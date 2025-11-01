Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CONDENADO

Matador de aluguel é condenado a 14 anos de prisão por execução no Universitário

Além da reclusão, foi determinado o pagamento de R$ 10 mil à família da vítima

João Pedro Flores

01/11/2025 - 10h15
Menos de um ano depois da morte de Júnior Ferreira de Araújo, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) obteve nesta sexta-feira (31) a condenação do réu pelo homicídio qualificado, ocorrido em 13 de dezembro de 2024, no bairro Universitário, em Campo Grande.

A pena aplicada é de 14 anos e 2 meses de reclusão, com início imediato do cumprimento em regime fechado, como orienta o Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, foi determinado o pagamento de indenização mínima de R$ 10 mil à família da vítima.

Segundo a denúncia da 20ª Promotoria de Justiça, que atua junto à 2ª Vara do Tribunal do Júri, o autor foi contratado em Ponta Porã para cometer o crime. Depois de se instalar próximo à casa da vítima, a atraiu para um local sob falso pretexto e efetuou disparos à curta distância, impossibilitando qualquer defesa.

Como sustentou aos jurados o Promotor de Justiça Bolivar da Costa Vieira, o assassinato foi praticado por motivo torpe — promessa de pagamento de R$ 10 mil para executar a vítima — e com recurso que dificultou a defesa (dissimulação).

Por maioria, os jurados acolheram a tese ministerial. O juiz presidente definiu a pena base em 17 anos, que foram reduzidos considerando a confissão espontânea do réu como atenuante.

O mandante do crime está foragido, por isso, houve desmembramento do processo.

Acerto de contas

De acordo com as investigações, a motivação estava ligada a um acerto de contas envolvendo contrabando de cigarros e drogas, pois a vítima teria desviado carga pertencente ao mandante, cujo processo corre em separado.

Imagens captadas por câmeras de segurança identificaram o momento em que Júnior Ferreira de Araújo trafegava na via pública em uma motocicleta, trazendo em sua garupa um passageiro. 

Em certo momento Júnior parou a motocicleta, ocasião em que o passageiro efetuou vários disparos pelas costas dele, os quais atingiram a cabeça, ocorrendo o óbito imediato. Em seguida, o autor foi resgatado por um automóvel.

A extrema periculosidade do homicida chamou atenção das autoridades. O indivíduo, de 41 anos de idade, oriundo do estado de São Paulo e residente no Mato Grosso do Sul desde 2012, ficou nove anos preso em razão de condenações por homicídio e tráfico de drogas, obteve a liberdade em agosto de 2024 e, em um curto período de tempo, matou quatro pessoas mediante pistolagem, no Paraguai, além da execução de Júnior de Araújo.

GRADUAÇÃO

UFMS e UEMS encerram inscrições para vestibular no início de novembro

Além dos vestibulares, universidades públicas contam com Enem, Passe e outras formas para alunos ingressarem à graduação no ensino público

01/11/2025 09h50

Inscrições para vestibulares das universidades públicas se encerram nas primeiras semanas de novembro

Inscrições para vestibulares das universidades públicas se encerram nas primeiras semanas de novembro Gerson Oliveira

Próximo ao fim do ano, as oportunidades para aqueles que desejam entrar em uma faculdade pública se aproximam. E com a chegada de novembro, já na primeira e segunda semana do mês, encerram-se os prazos de inscrições dos vestibulares das universidades. 

UEMS

Para ingressar na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), é necessário realizar o vestibular, e suas inscrições vão até a próxima quinta-feira, 06 de novembro. As provas acontecerão no mesmo mês, no dia 23, em 19 municípios do Estado das 08h às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 100, o prazo para solicitar isenção da taxa já se encerrou, no dia 15 de outubro. Semana passada, conforme noticiado pelo Correio do Estado, mais de 2 mil pedidos de isenção foram recusados. Agora, um novo resultado referente aos recursos contra o primeiro resultado da isenção, mostrou que apenas quatro pedidos foram deferidos e isentos da taxa.

Para esse ano, o exame conta com 871 vagas, para 42 cursos em turnos diferentes espalhados pelas unidades do Estado.

UFMS

Já para ingressar na Universidade Federal do Estado (UFMS), as inscrições vão até 12 de novembro, na segunda semana do mês. A prova será realizada em 7 de dezembro, das 08h às 13h, pelo horário de Mato Grosso do Sul. A taxa de inscrição é de R$ 100, os pedidos de isenção foram encerrados há quase um mês, em 3 de outubro.

O processo seletivo do vestibular para ingressar na Universidade Federal conta com um diferencial, que é a possibilidade de realizar a prova online a depender do curso que for escolhido no momento da inscrição.

Além disso, outra oportunidade para os estudantes que estão saindo do ensino médio, é o Programa de Avaliação Seriada Seletiva, o PASSE. Nele, o aluno deve realizar a prova no último triênio que encerra sua passagem por essa fase, ou seja, durante o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.

A partir da pontuação atingida nas provas, as notas se somam a cada ano e ao final, quando a prova do terceiro ano ocorre, o candidato pode ingressar na graduação com a nota total somada.

Além de abranger as áreas de ciências, humanas, matemáticas e linguagens, é adicionada à soma a pontuação das redações, que acompanham as três provas.

Neste ano, a prova acontece no dia 14 de dezembro, no segundo domingo do mês, também das 08h às 13h, no horário do Estado onde as provas acontecerão. Suas inscrições, assim como as do vestibular, se encerram no dia 12 de novembro e tem a taxa de inscrição de R$ 100.

ENEM

Além dos vestibulares, o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) é outra chance de iniciar a graduação em um ensino público.

As inscrições para ele já se encerraram em junho, no dia 13. Porém, ambas as universidades – UEMS e UFMS – aceitam a nota de anos anteriores do exame para ingressar à faculdade pelo Sisu.

*SAIBA

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul possuí um programa que aceita as notas de anos anteriores do Enem.

Intitulado PRO UEMS, o programa recebe as inscrições que selecionará a maior média do candidato no Enem, valendo as notas de 2016 a 2025. Com as inscrições abertas desde 19 de setembro, o prazo final para se inscrever é 18 de janeiro de 2026.

São oferecidas 472 vagas, em 22 cursos de graduação distribuídos em 9 unidades universitárias espalhadas pelo estado sul-mato-grossense.

impasse

Prefeitura eleva tarifa técnica do ônibus para 2ª vez na semana

Reajuste acumulado chega a 10,4%, o que ainda está abaixo daquilo que a Justiça determinou

01/11/2025 08h51

Tarifa que o poder público paga pelo transporte de servidores subiu para R$ 6,57. Demais usuários sequem pagando R$ 4,95

Tarifa que o poder público paga pelo transporte de servidores subiu para R$ 6,57. Demais usuários sequem pagando R$ 4,95

Pela segunda vez na semana, a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Campo Grande (Agereg) elevou a tarifa de ônibus paga pelo poder público ao consórcio Guaicurus. No acumulado, o aumento chega a 10,4%. Desta vez, conforme edição extra do diário oficial publicada nesta sexta-feira (31), a passagem de ônibus passa de R$ 6,17 para R$ 6,57.

Este é o preço que começa a ser pago somente por órgãos públicos da administração direta ou indireta. Os demais usuários do serviço continuam pagando R$ 4,95, valor que está em vigor desde 24 de janeiro deste ano.

Ao justificar o aumento de 6,49%, o presidente da Agereg, José Mario Antunes da Silva, atribui a responsabilidade à Justiça. "Considerando as decisões proferidas nos autos da Ação Judicial n. 0861076-76.2023.8.12.0001, em trâmite perante a 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, que determinaram o reajuste da tarifa do Sistema Municipal de Transporte Coletivo", diz trecho do Diogrande.

Com a elevação de 6,49%, a prefeitura cumpriu somente em parte a decisão judicial favorável aos donos de ônibus.  A decisão determinou que o município cumpra decisão já transitada em julgada que manda subir a tarifa técnica do ônibus para R$ 7,79, o que representa pouco mais de 26%.

Na quarta-feira (29) a prefeitura de Campo Grande já havia elevado em 3,7% o valor da tarifa, que passou de R$ 5,95 para R$ 6,17. Naquele dia foi firmado um segundo termo aditivo ao contrato, firmado entre o município e o Consórcio Guaicurus.  

Por conta deste termo aditivo,  o valor do contrato para o transporte de servidores municipais, que tem um ano de validade, passou de  R$ 3.768.777,60 para R$ 3.908.127,36, acréscimo de R$ 139.349,76.

Os reajustes foram concedidos pouco mais de uma semana depois da paralisação dos motoristas, que no dia 22 atrasaram o início de suas atividades em cerca de 90 minutos, deixando milhares de usuários sem transporte coletivo. 

A alegação é de que não haviam recebido o chamado vale, de R$ 1,3 mil, que normalmente é pago pelo consórcio a cada dia 20 do mês. Os empresários alegaram que estavam sem dinheiro em caixa.

E, conforme informações repassadas naquele dia pelo presidente da câmara de vereadores de Campo Grande, Papy (PSDB), a prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado deviam, juntos, em torno de R$ 9,5 milhões ao consórcio. 

O dinheiro é relativo ao transporte gratuito dos estudantes das redes municipal e estadual. Por lei, o passe do estudante é gratuito. Mas, para socorrer os empresários, que dizem estar operando no vermelho, o poder público aceitou repassar subsídio superior a R$ 3 milhões mensais às empresas.

Parte deste valor foi quitado e os motoristas abandonaram as ameaças de deflagrarem greve por tempo indeterminado.

