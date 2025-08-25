Marcha para Jesus 2025 tem expectativa de superar público de edições anteriores

Marcha para Jesus 2025 tem expectativa de superar público de 100 mil pessoas amanhã em Campo Grande - Arquivo/Correio do Estado

A Marcha Para Jesus, que chega à sua 33ª edição, acontece nesta terça-feira (26), no mesmo dia da comemoração do aniversário de Campo Grande. Com uma expectativa de superar os públicos anteriores, o evento continua se consolidando como o maior evento gospel do Estado.

Idealizado pelo Consepams (Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul) e realizado pelo Consepacg (Conselho de Pastores de Campo Grande), a Marcha 2025 tem como tema "Que Ele Cresça" e deve percorrer as principais ruas da Capital a partir das 13h.

"Nossa expectativa sempre é superar os anos anteriores. Já chegamos a 100 mil participantes durante o dia", explicou o organizador do evento e presidente do Conselho de Pastores de Campo Grande (Consepa/CG), o pastor Wilton Acosta.

Segundo ele, essa estimativa é baseada em um estudo para calcular o número de participantes ao longo do trecho, e não necessariamente de forma simultânea. Isso ocorre porque há crianças, jovens e idosos com dificuldades de mobilidade, que podem não acompanhar a marcha até o final.

"A Marcha pra Jesus é um altar de adoração ao Senhor, um dia de celebração da vida que temos em Jesus e eu sei que isso incomoda muita gente. Mas nós não vamos parar. A nossa luta é espiritual, porque o nosso tema é Que Ele Cresça", afirmou o pastor.

Como de praxe, o evento será iniciado às 13 horas na Praça do Rádio com a apresentação de bandas locais e a participação do Pastor Antônio Cirilo.

A caminhada tem previsão para começar às 16 horas, com a participação da banda Disco Praise, que se desloca junto com os fieis até o Parque das Nações Indígenas.

Às 18 horas, está programado para começar a programação no palco principal, com apresentação de mais bandas locais e com a cantora Midiã Lima.

Devem marcar presença nomes da música gospel da cidade como Junior Medina, Thamilis Campos, Quezia Carvalho, Jariston Lima, Louvor IECG, Doze 2 e Johnny Meck, Church do Alto e Bruno Roques.

Interdições de rua

De acordo com a Agência de Trânsito de Campo Grande, as seguintes ruas estarão interditadas em razão da Marcha nesta terça-feira:

Av. Afonso Pena x Rua Padre João Crippa (sentido Av Ernesto Geisel) / Horário: 13h

Av. Afonso Pena x Rua Pedro Celestino (sentido shopping) / Horário: 13h

Esses pontos de interdições são para concentração da Marcha. O restante do percurso, que é sentido ao Parque das Nações Indígenas, será realizado um fechamento temporário, com apoio das equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Agetran.

Maiores públicos

Campo Grande tem sido palco de grandes eventos, reunindo grandes números de públicos. Recentemente, o show do cantor João Gomes reuniu 50 mil campograndenses no Parque das Nações Indígenas, superando o show da cantora Luiza Sonsa, no mesmo local no mês anterior, que levou 40 mil pessoas ao Parque.

Outras grandes concentrações de público foram no Carnaval 2024, que reuniu cerca de 80 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festa; o 2º Festival de Hambúrguer, em 2025, com público de 50 mil ao longo dos dois dias; e o recorde de público com o show da banda Charlie Brown Jr, em 2012, que concentrou 100 mil fãs, de acordo com dados da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Com isso, caso a 33ª edição da Marcha para Jesus de amanhã supere o número da edição anterior de pessoas transitando pelo evento, ela se consolida como um dos maiores eventos em número de pessoas em Campo Grande.

