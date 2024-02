Mato Grosso do Sul tem a 7ª maior renda per capita do país

Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul é o 7º estado com maior rendimento médio per capita do país. Os dados referentes ao ano de 2024, foram divulgados nesta quarta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ultilizando base nas informações oriundas da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios Contínua - PNAD Contínua.

Em 2023, o rendimento per capita do estado era de R$1.839 e passou para R$2.030, ficando atrás de Distrito Federal (3.357), São Paulo (2.492), Rio de Janeiro (2.367), Rio Grande do Sul (2.304), Santa Catarina (2.269) e Paraná (2.115).

Rondônia 1.527 Acre 1.095 Amazonas 1.172 Roraima(1) 1.425 Pará 1.282 Amapá 1.520 Tocantins 1.581 Maranhão 945 Piauí 1.342 Ceará 1.166 Rio Grande do Norte 1.373 Paraíba 1.320 Pernambuco 1.113 Alagoas 1.110 Sergipe 1.218 Bahia 1.139 Minas Gerais 1.918 Espírito Santo 1.915 Rio de Janeiro 2.367 São Paulo 2.492 Paraná 2.115 Santa Catarina 2.269 Rio Grande do Sul 2.304 Mato Grosso do Sul 2.030 Mato Grosso 1.991 Goiás 2.017 Distrito Federal 3.357

Como é feito o cálculo?



O IBGE explica que a soma dos rendimentos domiciliares per capita é calculada em razão do total dos rendimentos domiciliares (nominais) e o total dos moradores. Nesse cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes. Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos.

Os valores foram obtidos a partir dos rendimentos brutos de trabalho e de outras fontes, efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das primeiras visitas da PNAD Contínua feitas no 1º, 2º, 3º, e 4º trimestres de 2023.

A divulgação desses dados atende a Lei Complementar 143/2013, que estabelece os novos critérios de rateio do FPE (Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal).