"Mais louco do Brasil" terá de explicar aluguel de 150 banheiros para festa

Embora não haja nenhum precedente indicando que a ingestão da tradicional mandioca ou de seus derivados possa gerar algum desconforto ou mal estar intestinal, o "prefeito mais louco do Brasil", Juliano Ferro, de Ivinhema, possivelmente estava preocupado com esta possibilidade quando organizou a Festa da Mandioca, realizada nos dias 18 e 19 de julho deste ano.

Evidência disso é que pegou "carona" em uma ata de registro de preços da prefeitura de Jardim e firmou contrato para locação de nada menos de 140 banheiros químitos convencionais e mais dez para portadores de deficiência física. O município de Ivinhema, no sul de Mato Grosso do Sul, tem em torno de 29 mil habitantes.

Esta grande quantidade de banheiros, porém, chamou a atenção de empresas que atuam no setor e o prefeito youtuber, com mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais, acabou sendo denunciado ao Ministério Público, que nesta sexta-feira divulgou a abertura de um inquérito civil para exigir explicações de Juliano Ferro, que em setembro trocou o PSDB pelo PL.

Além de pedir explicações sobre a grande quantidade de banheiros, a promotora Lenize Pedreira também quer saber se a prefeitura de Ivinhema utilizou os 12 geradores de energia e uma série de outros equipamentos que contratou ao aderir à ata de registro de preços.

O valor do contrato da prefeitura de Ivinhema com a empresa Leo Palcos e Eventos foi de R$ 509,3 e a principal explicação que a promotoria exige é se este valor foi efetivamente pago à empresa. Nota de empenho foi emitida no valor integral.

De acordo com os autores da denúnica, que inclusive enviaram fotos ao MPMS, nos dois dias de festa havia somente 14 banheiros químicos no local. Além disso, alegam que os geradores de energia foram cedidos gratuitamente pelo Governo do Estado.

A denúncia diz ainda que oito camarins teriam sido contratados, mas somente dois efetivamente teriam sido instalados nos dias de festa. Outra suposta irregularidade é relativa ao uso de 250 metros quadrados de estrutura metálica usada para montagem de palcos. Nada disso, porém, teria sido usado na festa.

A promotora já exigiu explicações do prefeito, mas ele não se manifestou no prazo previsto e por conta disso foi instaurado o inquérito civil. Em lives, porém, ele já teria informado que somente uma parte dos R$ 509 mil previstos teriam sido efetivamente pagos à empresa contratada.

Esta mesma Festa da Mandioca já está na mira do MPE desde julho. Isso porque a prefeitura chegou a abrir licitação para aluguel de equipamentos. Porém, antes da homologação, o certame foi anulado e a prefeitura decidiu pegar "carona" na ata de registro de preços de Jardim.

A alegação do prefeito é de que os valores apresentados ofertados pela própria administração municipal e levado em consideração pelas concorrentes estavam muito acima daquilo que seria razoável e que a adesão ao pregão de Jardim garantiria uma economia de até R$ 427 mil à prefeitura de Ivinhema.

Em sua defesa, os advogados de Juliano Ferro classificaram a denúncia como sendo fruto do “descontentamento de licitante que participou de certame realizado pelo município, e cuja revogação foi fundamentada em estrito cumprimento aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade…”

Depois da investigação inicial sobre suposta ilegalidade na "carona" é que vieram a público os detalhes do contrato que previa, por exemplo, o aluguel dos 150 banheiros. Por conta disso o leque na investigação está sendo ampliado agora pela promotoria.

FESTEIRO

Antes desta denúncia, o prefeito, que tem pouco mais de um milhão seguidores no Instagran e 316 mil no Facebook, já havia virado alvo de investigação do Ministério Público porque, supostamente, utilizava as festas populares, como a do peão e da mandioca, para promoção pessoal, já que costuma subir no palco e literalmente fazer shows com os artistas contratados para animação do público.

Além disso, chegou a ser investigado porque teria favorecido determinados artistas por valores que, supostamente, estavam acima do valor de mercado.

IMPORTÂNCIA DA MANDIOCA

Embora não seja o maior produtor de mandioca do Estado, a produção tem papel importante na economia de Ivinhema. São em torno de 3,5 mil hectares e em torno de cem mil toneladas por ano, representandoe 10% da produção estadual.

A maior parte daquilo que é produzido em Mato Grosso do Sul se destina às fábricas de fécula, sendo boa parte à exportação. Em 2022, por exemplo, foram exportadas 23 mil toneladas do produto, que renderam 17 milhões de dólares à economia da região.

O Correio do Estado entrou em contato com o prefeito Juliano Ferro na manhã desta sexta-feira, mas até a publicação da reportagem não havia obtido retorno.

