Cidades

Reincidente

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro

Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, morreu em confronto com a polícia nesta quinta-feira

Alison Silva

Alison Silva

28/08/2025 - 10h22
Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, autor do estupro contra Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos, na tarde desta quinta-feira (27), na Vila Carvalho, em Campo Grande, possuía outras duas passagens por estupro de vulnerável. Ele foi acusado por homicídio qualificado, vilipêndio a cadáver e ocultação de cadáver. O jovem morreu após confronto com uma equipe do  Grupo de Operações e Investigações (GOI), na zona rural de Campo Grande, na saída para Rochedo.

Armado, foi atingido pelos policiais após confronto, foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Vila Almeida, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento da criança foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h, momento em que equipes iniciaram às buscas por Emanuelly chegando à casa do autor, conhecido da família, que fugiu após o crime.

O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança junto da menina na mesma tarde do crime. A vítima foi encontrada na casa do autor horas depois, com sinais de violência sexual.  
 

Emanuelly foi levada por ele da Vila Taquarussu e encontrada por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na Vila Carvalho. Marcos possuía passagens anteriores por furto Qualificado, estupro de vulnerável em 2019 e 2020, além de injúria e violência doméstica. 

Conforme apurado pelo Correio do Estado, a criança estava dentro de uma banheira de bebê, que seria da filha de Marcos Willian, e estava enrolada em uma coberta marrom, presa com fita adesiva.

Cidades

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima

28/08/2025 10h00

Desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h

Desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h Foto: Divulgação Polícia Civil

Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos foi estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, na tarde desta quinta-feira (27), na Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h, momento em que equipes iniciaram às buscas pela criança chegando à casa do autor, conhecido da família, que fugiu após o crime. A vítima foi encontrada na casa do autor com sinais de violência sexual.  

Conforme apurado pelo Correio do Estado, a criança estava dentro de uma banheira de bebê, que seria da filha de Marcos William, e estava enrolada em uma coberta marrom, presa com fita adesiva.

O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança junto da menina na mesma tarde do crime.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido. O autor possui passagens anteriores por estupro de vulnerável. 

Desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h

Marcos Willian Teixeira Timóteo morreu em confronto com a Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (28), após ser baleado por equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI).  Ele estava na região do Inferninho, saída para Rochedo.

Ele foi socorrido pela polícia até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida e não resistiu aos ferimentos. 

TEMPO

MS deve ter calor acima da média nos próximos 3 meses

Condições climáticas, além da baixa umidade do ar e de rajadas de vento fortes, podem auxiliar no aumento de focos de incêndios no Cerrado e no Pantanal

28/08/2025 09h30

Calor deve retornar com força a partir de setembro em Mato Grosso do Sul e ficar acima da média histórica, segundo previsão do Cemtec-MS

Calor deve retornar com força a partir de setembro em Mato Grosso do Sul e ficar acima da média histórica, segundo previsão do Cemtec-MS Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul deve registrar temperaturas acima da média nos próximos três meses e chuvas irregulares, conforme previsão trimestral do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).

No boletim, o Cemtec-MS afirmou que a temperatura deve permanecer acima da média histórica, ou seja, é esperado um trimestre mais quente que o normal no Estado. De acordo com informações do centro de monitoramento, as temperaturas médias devem variar entre 22°C e 26°C em grande parte do Estado, mas nas regiões noroeste e extremo-sul variam entre 26°C e 28°C e entre 20°C e 22°C, respectivamente.

Segundo Valesca Fernandes, meteorologista do Cemtec-MS, a condição de temperatura acima da média está associada à atuação de sistemas de alta pressão atmosférica que impedem a passagem de massas de ar frias, exercendo a função de bloqueador. 

Porém, mesmo diante desse bloqueio atmosférico, “não impede episódios de frio ao longo do período”, com valores próximos a 8°C e 10°C.

Seguindo a previsão do centro de monitoramento, as chuvas devem permanecer irregulares, podendo apresentar índices acima ou abaixo da média histórica e apenas a região centro-oeste do Estado com precipitação abaixo da média para o trimestre. Valesca Fernandes afirmou que a combinação de altas temperaturas, chuvas fora do radar e outras condições devem auxiliar no aumento dos focos de incêndios.

“Altas temperaturas acima de 30°C, baixos valores de umidade relativa do ar, [ficando] abaixo de 30%, velocidade do vento acima de 30 km por hora e mais de 30 dias sem chuvas, todas essas condições podem favorecer a ocorrência de incêndios florestais no estado como um todo”, explica a meteorologista.
Geralmente, outubro é o mês mais quente do ano. Vinícius Sperling, também meteorologista do Cemtec-MS, explica que o fator que contribui para o décimo mês ter um calorão é a falta ou irregularidade da chuva, e por isso supera dezembro, que apresenta precipitação mais regular.

Para ter uma ideia, em outubro de 2024, 14 municípios sul-mato-grossenses registraram temperaturas máximas acima dos 40°C, e Aquidauana foi a responsável pela maior, com 43,7°C. 
Acerca da chuva, 31 cidades das 43 analisadas pelo centro de monitoramento ficaram abaixo da média histórica, o que, como afirmou Vinícius Sperling, auxilia para o aumento das temperaturas.

VOLTA DOS FOCOS?

Como reportado pelo Correio do Estado no início deste mês, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que este ano apresenta o menor número de focos de incêndios em 11 anos em Mato Grosso do Sul, com 1.082 focos de janeiro a agosto. Para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado, foram registrados 9.635 focos de incêndios, uma diferença de 790,5%.

Complementando, o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Deparmanento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ) revela que, até o momento, 18.830 hectares do Pantanal sul-mato-grossense foram devastados, o que corresponde a 0,19% da área total do bioma.
Acerca do Cerrado, esse números de devastação aumentam, com 60 mil hectares queimados desde o dia 1º de janeiro deste ano, ou seja, cerca de 0,17% da extensão total do bioma. 

Sobre o risco do retorno do aumento de focos de incêndios, o major Eduardo Rachid Teixeira, subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, avisa para que se evite o uso de fogo em áreas urbanas ou rurais.

“Nas áreas urbanas já é proibido o uso do fogo. Para o ambiente rural, é importante a proteção das áreas mais sensíveis, com aceiros e a própria capacitação dos funcionários rurais em relação à brigada de incêndio. Elas devem ser feitas especialmente no período de pré-temporada, antes da seca, para que no momento da seca a fazenda e a empresa rural tenham capacidade e resiliência para lidar com eventuais focos”, disse o major.
Rachid também explica o porquê das condições climáticas previstas para os próximos três meses poderem aumentar o número de focos de incêndios.

“Conforme a gente tem a maior intensidade do calor e maior irradiação térmica, o combustível chega a uma temperatura mais alta. Então é mais fácil iniciar o fogo nesse contexto. Além dessa relação direta com o início do foco, a gente tem também um incremento na velocidade de propagação, porque uma das fases da propagação do fogo, envolve a desidratação da vegetação. Quando a temperatura está mais alta, essa propagação se acelera”, detalha.

