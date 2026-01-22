Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

'Mais Louco do Brasil' chama sessão extra para aumentar o próprio salário

Juliano Ferro, busca a chamada "revisão geral anual acumulada" sobre os subsídios tanto do prefeito, do vice, secretários municipais e até do chefe de gabinete

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

22/01/2026 - 12h59
Através de um ofício encaminhado para a Câmara Municipal de Ivinhema, o popular "Prefeito Mais Louco do Brasil", Juliano Ferro, busca nesta quinta-feira (22) um aumento no próprio salário e do valor pago a secretários municipais e chefe de gabinete.

Conforme o documento encaminhado à Câmara de Ivinhema, o intuito do prefeito é interromper o período de recesso parlamentar com uma sessão extraordinária, marcada para às 18h no Plenário Vereador Benedito Ferreira da Casa de Leis municipal. 

Com transmissão inclusive pela página no Facebook da Câmara de Ivinhema, os vereadores locais devem deixar o descanso em regime de urgência especial para analisar cinco projetos no total. 

O primeiro Projeto de Lei Ordinária (n ° .001 de 13 de janeiro de 2026) busca autorizar abertura de crédito adicional especial. Os demais datam todos do último dia 19 deste ano. 

Entre as demais propostas, o PL n.°002: "dispõe sobre autorização do Poder Executivo Municipal, para concessão de contribuição financeira a Sociedade Esportiva Recreativa Ivinhema". 

Já os outros projetos tratam da contratação de Operação de Crédito do Programa Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), e da autorização para concessão de auxílio financeiro para a Mitra Diocesana de Naviraí, da Paróquia São Paulo Apóstolo de Ivinhema, para que aconteça a 5ª edição da Corrida e Caminhada do Padroeiro. 

Por fim, com o projeto de Lei Complementar n°. 001, de 19 de janeiro de 2026, o chefe do Executivo local, Juliano Ferro, busca a chamada "revisão geral anual acumulada sobre os subsídios tanto do prefeito, do vice, secretários municipais e do chefe de gabinete". 

Aumento barrado

Vale lembrar que, ainda no ano passado, após decisão judicial determinar que o subsídio de Juliano Ferro deveria cair de 35 para quase 20 mil reais, o prefeito de Ivinhema chegou a anunciar um ajuste para R$25.025,00. 

Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), conhecido como o "Mais louco do Brasil" chegou a tratar sobre o "facão" na prefeitura de Ivinhema, apontando essa redução de dez mil reais do próprio salário, mais a redução de 15% para os secretários, com vencimentos que saíram de R$12,8 mil para pouco mais de R$10 mil.

A primeira liminar teria sido concedida através do juiz da 1ª Vara de Ivinhema, Rodrigo Barbosa Sanches, mantida posteriormente pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, bem como pelo presidente do TJMS na ocasião, desembargador Dorival Renato Pavan. 

Ainda assim, mesmo com as determinações, o prefeito teria decidido pelo ajuste acima do limite estabelecido pela Justiça por conta própria. 

 

Polícia apreende R$ 1,5 milhão em cocaína envolvendo "mulas do tráfico"

A Operação Fronteira Blindada prendeu 18 pessoas nesta quarta-feira (21) e resultou na maior apreensão da Receita Federal nessa modalidade criminosa

22/01/2026 14h00

Divulgação PMMS

Ação integrada na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, durante a Operação Fronteira Blindada, realizada na quarta-feira (21), desarticulou a modalidade conhecida como “engolidores”, resultando em prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão ao crime organizado.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, da Marinha do Brasil e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Durante a fiscalização, as equipes policiais abordaram quatro ônibus clandestinos que tinham como destino o estado de São Paulo.

Foram identificadas 18 pessoas envolvidas no transporte de cocaína na modalidade conhecida como “engolidos”. Trata-se de indivíduos que ingerem o entorpecente na tentativa de ocultar a prática criminosa.

Um dos suspeitos não conseguiu ingerir todo o entorpecente e, por isso, parte da droga foi acondicionada em frascos de shampoo. Os outros 17 ingeriram, cada um, cerca de um quilo de cápsulas de cocaína.

Conforme divulgado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, esse é o maior número de pessoas presas utilizadas pelo crime nessa modalidade.

O fato configurou um recorde na história da Receita Federal no enfrentamento a esse tipo de tráfico. Os 18 envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à autoridade competente para as providências legais cabíveis.

O prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 1,5 milhão, impactando de forma significativa a cadeia logística e financeira do tráfico interestadual de entorpecentes.

Divulgação PMMS

Apreensão de notas falsas

Um dia antes, a Polícia Militar, em apoio a outra ação da Receita Federal, apreendeu mais de R$ 2 milhões em notas falsas, em resposta a diferentes frentes do crime organizado na região de fronteira.

 

 

 

Ação conjunta

A operação reforça a importância da atuação integrada entre os órgãos federais e estaduais. Em Corumbá, ponto estratégico da faixa de fronteira, ações permanentes como a Operação Fronteira Blindada demonstram que a cooperação institucional é decisiva para resultados expressivos na segurança pública.
 

Mulheres que doparam e furtaram idoso são presas em MS

A polícia localizou um vídeo feito no celular de uma das suspeitas, em que elas aparecem debochando do idoso, que está nitidamente atordoado

22/01/2026 13h14

Imgem Divulgação

Duas mulheres, identificadas como A.C.C.P. e E.C.C., que não tiveram as idades divulgadas, foram presas por suspeita de dopar um idoso e realizar transferências bancárias na conta dele, em Santa Rita do Pardo.

O caso veio à tona após o idoso procurar a polícia e relatar que, na madrugada de terça-feira (20), havia sido dopado e que, posteriormente, as suspeitas realizaram transferências bancárias via Pix nos valores de R$ 3.500 e R$ 350.

Durante diligências, a polícia localizou as suspeitas na manhã desta quarta-feira (21). Com elas, foram encontrados pertences da vítima e um vídeo gravado no celular de uma delas, no qual aparecem debochando do estado do idoso.

A equipe apurou ainda que as mulheres já eram investigadas por uma ação criminosa semelhante no mesmo município, quando, no dia 8 de janeiro, teriam praticado o mesmo crime contra outro idoso.

Na casa em que elas estavam, a polícia apreendeu cartões de crédito de terceiros, um caderno com dados bancários de várias vítimas, cocaína, seis máquinas de cartão, diversas notas de dinheiro em espécie e um aparelho de televisão sem procedência comprovada.

Além disso, foi apreendido um medicamento controlado (clonazepam), que, conforme informou a polícia, possui efeito sedativo.

Uma terceira mulher envolvida na prática criminosa, identificada como R.A.P., está foragida. Outros dois investigados, L.M.M. e A.D.O., são apontados como integrantes do grupo.

O material foi apreendido e encaminhado à delegacia. A investigação prossegue para localizar e prender todos os envolvidos, e a polícia não descarta a possibilidade de o grupo ter feito mais vítimas.

 

 

 

