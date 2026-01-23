Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mais de 1,2 mil pares de tênis falsos são apreendidos no Centro de Campo Grande

Os itens apreendidos foram entregues à Receita Federal

Mariana Piell

Mariana Piell

23/01/2026 - 15h33
Na manhã desta sexta-feira (23), uma fiscalização do Procon resultou na apreensão de mais de mil pares de tênis com indícios de falsificação, em Campo Grande. 

A partir de uma denúncia, os fiscais foram até uma empresa varejista localizada no Centro da Capital e constataram a comercialização de tênis sem a devida nota fiscal de origem, com ausência de informações obrigatórias, como numeração e identificação do fabricante, além de indícios de falsificação, uma vez que os produtos imitavam características de marcas consolidadas no mercado.

Ao todo, foram apreendidos 1.212 pares de tênis de marcas, modelos e tamanhos diversos. Por se tratar de contrafação, reprodução não autorizada ou falsificação de marca registrada, o caso será encaminhado para investigação da Decon, enquanto os itens apreendidos serão entregues à Receita Federal.

Em maio do ano passado, durante fiscalização em quatro lojas do Centro, foram encontradas, nessa mesma empresa, irregularidades como a não emissão de nota fiscal, a presença de publicidade que induzia o consumidor ao erro quanto às formas de pagamento disponíveis, alvará de funcionamento vencido, bem como a reincidência na comercialização de produtos contrafeitos ou falsificados.

ALAGAMENTOS

Descarte irregular de lixo em Campo Grande gera R$ 765 mil em multas

O secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, explica que a participação popular é peça fundamental no combate contra os alagamentos

23/01/2026 16h10

Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Diante do desafio de manter a Capital de Mato Grosso do Sul limpa, principalmente para evitar alagamentos durante as enxurradas, as equipes da Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana (GCM) aplicaram R$ 765 mil em multas referentes ao descarte irregular de lixo, em 2025. O número equivale a 119 infrações registradas.

No ano passado, as equipes da Prefeitura de Campo Grande retiraram os resíduos em mais de 400 pontos de descarte irregular espalhados pela Capital. Porém, a reincidência afetou diretamente a eficiência dos serviços. Pouco tempo depois da limpeza, o lixo voltava a aparecer.

Marcelo Miglioli, titular da Sisep / Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

O secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, explica que a participação popular é peça fundamental nesse combate.

“Infelizmente, é muito comum vermos na enxurrada restos de móveis, galhos e plásticos que foram jogados na rua. Esse material desce com a água e trava o sistema. O que pedimos é consciência: a Prefeitura limpa, mas o cidadão não pode sujar. Se cada um fizer sua parte, a água flui e a cidade não sofre com as chuvas”, destaca o secretário.

Alagamentos

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), em 2025 foram realizadas manutenções e limpezas em mais de 25 mil bocas de lobo nas sete regiões da cidade. Mesmo assim, alagamentos pontuais foram registrados, pois o lixo descartado de forma inadequada bloqueou a drenagem.

Restos de obra, galhos, móveis velhos, eletrodomésticos, pneus, garrafas PET, latas e plásticos estão entre os materiais mais encontrados.

As principais consequências danosas são: entupimento dos bueiros, dificuldade no escoamento da água e aumento do risco de alagamentos em períodos de chuva intensa, além de favorecer a proliferação de doenças e animais peçonhentos, como escorpiões.

Lago do amor precisa de limpeza constantemente, diz Prefeitura / Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

No lago do amor, o monitoramento também precisa ser constante, o lixo acumulado nos vertedouros pode causar transbordamentos. A Prefeitura diz que realiza limpeza semanal das comportas e afirma que populares passam pelo local e dão relatos, diariamente, sobre resíduos boiando ou presos à vegetação.

Onde levar entulho e móveis velhos?

Campo Grande possui cinco ecopontos gratuitos. Cada cidadão pode descartar até 1 metro cúbico por dia de resíduos (móveis, galhadas, restos de obra e recicláveis). Confira os locais:

  • Ecoponto Panamá: Rua Sagarana, esq. com Av. José Barbosa Hugo Rodrigues.
  • Ecoponto Noroeste: Rua Piraputanga, esq. com Rua Guarulhos.
  • Ecoponto Nova Lima: Rua Pacajús, nº 194.
  • Ecoponto União: Av. Roseira, esq. com Rua Carmem Bazzano Pedra.
  • Ecoponto Moreninhas: Rua Copaíba, entre as ruas Antônio Davi Macedo e Amado Nogueira Moraes.

Como pedir limpeza ou denunciar descarte irregular?

Os populares que quiserem denunciar um flagrante de descarte irregular de resíduos podem ligar na Guarda Civil Metropolitana, no número 153.

Para solicitação de serviços e reclamações, devem ligar no 156, referente a Central de Atendimento ao Cidadão.

As multas por descarte ilegal é crime ambiental e podem ultrapassar o montante de R$ 13 mil, dobrando em caso de reincidência.

Cidades

Polícia fecha três bocas de fumo em um mesmo condomínio de Três Lagoas

Pontos de vende apresentam características semelhantes e podem ser de um mesmo dono

23/01/2026 14h30

Divulgação/PCMS

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar na manhã de quinta-feira (22) resultou no fechamento de três bocas de fumo no Condomínio Ema, em Três Lagoas. 

A ação ocorreu a partir de denúncias anônimas e reclamações diretas dos moradores do condomínio que relataram intensa circulação de usuários de drogas nas passarelas do condomínio, principalmente para a aquisição de crack. A situação vinha causando transtornos, sensação de insegurança e perturbação da ordem pública.

Durante as investigações, foram identificados três apartamentos distintos, cada um funcionando como uma boca de fumo. No entanto, apesar de localizados em imóveis diferentes, as drogas apreendidas apresentavam características semelhantes de embalagem e forma de acondicionamento, o que indica que os pontos de venda possam estar vinculados a um mesmo responsável.

Os apartamentos

No primeiro imóvel, localizado no Bloco C e utilizado exclusivamente como ponto de venda de drogas, dois homens foram flagrados no interior do apartamento manipulando entorpecentes. Após tentativa de fuga, ambos foram contidos. No local, foi apreendida grande quantidade de drogas, incluindo crack, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, balanças de precisão, aparelho celular, liquidificador utilizado no preparo de drogas e diversos materiais destinados ao fracionamento e embalagem dos entorpecentes. 

No segundo ponto, situado no Bloco P, um homem foi abordado na entrada do apartamento e foram encontradas com ele porções de crack e cocaína. Durante buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram outras porções das mesmas substâncias, todas prontas para comercialização, além de materiais utilizados para o embalo da droga.

Já no terceiro apartamento, localizado no Bloco O, uma mulher foi abordada e flagrada com porções de crack. Após autorização para buscas no imóvel, os policiais localizaram mais entorpecentes ocultados no interior do apartamento, além de dinheiro, aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Ao todo, quatro pessoas foram presas, sendo dois homens em uma boca de fumo, um homem em outro apartamento e uma mulher em um terceiro ponto, todos situados no interior do condomínio.

Os envolvidos foram conduzidos, juntamente com as drogas e materiais apreendidos, ao DEPAC, onde permaneceram à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para apurar a eventual ligação entre os pontos de venda e identificar outros envolvidos.

