Marcha para Jesus reúne milhares em maior evento gospel do Estado

A 33ª edição da Marcha para Jesus reuniu fiéis de todas as denominações nesta terça-feira (26) em Campo Grande, no evento que já é considerado o maior evento gospel do Estado.

De acordo com a prefeita da Capital, Adriane Lopes, a marcha já faz parte do calendário de eventos do aniversário da cidade e é uma oportunidade de reunir a comunidade cristã e agradecer a Deus.

“Estou muito feliz em estar aqui nos 126 anos de Campo Grande celebrando o aniversário da cidade, mas também, reunindo os cristãos para adorar a Deus neste dia tão importante. Estamos com o coração agradecido pela oportunidade de governar essa cidade que tanto amo, fazer a vontade de Deus nesse tempo, trabalhando pelas pessoas, implementando novas ações e fazendo o que precisa ser feito”, afirmou.

Mesmo sendo um ato voltado à religiosidade, a presença política foi marcante no evento. Além da prefeita, estiveram no palco a vice-prefeita, Camilla Nascimento, o deputado estadual Lídio Lopes, deputado Rinaldo Modesto, Rose Modesto, o deputado federal Rodolfo Nogueira, o vereador Herculano Borges, vereador Clodoilson Pires.

Para o pastor Wilton Acosta, a programação da Marcha foi dentro da expectativa e que a programação deve seguir até às 23 horas com uma estimativa de público que chegue aos 40 mil no palco montado no Parque das Nações.

“Seguimos sem intercorrências, esperando sempre superar as expectativas. Durante a caminhada, mais gente deve se unir a nós, já temos um bom público lá no Parque das Nações, o público vai alternando. Aqui na praça, tivemos de 10 a 15 mil pessoas, estamos bem animados”, relatou ao Correio do Estado.

Mas, para o público geral, a parte política não interfere na programação e o que importa é estar adorando a Deus junto com os amigos e a comunidade. Seja em grupo menores ou em família, o sentimento de alegria era unânime.

Amanda Fidélis Galvão, de 35 anos, é líder de um grupo de jovens do Ministério Graça Adonai no Jardim Aeroporto. Ela conta que é a terceira vez que o grupo marca presença na Marcha, mas, como líder, é a primeira vez e que o desafio é levado com muita leveza.

“Eu me divirto muito, acaba que eu sou muito mais jovem. Aqui temos a oportunidade de buscar o Único que é digno de ser adorado e mostrar pra essa galera que a união faz a força, e estamos aqui firme e fortes”, afirma.

O evento não é ligado a nenhuma denominação específica, sendo um evento que reúne diversas igrejas e até os que não são ligados a nenhuma religião, como é o caso do Daphiny Sophie Moreira, de 16 anos.

“Eu sigo os valores cristãos, mas não sou de nenhuma igreja. Eu e minhas amigas viemos porque viemos em 2023 e gostamos, então voltamos esse ano de novo. A Marcha é um momento de união entre as pessoas pra mostrar o amor de Deus. Eu sinto que, estando aqui, eu estou contribuindo pra mostrar esse amor também”.

O evento contou com, pelo menos, 400 voluntários, entre organização, logística, estrutura, segurança e programação. Parte desse voluntariado veio pelos Legendários de Campo Grande, que aproveitaram a ocasião para mostrar o que aprendem na montanha: servir.

“O que nos motiva é servir. Saímos da montanha com esse propósito, e na Marcha, que é um grande culto a céu aberto, uma oportunidade de servir a comunidade. Estamos aqui servindo na área de segurança, brigadistas e socorristas. Não estamos aqui fazendo marketing, mas, com certeza, nossa presença desperta curiosidade e traz uma nova imagem que pode estar distorcida de que somos um grupo exclusivo, mas como um grupo que trabalha em unidade com a igreja”, explicou o coordenador do Legendários Campo Grande, Paulo Fernando Pereira Barbosa, de 38 anos.

Comércio

O evento também mexe com a economia da cidade através da venda de ambulantes espalhados na Praça e nas ruas. Entre camisetas, bandeiras, pipoca, churros, bebidas e outras opções, a Marcha é uma oportunidade de fazer uma renda extra e de gerar visualização para o seu negócio.

Jardelson Santos Costa contou à reportagem que viu no evento uma oportunidade de apresentar o empreendimento às pessoas. Ele e a esposa começaram a vender batidinha na porta de casa, uma bebida com leite e frutas, e decidiram apostar na Marcha para a visibilidade do produto.

“O nosso foco não foi tanto de lucrar hoje, mas sim, de apresentar as nossas bebidas, principalmente a batida de coco, a manga temperada e o abacaxi temperado com leite condensado. O pessoal amou aqui, gente que veio do outro lado da praça porque ouviu de alguém que tinha aqui. É algo novo e saboroso e o resultado foi excelente, pessoas me conheceram e vão voltar a me procurar”, disse.

Investimento

O evento é idealizado pelo Consepams (Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul) e realizado pelo Consepacg (Conselho de Pastores de Campo Grande), em parceria com a prefeitura de Campo Grande e o governo do Estado.

Neste ano, conforme apurou o Correio do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul investiu, pelo menos, R$245 mil somente na contratação das bandas Disco Praise (R$80 mil), Doze Dois (R$15 mil), Jariston Lima (R$15 mil), Bruno Roques (R$15 mil) e da cantora Midian Lima (R$140 mil).

Além de recursos estaduais, também são repassados recursos municipais e valores dos conselhos de pastores.