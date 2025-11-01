Matador de aluguel é condenado a 14 anos de prisão por execução no Universitário

GRADUAÇÃO

Além dos vestibulares, universidades públicas contam com Enem, Passe e outras formas para alunos ingressarem à graduação no ensino público

Próximo ao fim do ano, as oportunidades para aqueles que desejam entrar em uma faculdade pública se aproximam. E com a chegada de novembro, já na primeira e segunda semana do mês, encerram-se os prazos de inscrições dos vestibulares das universidades.

UEMS

Para ingressar na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), é necessário realizar o vestibular, e suas inscrições vão até a próxima quinta-feira, 06 de novembro. As provas acontecerão no mesmo mês, no dia 23, em 19 municípios do Estado das 08h às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 100, o prazo para solicitar isenção da taxa já se encerrou, no dia 15 de outubro. Semana passada, conforme noticiado pelo Correio do Estado, mais de 2 mil pedidos de isenção foram recusados. Agora, um novo resultado referente aos recursos contra o primeiro resultado da isenção, mostrou que apenas quatro pedidos foram deferidos e isentos da taxa.

Para esse ano, o exame conta com 871 vagas, para 42 cursos em turnos diferentes espalhados pelas unidades do Estado.

UFMS

Já para ingressar na Universidade Federal do Estado (UFMS), as inscrições vão até 12 de novembro, na segunda semana do mês. A prova será realizada em 7 de dezembro, das 08h às 13h, pelo horário de Mato Grosso do Sul. A taxa de inscrição é de R$ 100, os pedidos de isenção foram encerrados há quase um mês, em 3 de outubro.

O processo seletivo do vestibular para ingressar na Universidade Federal conta com um diferencial, que é a possibilidade de realizar a prova online a depender do curso que for escolhido no momento da inscrição.

Além disso, outra oportunidade para os estudantes que estão saindo do ensino médio, é o Programa de Avaliação Seriada Seletiva, o PASSE. Nele, o aluno deve realizar a prova no último triênio que encerra sua passagem por essa fase, ou seja, durante o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.

A partir da pontuação atingida nas provas, as notas se somam a cada ano e ao final, quando a prova do terceiro ano ocorre, o candidato pode ingressar na graduação com a nota total somada.

Além de abranger as áreas de ciências, humanas, matemáticas e linguagens, é adicionada à soma a pontuação das redações, que acompanham as três provas.

Neste ano, a prova acontece no dia 14 de dezembro, no segundo domingo do mês, também das 08h às 13h, no horário do Estado onde as provas acontecerão. Suas inscrições, assim como as do vestibular, se encerram no dia 12 de novembro e tem a taxa de inscrição de R$ 100.

ENEM

Além dos vestibulares, o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) é outra chance de iniciar a graduação em um ensino público.

As inscrições para ele já se encerraram em junho, no dia 13. Porém, ambas as universidades – UEMS e UFMS – aceitam a nota de anos anteriores do exame para ingressar à faculdade pelo Sisu.

*SAIBA

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul possuí um programa que aceita as notas de anos anteriores do Enem.

Intitulado PRO UEMS, o programa recebe as inscrições que selecionará a maior média do candidato no Enem, valendo as notas de 2016 a 2025. Com as inscrições abertas desde 19 de setembro, o prazo final para se inscrever é 18 de janeiro de 2026.

São oferecidas 472 vagas, em 22 cursos de graduação distribuídos em 9 unidades universitárias espalhadas pelo estado sul-mato-grossense.

