Marina Silva defende reforma urgente no sistema global de financiamento climático

A ministra lembrou que cientistas afirmam que o planeta está perto de um ponto de "não retorno", com o aumento da temperatura média global trazendo riscos para a vida humana e para a economia

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

04/11/2025 - 21h00
A seis dias do início da 30ª edição da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP 30), a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu a urgência de uma reforma no sistema global de financiamento climático, com foco em viabilizar a transição ecológica dos países menos desenvolvidos.

"É urgente viabilizar recursos para que os países menos desenvolvidos façam suas transições e avancem na sustentabilidade", afirmou a ministra nesta terça-feira durante o evento PRI in Person, promovido pela organização Princípios para o Investimento Responsável (PRI, na sigla em inglês), em São Paulo.

Segundo Marina, é preciso transformar os veículos de investimento sustentável em algo "previsível e justo", apoiando "a resiliência das populações de maior risco."

A ministra lembrou que cientistas afirmam que o planeta está perto de um ponto de "não retorno", com o aumento da temperatura média global trazendo riscos para a vida humana e para a economia.

Para superar esse quadro, Marina defendeu "uma transição justa para um novo modelo de desenvolvimento, baseado em fatores sociais, econômicos e ambientais de sustentabilidade."

 

Operação no Rio mira gerentes do jogo do bicho ligados a preso em Campo Grande

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao bicheiro Rogério Costa de Andrade

04/11/2025 18h31

Rogério Costa de Andrade está preso em Campo Grande há um ano

Rogério Costa de Andrade está preso em Campo Grande há um ano Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ) cumpriu 16 mandados de busca e apreensão contra supostos gerentes do "jogo do bicho" ligados a organização criminosa voltada a jogos de azar e liderada por Rogério Costa de Andrade, preso na Penitenciária Federal de Campo Grande.

Os mandados foram emitidos pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Comarca do Rio de Janeiro e foram cumpridos em diversos bairros da cidade. A medida decorre de Procedimento Investigatório Criminal, em tramitação no Gaeco.

A ação é um desdobramento da Operação Safari, deflagrada pelo órgão em 21 de fevereiro de 2025, que resultou no fechamento de 50 pontos de jogo do bicho controlados pela organização criminosa, na prisão de responsáveis e na apreensão de grande quantidade de material relacionado à atividade ilegal.

O grupo é liderado pelo contraventor Rogério Costa de Andrade, um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro e patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele foi preso desde outubro do ano passado após o MPRJ apresentar nova denúncia contra ele pelo homicídio de Fernando Iggnácio, genro de Castor de Andrade e que disputava com Rogério o espólio do jogo do bicho de Castor.

Uma denúncia já havia sido apresentada em março de 2021, mas foi trancada em 2022 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu que não havia provas suficientes que demonstravam o envolvimento de Rogério na atividade.

O contraventor foi transferido da Penitenciária de Segurança Máxima Laércio Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio, para o presídio federal de Campo Grande no dia 12 de outubro de 2023.

No mês passado, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão do bicheiro Rogério de Andrade no Presídio Federal de Campo Grande.

Segundo a decisão, o contraventor deve permanecer em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), tipo de regime mais rígido do sistema penal, com limites ao direito de visita, entre outros.

Na decisão, a justiça considerou que a permanência de Rogério no presídio federal é necessária para impedir que ele interfira na obtenção de provas ou demais investigações de outros envolvidos.

Também foi considerado que o bicheiro ainda representa "ameaça concreta e relevante à segurança do Estado e da sociedade

A decisão justificou que Rogério "ainda representa ameaça concreta e relevante à segurança do Estado e da sociedade", por manter vínculos com outros integrantes ativos do crime organizado, além de exercer influência sobre eles.

Campo Grande

Condenação judicial obriga prefeitura a reformar Esplanada Ferroviária

Município foi condenado em agosto de 2024, após processo encabeçado por ação civil pública

04/11/2025 18h00

Região da Rotunda, em Campo Grande

Região da Rotunda, em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande foi acionada pelo Ministério Público Estadual (MPMS) para cumprir uma decisão judicial que a obriga a restaurar e preservar a antiga Estação e a Esplanada Ferroviária, um dos principais patrimônios históricos da Capital.

O município, condenado a uma série de obrigações após perder recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), não comprovou nenhuma medida efetiva para cumprir a sentença, julgada desde agosto de 2024, e por ess motivo, deve se manifestar em quinze dias. 

O caso teve início em 2018, quando o MP ajuizou uma Ação Civil Pública pedindo que o Município de Campo Grande fosse obrigado a conservar, manter e dar uso compatível à antiga Estação Ferroviária, à Esplanada e à Rotunda, o prédio circular que servia de garagem e oficina de locomotivas.

Em primeira instância, os pedidos foram negados, mas o Ministério Público recorreu, e o Tribunal reformou a decisão, reconhecendo o dever da prefeitura em zelar pelo conjunto histórico.

No acórdão, o TJMS determinou uma série de obrigações de fazer: conservar e manter o espaço ferroviário; dar destinação útil à Rotunda; elaborar e executar um projeto de pânico e incêndio para todo o complexo; fiscalizar o local para evitar mutilações ou demolições e manter a conservação do histórico vagão da Noroeste do Brasil (NOB) .

A decisão foi publicada em maio de 2023, e o Município ainda tentou recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recurso, porém, foi rejeitado pela ministra Regina Helena Costa em junho de 2024, encerrando definitivamente a disputa judicial. O trânsito em julgado ocorreu em 21 de agosto do mesmo ano, iniciando a contagem do prazo de 180 dias para que o município cumprisse as determinações, prazo que terminou em fevereiro de 2025.

Desde então, segundo o MPMS, a prefeitura não apresentou nenhuma comprovação de cumprimento das obrigações impostas. Em julho deste ano, a promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro deu início formal ao cumprimento de sentença, nova fase processual que busca forçar o cumprimento da decisão judicial.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) informou, em setembro de 2024, que a licitação para contratar uma empresa responsável pelo projeto de restauro da Rotunda só começaria após o repasse de R$ 800 mil do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), recurso, proveniente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. 

Outro ponto questionado diz respeito à falta de um projeto de pânico e incêndio para a Esplanada Ferroviária. Já em relação ao vagão da NOB, a prefeitura tenta se eximir da obrigação de manutenção alegando que o bem foi doado, em 2022, à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o que, segundo o município, impediria o uso de recursos públicos municipais para sua conservação.

O Ministério Público, no entanto, rebateu o argumento, apontando que a doação foi feita após o início da ação judicial e nunca foi comunicada no processo. Assim, o Ministério Público entende que o município agiu de má-fé, tentando se esquivar de uma obrigação já consolidada.

Com a inércia da prefeitura, o MP pede ao Judiciário que determine a intimação pessoal da prefeita de Campo Grande, sob pena de multa e responsabilização pessoal, além de outras medidas coercitivas previstas no Código de Processo Civil.

O órgão também solicita que sejam adotadas providências práticas equivalentes ao cumprimento das obrigações, caso o Município siga descumprindo a decisão.

A promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, que assina o parecer datado de 29 de outubro de 2025, reforça que o Ministério Público seguirá acompanhando o caso e que o município será responsabilizado se continuar ignorando as determinações judiciais.

Saiba*

A Esplanada Ferroviária é um dos marcos arquitetônicos e culturais de Campo Grande, tombada como patrimônio histórico.

Inaugurada no início do século XX, foi responsável por impulsionar o crescimento da cidade e hoje abriga espaços culturais, memoriais e eventos públicos.

