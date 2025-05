Mais de 50 amigos se reúnem para orar pela recuperação de motociclista em coma na Santa Casa

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

De mãos dadas, olhos fechados e com grande fé, um grupo de pessoas tem se reunido há quatro dias para orar em favor do jovem Matheus Henrique da Silva Nascimento, de 18 anos, que se acidentou na Avenida Tamandaré e está em coma na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Campo Grande.

Matheus sofreu uma acidente no último sábado (17), na avenida Tamandaré, quando tentou uma ultrapassagem pela contramão e bateu em um carro Volkswagen Brasília que fazia uma conversão irregular. Com a batida, Matheus foi arremessado e bateu a cabeça ao cair no chão.

Testemunhas contam que ele sangrava pela boca mas não tinha nenhum machucado externo e acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou pouco tempo depois. O jovem foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande em estado gravíssimo e foi constatado o diagnóstico de traumatismo craniano severo.

Nem o jovem e nem o motorista da Brasília de 65 anos possuíam carteira de habilitação. Os dois veículos foram apreendidos. Durante a abordagem, foi feito o teste de bafômetro no motorista, que apontou 0,09mg/L de álcool, o que não configura crime mas resultou em

autuação administrativa.

Matheus faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, desde domingo (18), amigos do garoto se reúnem no gramado do hospital para orarem juntos esperando um milagre na vida dele. Um grupo no WhatsApp foi criado com 491 pessoas com notícias e recados sobre o estado de saúde do garoto. Além disso, de hora em hora, um grupo de pessoas se disponibiliza a orar pela vida dele, e assim tem sido desde o acidente.

As orientações médicas eram de que, devido ao grande inchaço no cérebro de Matheus, não seria possível fazer nenhuma operação cirúrgica para drenagem do sangue na região e que eles deveriam aguardar o edema diminuir. Com isso, a família precisaria esperar o corpo dele reagir. Foram feitos exames para averiguar a atividade cerebral do garoto e ele não reagiu a nenhum.

Na terça-feira, segundo o pai do garoto, Anderson da Silva Nascimento, os médicos estavam prontos para decretar a morte cerebral do menino. Porém, Anderson conta que Matheus reagiu a dois dos três testes principais para constatar a atividade do cérebro. O pai conta que a médica que atendia o filho afirmou que “sem dúvidas, estamos testemunhando um milagre”.

Na noite de ontem (21), mais de 50 pessoas se reuniram no gramado da Santa Casa para orar em prol de Matheus. Em meio a louvores, palavras pastorais e muita oração, o momento foi conduzido por amigos e familiares que têm fé e acreditam no poder do que chamam de “oração intercessora”.

Laura Beatrice, amiga de Matheus e uma das organizadoras do movimento de oração, ressalta que esses momentos são importantes pois, além de orar pelo amigo, reforça a fé individual de cada um que está presente.

“A notícia me fez me conectar mais com Deus e ver como o Matheus é especial para tantas pessoas, assim como é pra mim. Orar todos os dias por ele me faz sentir que Deus está me ouvindo e me faz ter esperança que Deus irá fazer o melhor e fazer um milagre na vida dele”, fala.

Maria Eduarda Ramos também é organizadora do movimento e reforça que, por pior que seja a situação, tem sido uma ajuda a ter esperança e fé em algo muito maior.

“O Matheus me fez entender que a vida é imprevisível, que todo e qualquer momento ao lado da pessoa que a gente ama é importante. Eu amo o Matheus como irmão e mesmo estando longe agora, orar por ele me faz sentir perto”, explicou e afirmou que o movimento de oração a fez “voltar os olhos para Jesus”.

Anderson informou que a situação do filho ainda é grave, mas os médicos estão felizes com a evolução.