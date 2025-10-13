Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mais de mil bolsas de estudo voltadas a pessoas negras estão disponíveis em MS

Bolsas abrangem áreas como tecnologia, gestão, comunicação, idiomas e empreendedorismo

Alison Silva

Alison Silva

13/10/2025 - 18h20
Profissionais e estudantes negros de Mato Grosso do Sul têm até esta quarta-feira (15) para se inscrever em mais de mil bolsas de estudo oferecidas pelo Movimento pela Equidade Racial (Mover). As oportunidades fazem parte da campanha “MOVER o seu Futuro”, considerada a maior já realizada pela coalizão, que disponibiliza 60 mil bolsas em todo o país para diferentes etapas da carreira.

No Estado, as bolsas abrangem áreas como tecnologia, gestão, comunicação, idiomas e empreendedorismo, com formações voltadas à inserção e ao avanço profissional de pessoas negras. Os cursos são ofertados em parceria com instituições de ensino e organizações sociais, e variam desde capacitações técnicas até programas de liderança e negócios.

Entre as oportunidades disponíveis está o Afreektech, voltado a jovens interessados em tecnologia e carreiras digitais. O programa oferece trilhas em marketing digital com inteligência artificial, ciência de dados e vendas B2B. Já o Lideranças do Futuro, desenvolvido com o Instituto Four, foca no aperfeiçoamento de profissionais negros que almejam cargos de gestão, com aulas e masterclasses online.

Outras iniciativas contemplam cursos livres em instituições de ensino superior. Empreendedores negros também têm espaço na campanha. Em parceria com o Sebrae, o MOVER Mais Negócios disponibiliza 30 mil vagas para capacitação e integração com grandes empresas. Além disso, os participantes poderão concorrer a convites para rodadas de networking ao longo do ano.

A campanha inclui ainda iniciativas voltadas à formação de jovens. O Instituto PROA oferece curso de preparação para o mercado de trabalho a estudantes de escolas públicas entre 17 e 22 anos, enquanto o Coletivo Coca-Cola Jovem capacita pessoas de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, conectando-as a oportunidades de emprego.

Mais informações sobre os programas e critérios de inscrição estão disponíveis aqui!

Outubro rosa

Ministério da Saúde recebe primeiro lote de medicamento inédito para tratamento do câncer de mama

A medicação reduz em até 50% a mortalidade das pacientes com a doença e deve contemplar 100% da demanda do SUS. Em MS, INCA estima que sejam 8,6 mil casos

13/10/2025 17h30

Primeiro lote do medicamento chegou nesta segunda-feira em SP

Primeiro lote do medicamento chegou nesta segunda-feira em SP Divulgação/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (13) o recebimento de um medicamento inédito ao Sistema Único de Saúde para o tratamento do câncer de mama HER2-positivo, uma forma agressiva da doença que contribui no crescimento das células tumorais. 

A boa notícia chega no mês dedicado à conscientização sobre o Câncer de Mama, o Outubro Rosa, e em um cenário onde Mato Grosso do Sul apresenta níveis expressivos da doença. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro lote do Trastuzumabe Entansina , com 11.978 unidades chegou nesta segunda-feira ao Aeroporto Internacional de Guarulho, em São Paulo. Ao todo, serão quatro lotes do medicamento. 

Em 2025, 1.144 pacientes estão sendo atendidos pelo SUS para o tratamento de câncer de mama. Os lotes devem atender 100% da demanda pelo medicamento na rede pública. As próximas entregas serão feitas em dezembro de 2025, março e junho de 2026. 

“É um avanço gigantesco para a oncologia nacional, com o primeiro protocolo clínico voltado a esse tratamento. Trata-se de uma medicação muito esperada pela nossa população, que poderá reduzir em até 50% a mortalidade das pacientes com câncer de mama do tipo HER2 positivo. É uma grande vitória para a saúde pública e para o povo brasileiro”, afirmou o diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto.

Ao todo, foram comprados 34,4 mil frascos-ampola do medicamento, sendo 17,2 mil unidades de 100mg e 17,2 mil de 160 mg, com um investimento total de R$159,3 milhões. Segundo o Ministério, os medicamentos foram comprados no valor cerca de 50% abaixo do valor do mercado, o que garantiu uma economia de, aproximadamente, R$165,8 milhões. 

O medicamento

O Trastuzumabe Entansina é indicado para mulheres que apresentam sinais da doença mesmo após a quimioterapia inicial, comum em casos de câncer de mama HER2-Ppositivo em estágio III. A chegada do novo medicamento amplia as opções de tratamento no SUS, oferecendo perspectivas melhores no controle da doença, garantindo uma melhor qualidade de vida. 

Além do Trastuzumabe, são oferecidos pelo SUS os inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e ribociclibe), que são indicados para o tratamento de câncer de mama avançado ou em fase de metástase com receptor hormonal positivo e HER2-negatibo. 

O medicamento será distribuído às secretarias de saúde das Unidades Federativas, que farão os encaminhamentos conforme os protocolos clínicos vigentes. 

Medidas de prevenção

A chegada do novo medicamento se une à outras medidas já adotadas pelo Governo Federal para a prevenção e tratamento da doença, como a mudança na faixa etária para realização da mamografia no SUS. O exame de mamografia agora é oferecido para mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos, mesmo na ausência de sintomas, já que a faixa etária corresponde a 23% dos casos da doença. 

Em 2024, o SUS realizou aproximadamente 4 milhões de mamografias de rastreamento e 376,7 mil exames diagnósticos. 

Quase 60% dos casos da doença estão concentrados dos 50 aos 74 anos e o envelhecimento é um dos fatores de risco para o avanço e desenvolvimento do câncer de mama. 

Em 2025, a estimativa é que sejam registrados 73.610 casos de câncer de mama até dezembro.  

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a cada ano são estimados 910 novos casos de câncer de mama em Mato Grosso do Sul, o que corresponde a uma taxa bruta de 62,22 casos a cada 100 mil mulheres e uma taxa ajustada de 47,10 casos por 100 mil mulheres. 

Outra ação anunciada pelo Ministério da Saúde é o trabalho do programa Agora Tem Especialistas, que tem o objetivo de expandir o acesso a consultas, exames e cirurgias no SUS. Neste mês, foi iniciado o trabalho de 28 carretas, levando atendimento ao público feminino em regiões de pouca assistência em 20 estados brasileiros. 

As carretas da saúde da mulher atuam em locais de difícil acesso e com pouca oferta de serviços especializados de saúde.

Os primeiros atendimentos começaram nesta sexta- feira (10), com 15 unidades móveis distribuídas em municípios de 13 estados: Humaitá (AM), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Paulo Afonso (BA), Imperatriz (MA), Juiz de Fora (MG), Diamantina (MG), Campo Grande (MS), Lagarto (SE), Registro (SP), Palmas (TO), Senhor do Bonfim (BA), Japeri (RJ), Guaranhuns (PE) e Goiânia (GO). 

A estimativa é que sejam atendidos 42,5 mil pacientes ao longo do mês, sendo realizados 130 mil procedimentos, com um investimento na ação de R$18 milhões. 

As unidades móveis vão oferecer vários serviços para o diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero, como mamografia, ultrassonografia, punção e biópsia de mama, colposcopia e consultas médicas presenciais e por telemedicina. 

Cidades

Adolescente é apreendida suspeita de matar jovem a facadas em MS

Cerca de nove horas após a morte de Maria Otacília Maciel, a polícia chegou até a suspeita de 16 anos

13/10/2025 17h13

Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta segunda-feira (13), uma adolescente de 16 anos, suspeita de ter matado a jovem Maria Otacília Maciel, de 27 anos, encontrada morta a facadas na rua Montenegro, em Naviraí.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta de 0h20. O corpo de Maria foi encontrado embaixo de uma árvore, com ferimentos de faca no tórax, na região central do município.

Populares avistaram o corpo da vítima, que chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e veio a óbito ao dar entrada no Hospital Municipal. A suspeita inicial era que pudesse ser mais um caso de feminicídio, o que acabou sendo descartado

Após o ocorrido, a polícia iniciou diligências e localizou duas testemunhas, que são usuárias de drogas, e que relataram à equipe que a adolescente esfaqueou Maria Otacília.

Durante a escuta, os policiais levantaram que a vítima e a suspeita já haviam tido desentendimentos em ocasiões anteriores. 

Apreensão

A adolescente foi encontrada por volta de 10h, na casa do namorado. Em conversa com a equipe, confessou que tirou a vida da vítima após ter sido agredida, quando acabou reagindo e usando uma faca que levava consigo.

Após o crime, ela relatou que jogou a arma branca em um bueiro, mas o objeto não foi encontrado. A polícia acredita que tenha sido arrastado pela chuva que atingiu o município durante a madrugada.

A adolescente passou por exames de corpo de delito, que apontaram escoriações compatíveis com luta corporal. Diante da situação, ela foi apreendida em flagrante por ato infracional.

