Cidades

33ª edição

Marcha para Jesus reúne milhares em maior evento gospel do Estado

O evento marca o encerramento das comemorações dos 126 anos de Campo Grande

Karina Varjão

Karina Varjão

26/08/2025 - 19h15
A 33ª edição da Marcha para Jesus reuniu fiéis de todas as denominações nesta terça-feira (26) em Campo Grande, no evento que já é considerado o maior evento gospel do Estado. 

De acordo com a prefeita da Capital, Adriane Lopes, a marcha já faz parte do calendário de eventos do aniversário da cidade e é uma oportunidade de reunir a comunidade cristã e agradecer a Deus. 

“Estou muito feliz em estar aqui nos 126 anos de Campo Grande celebrando o aniversário da cidade, mas também, reunindo os cristãos para adorar a Deus neste dia tão importante. Estamos com o coração agradecido pela oportunidade de governar essa cidade que tanto amo, fazer a vontade de Deus nesse tempo, trabalhando pelas pessoas, implementando novas ações e fazendo o que precisa ser feito”, afirmou. 

Mesmo sendo um ato voltado à religiosidade, a presença política foi marcante no evento. Além da prefeita, estiveram no palco a vice-prefeita, Camilla Nascimento, o deputado estadual Lídio Lopes, deputado Rinaldo Modesto, Rose Modesto, o deputado federal Rodolfo Nogueira, o vereador Herculano Borges, vereador Clodoilson Pires. 

Para o pastor Wilton Acosta, a programação da Marcha foi dentro da expectativa e que a programação deve seguir até às 23 horas com uma estimativa de público que chegue aos 40 mil no palco montado no Parque das Nações. 

“Seguimos sem intercorrências, esperando sempre superar as expectativas. Durante a caminhada, mais gente deve se unir a nós, já temos um bom público lá no Parque das Nações, o público vai alternando. Aqui na praça, tivemos de 10 a 15 mil pessoas, estamos bem animados”, relatou ao Correio do Estado. 

Mas, para o público geral, a parte política não interfere na programação e o que importa é estar adorando a Deus junto com os amigos e a comunidade. Seja em grupo menores ou em família, o sentimento de alegria era unânime. 

Amanda Fidélis Galvão, de 35 anos, é líder de um grupo de jovens do Ministério Graça Adonai no Jardim Aeroporto. Ela conta que é a terceira vez que o grupo marca presença na Marcha, mas, como líder, é a primeira vez e que o desafio é levado com muita leveza. 

“Eu me divirto muito, acaba que eu sou muito mais jovem. Aqui temos a oportunidade de buscar o Único que é digno de ser adorado e mostrar pra essa galera que a união faz a força, e estamos aqui firme e fortes”, afirma. 

O evento não é ligado a nenhuma denominação específica, sendo um evento que reúne diversas igrejas e até os que não são ligados a nenhuma religião, como é o caso do Daphiny Sophie Moreira, de 16 anos. 

“Eu sigo os valores cristãos, mas não sou de nenhuma igreja. Eu e minhas amigas viemos porque viemos em 2023 e gostamos, então voltamos esse ano de novo. A Marcha é um momento de união entre as pessoas pra mostrar o amor de Deus. Eu sinto que, estando aqui, eu estou contribuindo pra mostrar esse amor também”. 

O evento contou com, pelo menos, 400 voluntários, entre organização, logística, estrutura, segurança e programação. Parte desse voluntariado veio pelos Legendários de Campo Grande, que aproveitaram a ocasião para mostrar o que aprendem na montanha: servir. 

“O que nos motiva é servir. Saímos da montanha com esse propósito, e na Marcha, que é um grande culto a céu aberto, uma oportunidade de servir a comunidade. Estamos aqui servindo na área de segurança, brigadistas e socorristas. Não estamos aqui fazendo marketing, mas, com certeza, nossa presença desperta curiosidade e traz uma nova imagem que pode estar distorcida de que somos um grupo exclusivo, mas como um grupo que trabalha em unidade com a igreja”, explicou o coordenador do Legendários Campo Grande, Paulo Fernando Pereira Barbosa, de 38 anos. 

Comércio

O evento também mexe com a economia da cidade através da venda de ambulantes espalhados na Praça e nas ruas. Entre camisetas, bandeiras, pipoca, churros, bebidas e outras opções, a Marcha é uma oportunidade de fazer uma renda extra e de gerar visualização para o seu negócio. 

Jardelson Santos Costa contou à reportagem que viu no evento uma oportunidade de apresentar o empreendimento às pessoas. Ele e a esposa começaram a vender batidinha na porta de casa, uma bebida com leite e frutas, e decidiram apostar na Marcha para a visibilidade do produto. 

“O nosso foco não foi tanto de lucrar hoje, mas sim, de apresentar as nossas bebidas, principalmente a batida de coco, a manga temperada e o abacaxi temperado com leite condensado. O pessoal amou aqui, gente que veio do outro lado da praça porque ouviu de alguém que tinha aqui. É algo novo e saboroso e o resultado foi excelente, pessoas me conheceram e vão voltar a me procurar”, disse. 

Investimento

O evento é idealizado pelo Consepams (Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul) e realizado pelo Consepacg (Conselho de Pastores de Campo Grande), em parceria com a prefeitura de Campo Grande e o governo do Estado. 

Neste ano, conforme apurou o Correio do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul investiu, pelo menos, R$245 mil somente na contratação das bandas Disco Praise (R$80 mil), Doze Dois (R$15 mil), Jariston Lima (R$15 mil), Bruno Roques (R$15 mil) e da cantora Midian Lima (R$140 mil). 

Além de recursos estaduais, também são repassados recursos municipais e valores dos conselhos de pastores. 

Acidente

Após 6 horas de interdição e fila de 20 km, BR-262 é liberada

O grave acidente que tirou a vida de dois caminhoneiros, na manhã desta terça-feira (26), exigiu o trabalho de equipes de segurança e do Corpo de Bombeiros para restabelecer o fluxo do trânsito

26/08/2025 18h02

A carreta bitrem ficou atravessada na pista no acidente que envolveu três veículos

A carreta bitrem ficou atravessada na pista no acidente que envolveu três veículos Divulgação PRF

O trânsito da BR-262 foi liberado cerca de 6 horas após a colisão frontal entre duas carretas, que tirou a vida de dois caminhoneiros, em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 96 quilômetros de Campo Grande. A paralisação do tráfego gerou um congestinamento de 10 km em ambos os sentidos da pista. 

Embora parte dos veículos de carga de médio porte e dos carros de passeio tenha sido liberada para pegar o desvio pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo, as carretas tiveram que esperar a liberação do trecho, no quilômetro 262.

Com a violência do impacto, a carreta bitrem ficou atravessada na pista e o outro caminhão perdeu o controle, atingindo a lateral de um terceiro veículo antes de parar. O condutor do caminhão que teve a lateral atingida não ficou ferido.

Guinchos foram enviados ao local do acidente para retirar as carretas. Para remover os destroços, uma equipe do Corpo de Bombeiros utilizou mangueiras já no final da tarde em torno de 17h10 iniciaram a limpeza da pista, jogando as ferragens para a margem da rodovia.

 

 

 

Acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 11h40. O caminhão-baú seguia no sentido Campo Grande/Ribas do Rio Pardo, e a carreta bitrem vinha no sentido contrário quando houve o choque frontal. O impacto foi tão violento que ambos os motoristas morreram no local.

Uma terceira carreta também se envolveu no acidente e teve a lateral atingida, mas o motorista não ficou ferido.

A PRF informou que os caminhões envolvidos no acidente não transportavam carga.

Durante a interdição, o tráfego de automóveis e veículos de carga de médio porte foi desviado pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo.

 

 

especial 126 anos

Planejamento e mobilidade inteligente para acompanhar o crescimento urbano

Engenheiro Fernando Madeira avalia que Campo Grande alia desenvolvimento a bom índice de qualidade de vida

26/08/2025 15h00

Engenheiro Fernando Madeira fala sobre projetos para acompanhar crescimento

Engenheiro Fernando Madeira fala sobre projetos para acompanhar crescimento Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Um dos grandes desafios das capitais brasileiras é o trânsito. Em Campo Grande, no entanto, há uma aposta no uso da tecnologia para garantir que a mobilidade acompanhe o crescimento da cidade. Estudos de impacto viário, uso de drones e a possibilidade de instalação de semáforos inteligentes já fazem parte da rotina de planejamento.

É o que afirma o engenheiro Fernando Madeira, proprietário da Madeira & Madeira e membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campo Grande. Ele ressalta que a tecnologia só funciona quando é acompanhada de uma infraestrutura adequada.

“Para você falar de cidade inteligente, precisa começar de coisas básicas, como o planejamento. Hoje, a inteligência artificial pode controlar todos os semáforos, por exemplo. Eu filmo com o drone e verifico como é que está o tráfego. Muitas vezes é uma questão de 5 ou 10 minutos de diferença. Se você tivesse um centro de controle inteligente, abriria o semáforo de forma dinâmica”, explicou Madeira. 

O exemplo da Avenida Três Barras ilustra essa visão. “Quando ela foi asfaltada, fizeram apenas uma pista para ir, outra para voltar e dois estacionamentos. Eu tenho que planejar para que daqui a cinco anos consiga dobrar a capacidade da via. Só assim a tecnologia vai realmente funcionar”.

Esse olhar no longo prazo mostra como a cidade busca se preparar para o crescimento sem repetir erros de outras capitais.

VERTICALIZAÇÃO

Embora muitas vezes se diga que Campo Grande é uma cidade verticalizada, os números mostram o contrário: apenas 3% da área urbana é ocupada por prédios. Isso significa que a Capital tem enorme potencial de adensamento sem perder qualidade de vida.

“Campo Grande é uma cidade de projetos. A arquitetura aqui é nova e bonita. Tem lugares em que a arquitetura é nova, mas não é bonita. Aqui a gente consegue conciliar estética e funcionalidade”, avaliou Madeira, ao comentar sobre os empreendimentos recentes que mudaram a paisagem da cidade.

Ele também defende a importância de bairros mistos, que unem comércio e moradia, como o Jardim dos Estados. “Se não houvesse essa recuperação do residencial, o bairro poderia morrer. À noite, ficaria vazio. Então, a ocupação mista é fundamental para manter a vitalidade urbana”.

Esse conceito se aproxima da ideia de “cidade de 15 minutos”, em que tudo o que o morador precisa, como escola, saúde, comércio e lazer, esteja a poucos minutos de casa.

ECONOMIA E LOGÍSTICA

Campo Grande também desponta como polo logístico, em função de sua localização estratégica. A chegada da Rota Bioceânica, que ligará o Brasil ao Chile, via Paraguai e Argentina, deve fortalecer ainda mais essa vocação.

“Ela [a Rota Bioceânica] está consolidada, é dinheiro carimbado que veio de Itaipu. Então, termina agora, no ano que vem já deve estar no finalzinho. Vai melhorar a questão de logística, sim, e isso vai trazer, não só para Campo Grande, mas para todo o Estado, novas oportunidades”, destacou.

Segundo ele, a obra será acompanhada por investimentos paralelos, como ferrovias, hidrovias e ampliação do aeroporto da Capital, que passará de uma capacidade de 1,5 milhão de passageiros para 2,6 milhões de passageiros por ano. 

Esse movimento abre espaço para novos centros de distribuição e armazenamento, atividades que geram empregos e movimentam a economia local.

