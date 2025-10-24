Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mais uma carreta pega fogo na BR-262 e congestiona o tráfego

Na noite anterior, em outro trecho, uma carreta também pegou fogo, paralisando totalmente o fluxo de veículos

Laura Brasil

24/10/2025 - 15h25
Uma carreta ficou totalmente destruída pelo fogo na tarde desta sexta-feira (24) e, devido à densa fumaça preta, o tráfego na BR-262 precisou ser obstruído entre os municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para apurar o que causou o incêndio, assim como para verificar o prolongamento da fila de carros que aguardavam a liberação. Quando houver resposta, o texto será atualizado.

Por meio de vídeos compartilhados pela página do Instagram Ribas Ordinário, pessoas que passavam pelo local gravaram a carreta em chamas e, em outro ponto, a fila de carros aguardando devido à densidade da fumaça na via.

 

 

Crédito: Ribas Ordinário

Outro caso

Na noite de quinta-feira (23), outra carreta foi totalmente consumida pelo fogo, na BR-262 interditando o trânsito entre Três Lagoas e Campo Grande, segundo o site Rádio Caçula, ela estava carregada com cavaco.

O incidente teria sido provocado por uma falha elétrica no cavalo mecânico. O motorista conseguiu sair e não ficou ferido.

Enquanto equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam para extinguir o fogo e remover o veículo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou os motoristas a evitar o trecho.

Alerta

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS

Algumas regiões do Estado estão com previsão de queda de granizo e chuvas intensas

24/10/2025 16h00

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Diante do alerta de severidade climática feito pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), que prevê chuvas intensas e fortes rajadas de vento, a recomendação é que a população redobre os cuidados com a segurança.

A previsão para esta sexta-feira (24) é de ventos fortes na região leste, que podem ultrapassar os 60 km/h durante o período noturno.

Na região centro-sul, durante a noite do fim de semana dos dias 25 e 26, uma frente fria deve provocar instabilidade, com possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de descargas atmosféricas.

Região pantaneira, sudoeste e sul

Ainda no sábado (25), há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e ocorrência pontual de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Nos próximos dias, também poderão ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Até quarta-feira (29), as rajadas de vento devem chegar a até 70 km/h, principalmente nas regiões norte e sul.

Na quarta-feira (29), a chuva deve se concentrar na região norte de Mato Grosso do Sul.

Cuidados

“A Energisa MS monitora e acompanha, junto a órgãos como o Cemtec/MS, o NetClima e a Defesa Civil, as mudanças climáticas. Com a possibilidade de fortes ventos e outras ocorrências severas, traçamos um plano com antecedência para mobilizar as equipes e atender a população com rapidez e segurança”, explica o gerente de Operações, Helier Fioravante.

Além da preocupação com o atendimento que, inclusive, deve ser sinalizado pelo cliente por meio dos canais oficiais, o gerente também enfatiza os cuidados com a eletricidade em dias de tempestade.

“Um deles é nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos no chão. Acione imediatamente a Energisa”, exemplifica. Outros cuidados são:

  • evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica;
  • manter distância de janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia.

Cidades

Cerca de 5 mil candidatos fazem prova do Exame de Seleção 2026 do IFMS neste domingo

Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição

24/10/2025 15h30

Reprodução, Alexandre Oliveira/IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza neste domingo, 26 de outubro, a prova do Exame de Seleção 2026, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição.

A lista final de inscrições homologadas, os locais de prova, os nomes dos candidatos com atendimento diferenciado e daqueles dispensados da avaliação foram divulgados na quarta-feira (22), na Central de Seleção do IFMS.

Entre os cursos mais disputados, o técnico em Administração, ofertado pelo Campus Campo Grande no turno matutino, lidera a concorrência com 9,93 candidatos por vaga. Em seguida aparecem os cursos técnicos em Informática, também em Campo Grande, com 6,90 candidatos por vaga no turno matutino e 5,70 no vespertino.

As provas serão aplicadas simultaneamente nos dez municípios onde o IFMS possui campus: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em Campo Grande, a maioria dos candidatos fará o exame nos Complexos Multiuso I e II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), conforme o mapa divulgado pela comissão organizadora.

Já os participantes que solicitaram atendimento diferenciado devem comparecer ao campus do IFMS, na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio, onde a prova será aplicada no Bloco F.

As salas estarão abertas a partir das 7h30 e serão fechadas impreterivelmente às 8h30, horário de Mato Grosso do Sul. Depois desse horário, não será mais permitida a entrada de candidatos.

É obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto, como o RG, ou outro previsto no edital. Também serão aceitos documentos digitais, desde que exibidos nos aplicativos oficiais.

A diretora de Educação Básica do IFMS, Glaucia Vasconcelos, reforça que candidatos sem documento com foto devem chegar cedo para regularizar a situação.

Caso o candidato não tenha um documento oficial com foto, a orientação é que ele chegue cedo ao local de prova e procure a coordenação do Exame de Seleção com a certidão de nascimento. Então será feita a coleta da digital e o candidato será autorizado a fazer a prova.

Ela também orienta quem pagou a taxa de inscrição, mas não aparece na lista final. Se o candidato pagou a taxa de inscrição até o dia 9 de outubro e o nome dele não está na lista, deve chegar cedo ao local de prova e apresentar à coordenação o documento de identificação, o comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de R$ 20.

Durante a prova, poderão permanecer sobre a mesa apenas caneta azul ou preta de tubo transparente, lápis e borracha. Também serão permitidos pequenos lanches e garrafa de água transparente e sem rótulo.

O Exame de Seleção é composto por 30 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. A duração máxima será de quatro horas. Candidatos poderão deixar a sala após uma hora do início da prova, mas só poderão levar o caderno de questões consigo após uma hora e meia.

Neste ano, o IFMS oferece 1.840 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos, distribuídos entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As aulas terão início no primeiro semestre de 2026.

Serviço

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Data da prova: domingo, 26 de outubro
Abertura dos portões: 7h30
Fechamento dos portões: 8h30
Locais: campi do IFMS e Complexos Multiuso I e II da UFMS (Campo Grande)
Contato: [email protected]

