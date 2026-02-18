Mato Grosso do Sul entra em alerta para tempestades até sexta-feira

Pancadas de chuva são comuns nessa época de verão - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul entrou, mais uma vez, na rota de tempestades até o final dessa semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Estado, sendo um de perigo potencial de tempestade e outro de perigo, concentrado especialmente nas regiões Sudoeste, Pantaneira, Central, Cone-Sul e Grande Dourados.

Os alertas têm início nesta quinta-feira (19) às 10 horas da manhã e se estendem até o o mesmo horário de sexta-feira (20). Em todos os municípios do Estado, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos podendo chegar até 60 km/h.

Já em 59 municípios sul-mato-grossenses, os volumes de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros diários com ventos intensos podendo chegar a 100 km/h com queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

As altas temperaturas no Estado nos últimos dias, causadas pela circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera, tendem a diminuir pela perda da intensidade do fenômeno, permitindo o retorno gradual das chuvas.

Segundo a previsão divulgada pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), na quinta-feira e na sexta-feira são esperadas pancadas de chuvas e aumento da nebulosidade ao longo do dia em diversas regiões. I

Isso porque o aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade na atmosfera tendem a favorecer a formação de instabilidades, especialmente na região centro-sul do Estado, podendo ocorrer chuvas com descargas elétricas e rajadas de vento na região.

Já nas regiões pantaneiras e sudoeste, as temperaturas tendem a continuar altas, podendo chegar a 38ºC, atrelados a baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%.

No final de semana, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade ao longo dos dias, com condições favoráveis à pancadas de chuva típicas de verão. Em pontos isolados, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades, com possibilidade de acumulados significativos, podendo ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, são esperadas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas podendo chegar a 35°C.

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas chegam a 23°C e as máximas chegam a 36°C.

Já no Bolsão, Norte e Leste do Estado, as mínimas variam entre 21°C e 24°C e as máximas esperadas chegam a 34°C.

Na Capital, o final de semana deve ser de temperaturas amenas, com máxima de 30°C e previsão de chuva todos os dias até a próxima segunda-feira (23).

