Conforme repassado por Ely, o embarque deste segundo voo em Israel terminou por volta de 10h25 (pelo horário de Mato Grosso do Sul). Desde o último sábado ele dormia no aeroporto em Tel-Aviv, já que sua volta para o Brasil foi interrompida justamente pelo bombeio de sábado (07).

Sem escala, o primeiro voo direto de Israel para o Brasil chegou às 04h desta quarta-feira (11) em Brasília. Informações da FAB apontam que a aeronave utilizada nessa operação, batizada pelo Governo Federal de "Voltando em Paz", é um KC-30 (Airbus A330 200) e pousou em Tel Aviv às 14h05 (horário local) desta quarta-feira (11/10).

"Quanto ao meu destino no Brasil, vou pensar no caminho hehehe, meus pais querem que eu vá descansar em Campo Grande, minha irmã na casa dela em Floripa. Dá um pouco de alívio de sair dessa tensão", comentou Ely ao Correio do Estado.

Agentes da FAB realizavam acompanhamento da tripulação, daqueles pacientes que possuem saúde mais fragilizada, através da aferição de pressão e suporte psicológico.

Comunicado oficial da FAB destaca que essa segunda aeronava saiu de Tel Aviv às 12h30 (pelo horário de brasília), trazendo para o Brasil inclusive os pets de alguns passageiros, sendo três gatos e um cachorro.

A previsão é que a chegada - no Posto CAN da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro -, aconteça às 3h desta quinta-feira (12/10).



Apoio local

Ainda, imagens mostram também que muitas pessoas em Israel manifestam seu apoio ao Governo, diante do embate na zona do conflito entre Israel e Palestina.

Um exemplo a ida de jovens e adolescentes até o aeroporto na "missão" de receber reservistas que chegam ao País vindos dos Estados Unidos, em ato descrito como "diferente", com ideia de "motivar, incentiver a mostrar o valor" das tropas para essa parcela da população.

"Também em várias cidades, por volta das 20h, as pessoas estavam cantando o hino nacional e acendendo luzes azuis", conta o brasileiro em território israelense.

Relembre

Pela terceira vez em Israel, Ely Silveira viajou para lá no começo de outubro, em visita aos tios que moram em Ashkelon. Ele destacou que, apesar do retrospecto, nunca havia enfrentado tamanha tensão.

Jornalista e advogado, dividiu o chão como cama, ao lado de diversas pessoas na mesma condição que ele, todos com esperança por um voo que deixasse a região de conflito.

A partilha da Palestina foi proposta em abril de 1947, por um comitê especial das Nações Unidas, que dividiu o território em dois estados: um judeu (já com 650 mil habitantes) e um árabe-palestino (com o dobro da população).

Apesar de a proposta ser aceita entre os judeus, houve contrariedade do lado árabe, que culminou na Guerra Árabe-Israelense de 1948 após a proclamação do Estado de Israel pelos judeus. Os conflitos se estendem desde então.

Conforme o Ministério da Saúde Palestino, pelo menos 687 palestinos morreram e 3.726 pessoas ficaram feridas após os ataques aéreos de Israel à Gaza. Já o ataque do Hamas a Israel no fim de semana resultou em 700 óbitos.



**(Colaboraram Ketlen Gomes e Daiany Albuquerque)

