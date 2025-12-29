Mais de 73 mil saíram da situação de pobreza em MS ao longo de 2025

No ano de 2023, a proporção de pessoas na extrema pobreza em MS era de 2,0%. Em 2024, esse percentual caiu para 1,6%

Dados divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Governo Federal garantem que 73,8 mil pessoas em Mato Grosso do Sul deixaram a situação de pobreza ao longo de 2025, ano em que o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome e alcançou o menor nível de pobreza de sua história.

Uma das explicações para que tanta gente saísse da chamada situação de pobreza foi a geração de empregos. Desde 2023, segundo a assessoria de comunicação da Presidência da República, foram abertos 71 mil empregos formais em Mato Grosso do Sul. Neste período, o país registrou o menor índice de desemprego dos últimos 13 anos.

Outro fator fundamental para a redução da situação de pobreza é o bolsa-família. No estado, mais de 177 mil famílias são atendidas pelo programa, que é referência mundial no combate à desigualdade e que tem as mulheres como prioridade.

Em 2024, segundo dados divulgados pelo IBGE no começo de dezembro, houve uma redução em todas as faixas de pobreza do Estado, que são a “extrema pobreza”, quando a renda per capita é de até R$ 218 mensais (equivalente a U$ 2,15 por dia) e a pobreza, quando a renda per capita é de até R$ 694 mensais (equivalente a U$ 6,85 por dia).

No ano de 2023, a proporção de pessoas na extrema pobreza em MS era de 2,0%. Em 2024, esse percentual caiu para 1,6%. A proporção da população com rendimento domiciliar per capita de U$ 3,65 a U$ 6,85 saiu de 24,1% em 2023 para 22,3% no ano passado, o que representa uma redução de 40 mil pessoas na linha da pobreza naqueles anos.

Para o próximo ano, a projeçao é de que um cenário parecido será mantido. E isso por conta da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Somente em Mato Grosso do Sul serão beneficidas, de imediato, 236 mil pessoas.

Na saúde, Mato Grosso do Sul viu o número de profissionais do Mais Médicos dobrar, chegando a 355 em atuação. No Farmácia Popular, 206 mil sul-mato-grossenses foram atendidos.

Desde 2023, a União destina R$ 16,5 milhões por ano ao SAMU local. Esse investimento é 37% maior que os recursos oferecidos em 2022. Em dois anos, segundo a assessoria do Governo Federal, 77,6 mil gestantes fizeram pré-natal pelo SUS no Estado.

Na educação, 45,3 mil adolescentes recebem o incentivo do Pé-de-Meia para concluírem seus estudos e, na habitação, mais de 27 mil famílias no Estado terão realizado, até 2027, o sonho da casa própria por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

Os dados do Governo Federal informam ainda que R$ 72 milhões foram investidos para garantir a alimentação escolar de 590 mil estudantes da rede pública ao longo de 2025 em Mato Grosso do Sul.

No setor da educação também estão em andamento 179 empreendimentos viabilizados pelo Novo PAC. A maior parte é de Centros de Educação Infantil, os Ceinfs. Além disso, estão em construção dois Institutos Federais.

Os investimentos na cultura chegaram a R$ 103 milhões, praticamente tudo relativo aos repasses liagados à Lei Paulo Gustavo e à Política Nacional Aldir Blanc.

FONTE: Governo federal

E para os próximos anos, estão previstos investimenso da ordem R$ 25,2 bilhões relativos ao Novo PAC para acelerar a saúde, a educação, a cultura, a sustentabilidade, o transporte e a infraestrutura de Mato Grosso do Sul.

Para fortalecer o agronegócio, o Governo Federal diz ter liberado R$ 57 bilhões em crédito rural para grandes agricultures e para fortalecer a agricultura familiar nos 79 municípios do Estado.

