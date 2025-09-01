Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta

A primeira semana de setembro começou com tempo firme, com predomínio de sol, baixa umidade relativa do ar e bastante nebulosidade, mas deve ter mudanças nas condições climáticas a partir de quinta-feira (4), com a chegada de uma nova frente fria a Mato Grosso do Sul.
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a aproximação e avanço da frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, ao transporte de calor e umidade e o avanço de cavados deve favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul já a partir desta terça-feira (2).
Há alerta vigente do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de perigo para tempestades, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. No entanto, essas chuvas devem ocorrer em áreas isoladas.
Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 30% durante à tarde, considerado estado de atenção.
Na quinta, são previstas chuvas de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em áreas mais abrangentes.
Além disso, deve haver leve queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul, pantaneira e sudoeste do estado.
O Cemtec aponta para um um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS na quinta, onde as máximas devem atingir 29°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e máximas de até 38°C em Aquidauana e Coxim.
Já as mínimas devem ser 17°C e máxima de 32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, a temperatura deve variar entre 17°C e 38°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 38°C.
Em Campo Grande são previstas temperaturas entre 22°C e máximas entre 33-35°C. Podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.
Após a passagem da frente fria, entre sexta-feira (5) e o feriado de 7 de setembro, no domingo, a queda nas temperaturas será maior, com mínima prevista de 10°C, especialmente nos municípios da região sul.