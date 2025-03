Mais de 450 mil veículos estão com licenciamento atrasado em MS

Cidades

Há registro de queda de energia no bairro Vilas Boas, que seguia às escuras, pelo menos, até às 15h30

As fortes chuvas causaram pane em alguns semáforos da região central de Campo Grande na tarde desta segunda-feira (17), além de danificar os equipamentos nas ruas 14 de julho e 13 de junho, houve chuva de granizo e queda de árvores e energia em alguns pontos da capital.

De forma repentina, as fortes quedas d'água provocaram inundações em áreas da Avenida Zahran e Avenida Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros. Há registro de queda de energia no bairro Vilas Boas, que seguia às escuras, pelo menos, até às 15h30.

Na região central, árvores também foram ao chão na área comercial da 14 de julho, área que registrou fortes chuvas e ventania no início da tarde. Fios de alta tensão foram espalhados pela rua Itápolis, no Jardim São Lourenço, cinco árvores caíram na Avenida Domingos Marques, Jardim Vista Alegre. O semáfro da Avenida Três Barras com a Zahran seguem em pane.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), que traz os dados de chuva acumulada nos primeiros 15 dias de março, além das médias históricas de precipitação em todo o estado, ao menos 40 municípios ficaram abaixo da média neste quesito, o que não segnifica uma redução de chuva nos próximos dias.

Entre os destaques, o município de São Gabriel do Oeste registrou o maior acumulado de chuva, com 94,8 mm, representando 36% abaixo do que é esperado para todo o mês de março. Até o presente momento, os municípios de Coxim, Ponta Porã, Nova Andradina, Aral Moreira, Bonito, Sete Quedas e Sonora, também registraram médias de chuva cerca de 70 % abaixo do esperado para o período.

Sem mensurar o estrago, em retorno ao Correio do Estado, a Energisa destacou que equipes trabalham para restabelecer a energia e reparar os danos causados pela chuva. O espaço segue aberto.