Mãe morre em Upa e família acusa demora no atendimento

Transparência

O valor cotado será revestido para atendimento a 900 estudantes do 2º ao 6º ano

A prefeitura de São Gabriel do Oeste, divulgou na manhã de hoje (22), que está contratando uma empresa para cuidar de projetos técnicos com atividades complementares para os alunos que estão no ensino fundamental.

Conforme o documento que foi publicado no no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), a prefeitura do município que está localizado a 137 quilômetros de Campo Grande. considera que a proposta apta pela administração pública foi da Associação Restaurar, inscrita no CNPJ nº 24.351.030/0001-00.

De acordo com o edital, o valor cotado para atendimento a 900 estudantes do 2º ao 6º ano do Ensino Fundamental no contraturno escolar foi de R$1.269.702,85.

O contrato com a Associação Restaurar não foi firmado, mas a prefeitura garantiu que após as assinaturas, os documentos devem ser oficializados.

