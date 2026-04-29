Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VIOLÊNCIA INFANTIL

Mãe e padrasto são suspeitos de maus-tratos e estupro contra filho de 1 ano e 8 meses

Criança teve parada cardiorrespiratória e apresentou diversos hematomas desde a cabeça até a região dos olhos

Noysle Carvalho

29/04/2026 - 12h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na última terça-feira (28), a Delegacia de Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) autuou um casal de um homem e uma mulher, pelo crime de maus-tratos e estupro de vulnerável. Os suspeitos seriam mãe e padrasto da vítima de 1 ano e 8 meses.

Conforme as informações, a criança teve uma parada cardiorespiratória e durante o atendimento foram notados indícios das violências, que desencadearam a investigação.

De acordo com a apuração policial, a mulher de 31 anos deixou o filho sob os cuidados do parceiro, de 31 anos, por volta das 06h40min. O homem então teria notado que a criança estava com sintomas de uma parada cardiorespiratória e acionou socorro.

Por volta das 07h, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu o chamado da ocorrência e foi até a residência, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande. A equipe então iniciou o atendimento com manobras de reanimação pulmonar, que continuou com a equipe do SAMU, que enfim conseguiram reanimar a criança.

O atendimento então seguiu para a Santa Casa, com o menino em estado grave, onde está internado. Em seguida, a equipe do atendimento constatou diversos hematomas no corpo da criança, além de indícios de possível violência sexual, acionando a Polícia Civil.

A vítima foi então submetida a exame clínico que confirmou hematomas na região da cabeça que iam até a região ocular.

Na casa do casal foram identificados possíveis vestígios de sangue na coberta e na cama da mãe e padrastro, que foram encaminhados à perícia.

O homem então foi autuado em flagrante pelo crime de maus tratos majorado, ou seja, agravado devido a vítima ser menor de 14 anos, previsto na Lei 2.848, parágrafo terceiro do artigo 136, do Código Penal, e pelo crime de estupro estupro de vulnerável, com aumento de pena, pelo parentesco com a criança, também previsto no Código Penal, no artigo 226, inciso II.

A mãe do menino também foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos majorado e ambos aguardam a audiência de custódia.

O caso segue em investigação, e foi a Justiça representou prisão preventiva devido à gravidade dos fatos.

Violência Sexual Infatil

Ontem (28), a Polícia Federal deflagrou uma operação com 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva, em todo o território brasileiro, com foco na identificação e na captura de autores de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Conforme apuração do Correio do Estado, em Mato Grosso do Sul foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Corumbá, dois em Naviraí, um em Anastácio e um em Ribas do Rio Pardo. 

Em Campo Grande, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos bairros Santa Luzia, Aero Rancho e Centenário. Além disso, duas pessoas foram presas em flagrante por armazenamento de material de abuso sexual infantil, além da apreensão de aparelhos celulares e computadores.

O caso do menino desta terça-feira não foi o primeiro da Capital e relembra o cenário infeliz de violência sexual infantil que Mato Grosso do Sul enfrenta.

A DEPCA disponibiliza canais de denúncias à população e reforça que diante de quaisquer indícios de maus-tratos ou abuso sexual contra crianças, deve ser imediatamente realizada a denúncia pelos seguintes canais:

  • Disque 100 (Disque Direitos Humanos);
  • 190 (Polícia Militar);
  • DEPCA (67) 3323-2500.

ACIDENTE AÉREO?

País pede ajuda paraguaia para achar helicóptero e brasileiro 'sumidos' perto da fronteira do MS

Contato com piloto foi perdido há cerca de 11 dias e família suspeita que aeronave caiu na região do Chaco paraguaio

29/04/2026 12h44

Compartilhar

Divulgação/Reprodução/Ponta Porã News

Continue Lendo...

Na região do Chaco paraguaio, próximo da fronteira com o Mato Grosso do Sul, a Polícia Nacional procura agora após um pedido do Brasil o paradeiro de um piloto brasileiro e seu helicóptero que desapareceram no país vizinho há mais de 10 dias. 

No Paraguai, um memorando foi emitido pela Polícia Nacional (PN-PY) alertando para um possível acidente aéreo, indicando que o dito piloto brasileiro teria saído de uma fazenda chamada Estância Marán ainda em 17 de abril.

Essas informações teriam sido repassadas pela família do piloto à Polícia Federal, como apurado pelo portal paraguaio ABC Color, indicando que a aeronave teria saído do ponto que fica distante aproximadamente três mil metros da cidade suburbana de "San Carlos, Toro Pampa", que fica no departamento do Alto Paraguai, como destaca o memorando emitido pela PN-PY. 

Supostamente helicóptero decolou da Fazenda Marán del Chaco (em vermelho), possivelmente sofrendo acidente aéreo perto da fronteira com o MS

Possível acidente

Em depoimento à imprensa local, o presidente da chamada Direção Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, disse ontem (28) desconhecer o possível acidente. 

Esse pedido humanitário por ajuda paraguaia partiu do Rio de Janeiro, sendo encaminhado ao país vizinho por meio de agências internacionais de cooperação policial. Esse piloto realizava voos particulares entre propriedades rurais locais.

Agentes da delegacia de polícia nº 4, que fica em Colônia María Auxiliadora, foram acionados ontem (28) em deslocamento até as coordenadas obtidas. Ainda, por volta de 15h, outros policiais saídos da 6ª Delegacia de Polícia de San Carlos realizaram diligências na dita Fazenda Marán de onde o helicóptero teria decolado. 

Neste ponto os agentes só puderam localizar uma casa que estaria desocupada, como relatado pelo portal fronteiriço Ponta Porã News, com buscas feitas por um raio de cinco quilômetros.

Com a fazenda mencionada localizada a cerca de 65 quilômetros em linha reta de "Forte Olimpo", capital do departamento do Alto Paraguai, as buscas tiveram início no começo desta semana, interrompidas devido às fortes chuvas que atingiram a região. 

Sem uma localização de onde o helicóptero possa ter caído, até o momento não foram identificados quaisquer destroços ou sinais de impactos, que confirmem o acidente aéreo do piloto brasileiro no país vizinho. 

Agora, o Ministério Público de Fuerte Olimpo foi acionado, por meio de boletim de ocorrência e registro fotográfico, incitado a uma investigação complementar a fim de identificar as circunstâncias do possível acidente e localização do piloto, para garantir inclusive se o caso não trata-se de falso alarme. 

 

Assine o Correio do Estado

INTERIOR

Polícia quebra mais uma quadrilha especializada em furto de caminhonete

Crimes concentravam-se em diversos municípios região sul do Estado e casal responsável pelo suporte operacional é preso em flagrante

29/04/2026 12h02

Compartilhar
Casal preso é suspeito pela participação justamente nesse suporte operacional oferecido enquanto os demais envolvidos, já identificados, furtavam as caminhonetes alvo da quadrilha. 

Casal preso é suspeito pela participação justamente nesse suporte operacional oferecido enquanto os demais envolvidos, já identificados, furtavam as caminhonetes alvo da quadrilha.  Reprodução/SIG-Dourados

Continue Lendo...

Através do trabalho do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, em conjunto com as delegacias de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e regionais do interior do Estado, uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes em Mato Grosso do Sul teve um de seus “braços” desarticulado nesta semana com a prisão de um casal responsável pelo suporte operacional da quadrilha preso em flagrante. 

Imagens divulgadas pelo SIG de Dourados mostram a ação da quadrilha, flagrada por câmeras de circuito de monitoramento, por volta de 20h25 no último domingo (26), e os veículos usados pela quadrilha para furtar caminhonetes no interior do Mato Grosso do Sul. 

“Os crimes, que vinham sendo registrados em diferentes municípios da região sul, geraram preocupação entre produtores rurais e a população. As investigações apontaram que os veículos mais visados eram caminhonetes de um modelo específico amplamente utilizado no campo, cuja vulnerabilidade técnica vinha sendo explorada por grupos criminosos”, cita a PCMS em nota. 

Fruto dessa apuração conjunta, o trabalho de inteligência e investigação policial com grande empenho tecnológico, segundo a corporação, pôde identificar o veículo supostamente usado em apoio aos furtos das caminhonetes. 

Na segunda-feira (27) foi feita abordagem à um homem em um desses veículos de passeio na saída de um dos imóveis investigados em Dourados, preso junto de uma mulher localizada em diligências simultâneas no mesmo local. 

Foram apreendidos diversos objetos que segundo a Polícia Civil estão ligados à investigação, o que inclui itens que ainda devem passar por perícia e podem contribuir para o avanço das apurações além da identificação dos demais envolvidos.

Quadrilhas especializadas

Investigados por uma ação estruturada, que incluía a divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa, o grupo era organizado entre os executores dos furtos e aqueles que ficaram na coordenação dos atos criminosos e os voltados para apoio logístico. 

Como bem esclarece a Polícia Civil, o casal preso é suspeito pela participação justamente nesse suporte operacional oferecido enquanto os demais envolvidos, já identificados, furtavam as caminhonetes alvo da quadrilha. 

Também cabe lembrar que esses furtos de caminhonetes são uma prática comum entre os criminosos, como a quadrilha especializada em furto de Hilux desarticulada em fevereiro deste ano na Capital. Esses veículos costumam ainda ser objetos de clonagem e adulteração das características originais para inclusive serem empregados a serviço do tráfico de drogas. 

Nesse caso também a ação dos criminosos foi captada em vídeo, graças às imagens registradas por câmeras de circuito de monitoramento. O grupo de Campo Grande passou a ser procurado após o registro de três furtos em um intervalo de cinco dias na Capital, todos na região urbana da Cidade Morena. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3672, terça-feira (28/04)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3672, terça-feira (28/04)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7012, terça-feira (28/04)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7012, terça-feira (28/04)

3

Alvo de investigação, magistrado de MS chama CNJ de "CNBosta"
ULTIMA RATIO

/ 1 dia

Alvo de investigação, magistrado de MS chama CNJ de "CNBosta"

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7011, segunda-feira (27/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7011, segunda-feira (27/04)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3671, segunda-feira (27/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3671, segunda-feira (27/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 1 dia

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?