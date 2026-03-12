Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

juliano ferro

"Mais louco" renova contrato de R$ 5 milhões com pivô de escândalo bilionário

Dono de empresa que quarteiriza serviços de manutenção da frota veicular de Ivinhema chegou a ser preso durante operação do Ministério Público de Mato Grosso

Neri Kaspary

Neri Kaspary

12/03/2026 - 11h32
Publicação do diário oficial do Governo do Estado desta quinta-feira (12) revela que o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), que se autointitula "o mais louco do Brasil", renovou por mais seis meses um contrato de quase R$ 5 milhões para quarteirização para gestão da conservação de veículos e maquinários. 

O contrato original, firmado há um ano, é com uma empresa mato-grossense que está sendo investigada pelo Ministério Público daquele estado por supostas fraudes em contratos que somam R$ 1,8 bilhão com mais de cem prefeituras e câmaras de vereadores de Mato Grosso. 

O contrato, que já havia sido renovado pela primeira vez em setembro do ano passado, é para "prestação de serviços de Quarterização para conservação de veículos e maquinários". A prefeitura de Ivinhema, em vez de fazer uma licitação tradicional, preferiu pegar carona em uma ata de registro de preços feita pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Extremo Sul de Minas (CIMESMI). 

O contrato, cujo valor exato é de R$ 4.995.750,45 por seis meses, foi assinado com a empresa Centro América Comércio, Serviço, Gestão e Tecnologia LTDA, que se autointitula como sendo uma empresa do setor de informática e por conta disso oferece esse serviço de quarteirização para gerenciar os serviços de manutenção da frota veicular. 

Para 2026 a prefeitura de Ivinhema prevê arrecadação de R$ 312 milhões. E, somente com este serviço está destinando o equivalente a R$ 3,2% de seu orçamento. Porém, a tendência pé de que este montante seja ainda maior. No ano passado, nos primeiros seis meses de vigência, o prefeito concedeu dois reajustes à empresa, elevando o valor inicial em mais R$ 370 mil. 

Quem assina o contrato, além do prefeito Juliano Ferro, é o dono da empresa, Janio Correa da Silva. Em novembro de 2024, junto com mais cinco pessoas de sua família, ele chegou a ser detido em uma operação do Ministério Público de Mato Grosso. 

Uma operação  batizada de Gomorra, que já fora sequência da Operação Sodoma, apontou que havia uma “organização criminosa constituída para fraudar licitações e obter vantagens indevidas em prefeituras e câmaras municipais de Mato Grosso”, conforme texto publicado em 7 de novembro de 2024 pelo MPE de Mato Grosso.

Segundo o MPE-MT, “as investigações revelaram que nos últimos cinco anos, os montantes pagos às empresas chegam à quantia de R$ 1.8 bilhão, conforme a lista de contratos divulgada no Radar MT do Tribunal de Contas do Estado (TCE).”

Segundo a apuração , “as empresas investigadas atuam em diversos segmentos, sempre com foco em fraudar a licitação e disponibilizam desde o fornecimento de combustível, locação de veículos e máquinas, fornecimento de material de construção até produtos e serviços médico-hospitalares”.

O “cabeça” do suposto esquema de corrupção em Mato Grosso foi apontado como sendo Edézio Correa, que é tio de Jânio Correa da Silva. Os dois e mais quatro familiares foram detidos naquela data. 

E, por conta das provas coletadas em novembro de 2024, nesta quarta-feira (11) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aceitou denúncia do MP e tornou ré a prefeita de Barão de Melgaço, Margareth Gonçalves da Silva (União Brasil).

Somente naquela município foram denunciadas fraudes em contratos da ordem de R$ 35 milhões. Além da prefeita, o esquema de desvio de recursos públicos também envolvia vereadores, segundo a denúncia aceita pelo Judiciário. 

Mas o prefeito de Ivinhema não é o único cliente do empresário Jânio Correa da Silva em Mato Grosso do Sul. Ele tem contrato com pelo menos outros quatro prefeitos. Somando as cinco cidades, os valores chegam a quase R$ 40 milhões por ano. 

Em Nova Andradina ele fatura em torno de  R$ 10,2 milhões por ano. Em Água Clara, um dos primeiros municípios de MS com os quais firmou parceria, ele recebe quase R$ 6 milhões anuais. Na pequena cidade de Anaurilândia, o contrato prevê repasse de R$ 7,8 milhões e em Coxim, o montante alcança R$ 10,8 milhões.

O MAIS LOUCO

Além de prefeito em seu segundo mandato, Juliano Ferro é também digital influencer, com quase dois milhões de seguidores, sendo o político com o maior alcance em Mato Grosso do Sul.  Ele tem mais de um milhão no Instagran, 332 mil no Facebook e 499,7 mil no TikToc. 

Embora tenha garantido, logo após ser reeleito, que cumpriria seu mandato de prefeito até o fim, na última semana foi divulgada uma carta de renúncia, que não tem sua assinatura. Porém, ao Correio do Estado chegou a admitir que está estudando a possibilidade de disputar um cargo na eleição de outubro. Para isso, terá de renunciar no começo de abril. 

E, além de conquistar votos e simpatizantes, usa as redes sociais principalmente para vender rifas. E é com o dinheiro destas rifas que diz conseguir bancar as caminhonetes  e outros carros de luxo com as quais costuma desfilar. 


 

rota do tráfico

Garras faz apreensão histórica de cocaína em Campo Grande

A descoberta de 975 quilos, possivelmente a maior da Polícia Civil em MS, ocorreu em uma casa na região norte da Capital. Cinco pessoas foram presas

12/03/2026 12h10

Parte dos entorpecentes estava em embalagens impermeáveis, indicando que chegaram à Capital em tanques de combustívies

Parte dos entorpecentes estava em embalagens impermeáveis, indicando que chegaram à Capital em tanques de combustívies Divulgação

Após receberem denúncia que informaram ser anônima, agentes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) apreenderam nesta quarta-feira cerca de 975 quilos de cocaína em uma oficina na região norte de Campo Grande. Cinco pessoas foram presas. 

Avaliada em cerca de R$ 30 milhões, a apreensão é maior do ano em Mato Grosso do Sul e uma das maiores da história da Polícia Civil do Estado, conforme informou a assessoria da instituição. 

A ação policial começou depois que um suposto informante indicou que em uma oficina mecânica localizada na Avenida Senhor do Bonfim, na região norte de Campo Grande, estaria prestes a ocorrer uma negociação envolvendo grande quantidade de entorpecentes. 

Com esta informação, equipes do Garras passaram monitorar o local. Durante as diligências, na manhã desta quarta-feira os policiais visualizaram um homem, identificado apenas com com as iniciais de A.P.S., de 42 anos, deixando a oficina em um Celta. 

Ao mesmo tempo, uma caminhonete S-10, conduzida por R.P.S. (39 anos), também deixou o local. Os dois veículos foram seguidos até o estacionamento de um supermercado atacadista na saída para Cuiabá. 

No local, o condutor do Celta passou a circular pelo estacionamento de maneira suspeita, aparentando aguardar contato para realização da negociação ilícita. Por conta disso, foi abordado pelos agentes, que encontraram no interior do carro pequena quantidade de cocaína, de aproximadamente 0,6 gramas. A suspeita é de que a droga seria utilizada como amostra para negociação.

Paralelamente, outra equipe abordagem um Toyota Etios, conduzido por M.F.A. (38 anos), tendo como passageiro L.S.C. (25). Durante as buscas no automóvel foram localizados três tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 3,2 quilos.

Diante da situação de flagrante, todos  foram levados à delegacia. Lá, segundo a Polícia, um dos presos  manifestou interesse em colaborar com as investigações, informando que havia grande quantidade de entorpecentes armazenada em sua residência.

Diante dessas informações, equipes policiais deslocaram-se até o imóvel indicado, onde foi localizada grande quantidade de entorpecentes, sendo 614 volumes entre tabletes e volumes cilíndricos. Após pesagem preliminar, totalizaram aproximadamente 975 quilos.

Na operação também foram apreendidos ao menos quatro veículos utilizados na logística do tráfico, incluindo uma caminhonete Nissan Frontier, que possuía registro de furto/roubo, sendo utilizada para o transporte do entorpecente.

Parte da cocaína estava embalada em 136 balões impermeáveis e com resíduos de óleo diesel. Por conta disso, os investigadores suspeitam que a droga tenha deixado a região de fronteira com o Paraguai em tanques de combustíveis de caminhonetes e Caminhões.

E, ao contrário do que normalmente ocorre, quando a cocaína é armazenada em esconderijos, desta vez ela estava espalhada em diferentes cômodos do imóvel, inclusive no banheiro.

O próximo passo dos policiais é tentar chegar aos proprietários do carregamento, já que os detidos indicam ser somene intermediários e serviçais dos verdadeiros proprietários. 

REDE ESTADUAL

Estado passa a servir café da manhã para 19 mil alunos da área rural

Estudantes de comunidades rurais e assentamentos que frequentam o Ensino Público Estadual ganharam refeição extra com início do ano letivo de 2026

12/03/2026 10h25

Saul Schramm/Secom-MS

Continue Lendo...

Com 19 mil estudantes de áreas rurais que estudam na Rede de Ensino Pública do Estado (REE/MS), o Governo de Mato Grosso do Sul passou a oferecer café da manhã como refeição extra à esses alunos durante o ano letivo de 2026.

Atualmente a Rede Estadual atende 180 mil estudantes ao todo em 352 escolas espalhadas pelo Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), a novidade é para atender exclusivamente as crianças e adolescentes de áreas rurais. A motivação é devido a logística de locomoção desses alunos até chegarem à escola.

Na Escola Estadual Zumbi dos Palmares são 90 alunos da área rural que moram na comunidade, assentamentos próximos e ganharam a refeição extra. A unidade fica na comunidade quilombola de Furnas do Dionísio, no município de Jaraguari e atende a partir do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental de forma integral, além do ensino médio no período noturno.

A aluna do 8º ano, Ludmila Silva, relata a importância do café manhã, principalmente, pelo tempo entre a hora que estudantes da zona rural acordam e o horário que de fato começam as aulas.

“Eu achei muito legal servir o café da manhã. Porque a gente sai muito cedo de casa, alguns 4h30 e 5h da manhã, aí não dá tempo de comer. O que servem é suficiente, assim a gente não fica de barriga vazia e consegue estudar normalmente”.

De acordo com as informações o café da manhã é servido pontualmente às 07h, horário que os alunos já chegaram e aguardam o início da aula.

A funcionária que prepara as merendas da unidade, Valéria Martins, inicia o processo antes de os alunos chegarem e também nota a necessidade de um reforço alimentar para as crianças e adolescentes.

“É muito bom para eles. Alguns moram longe, são pequenos e saem naquela correria de casa, acordam e não comem nada. Então chegam na escola e já tem algo para comerem aqui”.

No cardápio estão inclusos leite com chocolate, biscoitos e frutas, e além dessa primeira refeição, todas as escolas da REE oferecem lanches conforme o período de funcionamento dos estudos.

Em escolas integrais são oferecidos dois lanches, durante o intervalo da manhã e da tarde, além do café da manhã. Outras escolas de apenas um período oferecem lanche conforme o horário de aula dos alunos.

Segundo a SED, a Rede Estadual atende 19 mil alunos de área rural que estudam em escolas nas localidades rurais e também os que utilizam do transporte escolar para estudar na área urbana. De acordo com a Coordenadoria de Alimentação Escolar da SED, ao todo são 4,6 milhões de refeições entre lanches e almoços, para atender as 352 unidades escolares.

O diretor da escola, Marcos Antônio Reichel, conta que professores relataram o aumento no rendimento e concentração dos alunos desde o início do ano letivo, quando o café da manhã passou a ser servido.

“É extremamente importante a alimentação completa e adequada. As crianças têm uma longa viagem até chegar à escola. Alguns permanecem de duas ou até mais horas dentro do transporte escolar. Então, quando a criança chega, já chega com fome. Os professores já perceberam uma melhora em relação à questão da concentração”.

