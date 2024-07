Mães de crianças com deficiência cobram entrega de insumos na Sesau

JARDIM SAMAMBAIA

Estado teve proposta selecionada no programa pró-moradia do governo federal "Periferia Vida - Urbanização de Favelas" e precisa de autorização da Assembleia

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado pedindo autorização para contratar um empréstimo no valor de R$ 30 milhões junto à Caixa Econômica Federal, para investimento em melhoria habitacional em área considerada de periferia.

O valor total pleiteado é de R$ 30.525.000,00 e será investido no Jardim Samambaia, em Campo Grande.

Segundo o governo, a contratação da operação de crédito tem a garantia da União, no âmbito do Programa Pró-Moradia, na modalidade "Periferia Viva - Urbanização de Favelas", com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O programa Pró-Moradia integra o "Minha Casa, Minha Vida", e tem como objetivo oferecer acesso à moradia adequada à população em situação de vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal de até três salários mínimos.

Anteriormente, o governo federal abriu inscrições para apresentação de propostas e o governo estadual, por meio da Agência de Habitação Popular (Agehab/MS), apresentou proposta visando à melhoria habitacional para adequação da infraestrutura urbana e edílica no bairro Jardim Samambaia.

A proposta do Estado foi selecionada pelo Ministério das Cidades, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União de 8 de maio de 2024.

Desta forma, para a implementação do programa na localidade contemplada, é necessária a edição de lei autorizativa para contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica.

O projeto foi protocolado nesaa segunda-feira (23) na Assembleia Legislativa e ainda não passou por votação. O Executivo pediu que ele tramite em regime de urgência.

No calendário da Assembleia, a previsão é que a votação em plenário ocorra no dia 11 de julho.