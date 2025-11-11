Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CLIMA

Mato Grosso do Sul está na "rota" de possíveis tornados do Brasil

Região sul do Estado pode ser impactada por fenômenos climáticos como o que devastou cidade do Paraná, segundo pesquisador da UFMS

Felipe Machado

11/11/2025 - 09h00
Localizado no oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul é um dos estados em que podem ocorrer tornados nos próximos anos, iguais aos que atingiram o interior do Paraná na sexta-feira, e que destruíram casas, deixando seis mortos e centenas de feridos.

Na semana passada, três tornados atingiram as cidades paranaenses de Turvo, Guarapuava e, principalmente, Rio Bonito do Iguaçu. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos alcançaram a velocidade de 330 quilômetros por hora (km/h), o que resultou em 6 mortes, mais de 750 feridos e diversos imóveis destruídos nos 3 municípios que somam 210,2 mil habitantes.

Widinei Fernandes Alves, professor e doutor em Física, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e coordenador do projeto da instituição de monitoramento da qualidade do ar, afirma que, geralmente, os tornados ocorrem em regiões de latitudes médias – áreas localizadas entre os trópicos (23,5°) e os círculos polares (66,5°).

Porém, apesar de Mato Grosso do Sul não ter essas características, ainda assim é possível que o Estado tenha esse tipo de fenômeno.

“É possível. Principalmente na região sul [de MS]. Para a sua formação, são necessárias condições meteorológicas específicas para que haja uma rotação das massas de ar”, explica.

Em reportagem especial do Fantástico, que foi ao ar neste domingo, especialistas também afirmaram que a região sul do Estado, que faz divisa com o Paraná e compreende cidades como Dourados, Ivinhema, Naviraí, Caarapó e Fátima do Sul, pode presenciar tornados nas magnitudes observadas na sexta-feira, assim como as regiões oeste de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

“Nós temos uma combinação de fatores. A cerca de 1.500 metros de altura, a gente tem esse transporte de umidade, desde a Amazônia até o Sul do Brasil, isso recebe o nome também de rios atmosféricos. É como se nós tivéssemos um empoçamento de umidade”, detalhou Ernani Lima, especialista em Tornados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“Somado a isso, você tem a incursão pela Argentina cruzando os Andes de massas de ar polares, que traz um ar mais frio e seco. Esse contraste de massas de ar gera um fenômeno que a gente chama de cisalhamento vertical do vento, ou seja, é a intensificação do vento com a altura. Essa é uma condição que favorece a formação de tempestades rotativas”, completa.

PASSADO

Há quase quatro décadas, em julho de 1989, a população de Ivinhema presenciou um tornado muito parecido com o que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu.

Como reportou o Correio do Estado à época, pelo menos 20 pessoas morreram e 160 ficaram feridas após um clube da cidade desabar com os ventos que alcançaram a velocidade de 250 km/h.

De acordo com os relatos dos sobreviventes, cerca de 400 a 500 pessoas estiveram, no dia 29 daquele mês, na Associação Cultural e Recreativa para eleger Garota e Garoto do Verão de Ivinhema.

Porém, próximo da meia-noite, as luzes do clube apagaram repentinamente. O que ninguém sabia é que esse era um sinal do começo da catástrofe.

“Foi nesse momento, como se tudo estivesse programado, que um ciclone arrasou com o clube, derrubando o telhado e as paredes (só sobrou a da entrada em pé), provocando a maior tragédia vivida pela cidade”, detalhou a reportagem do Correio do Estado, que complementa que, além do clube, o tornado também atingiu uma escola, serralherias, casas e carros pelo caminho.

Três dias depois, o município realizou um levantamento dos estragos causados pelo tornado, do qual foi constatado que ao menos 60 casas e três indústrias de fabricação de farinha de mandioca foram destruídas, somando NCz$ 2 milhões (cruzados novos, moeda da época) de prejuízo.

Por conta da alta quantidade de feridos, os hospitais da cidade ficaram lotados e muitos tiveram que ser transferidos para unidades de municípios vizinhos.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Curiosamente, os tornados estão em pauta justamente na semana em que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) ocorre em Belém, no Pará.

Para o professor Widinei, as mudanças climáticas que o mundo vem enfrentando neste século contribui diretamente para que haja mais eventos como este que ocorreu no interior do Paraná.

“O principal efeito das mudanças climáticas é o aumento da temperatura da superfície. Esse aumento da temperatura provoca a evaporação, ou seja, vamos ter mais vapor na atmosfera. Isso tende a intensificar essas tempestades, então nós teremos eventos com tempestades mais severas e, evidentemente, isso muda também a circulação atmosférica que pode ocorrer”, explica.

Ele complementa afirmando que as alterações também devem influenciar na maior ocorrência de raios na região tropical do Brasil, que inclui Mato Grosso do Sul. Diante desses fatos, os tornados devem ficar mais frequentes, na visão do professor.

“Deve aumentar a ocorrência de tornados nessas regiões onde eles normalmente ocorrem e também favorecer a ocorrência eventual em regiões que, até então, praticamente não tinha”, conclui.

Celebração

Natal no Centro terá show nacional, sorteio de apartamentos e superprodução circense

A celebração é patrocinada pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com empresas públicas e privadas

10/11/2025 18h30

Centro terá shows e atrações nacionais no Natal

Centro terá shows e atrações nacionais no Natal FOTO: Valdenir Rezende/Arquivo Correio do Estado

Começa no dia 29 de novembro o Natal dos Sonhos 2025, celebração patrocinada pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com empresas privadas e o comércio da Capital.

O evento vai levar a “magia” do Natal para o Centro da cidade, na Vila do Natal, através de shows, espetáculos, uma decoração temática, atrações culturais e a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande. 

Até agora, pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping e Sesc. Outros parceiros também somam os esforços para transformar Campo Grande em um cenário de celebração. 

Neste ano, a comemoração trará diferenciais. Um dos pontos principais será a praça Ary Coelho, com uma programação com apresentações musicais nacionais de nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais. 

Além disso, será instalado um circo no Centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Todas as apresentações serão gratuitas e abertas à população. 

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, afirma que a parceria entre o setor público e privado reforça o papel do Natal como impulsionador de desenvolvimento.

 “Para o Sistema Comércio, ser parceiro de ações como esta atrai visitantes, valoriza nossa cultura, aumenta o movimento nas ruas, fortalecendo o turismo e o comércio local e, ainda, gerando oportunidades”.

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, junto com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Decoração custa R$1,7 milhão

No Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 30 de outubro, a Prefeitura divulgou que a Construtora JCL Ltda. venceu a licitação para montagem e execução da decoração natalina da Capital neste ano, pelo valor de R$1.756.999,98. 

Conforme o edital, para a decoração natalina está prevista a instalação de mangueiras luminosas de led branco quente (âmbar), verde e azuis pelas avenidas Afonso Pena, Duque de Caxias e Mato Grosso.

Na 14 de Julho, a decoração terá flâmulas natalinas, bolas metálicas iluminadas, árvores naturais de porte médio, árvores em formato de cone, anjo iluminado e pórticos metálicos.

A Praça Ary Coelho também será decorada, desde os portais de entrada até o coreto, além de iluminação nas árvores naturais.

Complementam a decoração em outras vias estrelas dos mais variados tamanhos, árvores de arabesco, cometas, botas, bicicletas, pirâmides e pórticos, entre outros.

Além dessas, receberão decoração as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Entrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba; Gury Marques na rotatória da Coca-Cola; Filinto Muller no Lago do Amor; dentre outras.

A iluminação compreende ainda o Paço Municipal.

No entanto, a contratação da empresa contraria uma lei sancionada pelo próprio Executivo em agosto deste ano, com o objetivo de reduzir os gastos municipais e otimizar recursos públicos. 

A Lei 7.464/25, sancionada em 4 de agosto e que ainda está em vigor, prevê que a iluminação e ornamentação natalina em espaços públicos será realizada por meio de parcerias com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura.

O programa “Natal de Luz”, inserido na lei, permite que empresas patrocinem a instalação das luzes e enfeites em locais públicos previamente definidos pela administração municipal e, em troca, poderão divulgar suas marcas nos locais iluminados. 

O vereador André Salineiro (PL), autor do projeto de lei, divulgou em sua rede social que irá lutar pela suspensão do processo licitatório e solicitar a abertura de um chamamento público para que as empresas interessadas possam participar do certame.

Segurança Pública

Projeto de Derrite pode impedir trabalho da Polícia Federal e dos Gaecos

Para promotor que mais investigou o PCC no Brasil, texto relatado pelo ex-secretário de Segurança de Tarcísio de Freitas desintegra instituições no combate ao crime

10/11/2025 18h09

Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo

Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo Divulgação

O promotor Lincoln Gakiya, considerado o membro do Ministério Público que mais investigou o PCC no Brasil e que vive sob ameaça de morte da facção, alertou ao Estadão que o substitutivo apresentado pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao projeto de lei que redefine regras de combate ao crime organizado pode, na prática, desintegrar as instituições responsáveis pelo enfrentamento às organizações criminosas.

Em entrevista ao jornalista Marcelo Godoy, do Estado de São Paulo, Gakiya afirma que o texto relatado por Derrite “pode excluir a Polícia Federal, o Ministério Público e afetar operações contra o crime organizado”, enfraquecendo justamente o modelo que permitiu investigações complexas contra facções, milícias e casos de corrupção estrutural no País.

Segundo Gakiya, o artigo 11 do substitutivo é o ponto mais problemático: ao alterar a Lei Antiterrorismo e equiparar facções criminosas a organizações terroristas, o texto atribui exclusivamente às Polícias Civis estaduais a investigação desses casos, sem mencionar o Ministério Público e deixando a atuação da Polícia Federal condicionada à solicitação dos governadores.

Isso, alerta o promotor, significaria na prática impedir que operações de grande impacto — como Ultima Ratio, Lama Asfáltica, Zargun, Fim da Linha, Salus et Dignitas e Carbono Oculto — fossem realizadas como ocorreram, pois grupos especializados como os Gaecos e a própria PF perderiam protagonismo e atribuição.

Gakiya afirma que, embora o objetivo do relator fosse corrigir problemas do projeto anterior, o resultado pode ser ainda mais grave. A equiparação de facções ao terrorismo gera risco de conflitos de competência, já que o terrorismo é crime federal, e abre brecha para impunidade ao transferir milhares de processos entre esferas judiciais. Além disso, a ausência do Ministério Público no texto cria um vício de inconstitucionalidade, já que a Constituição garante ao MP atribuição para investigar crimes complexos.

O promotor também chama a atenção para outro dispositivo: ao permitir que a PF só atue mediante provocação dos governadores, o projeto rompe com a lógica de integração entre forças federais e estaduais — integração que, lembra ele, foi decisiva para desmontar núcleos do PCC e desarticular a Cracolândia.

O promotor também critica o fato de o substitutivo tornar praticamente qualquer bando ou associação criminosa equiparada ao terrorismo — o que, além de desproporcional, dispersa recursos públicos e prejudica a estratégia de concentrar esforços nos grupos que realmente ameaçam o Estado, como PCC, CV, TCP e milícias.

Ele lembra a lição dos procuradores antimáfia da Itália: quando tudo é máfia, nada é máfia. Em vez de aperfeiçoar o sistema, o projeto cria mecanismos que podem paralisar investigações, limitar o sequestro de bens, impor prazos inexequíveis ao MP e excluir vítimas de medidas assecuratórias.

Ao defender que a votação seja adiada, Gakiya afirma que um texto dessa relevância “não pode ser obra de uma cabeça só” e exige amplo debate com especialistas, instituições e sociedade civil. Ele lembra que Derrite apresentou o substitutivo menos de 24 horas após ser nomeado relator e que não houve qualquer audiência pública sobre o chamado “Marco Legal de Combate ao Crime Organizado”.

“Boas intenções não bastam”, conclui o promotor: é preciso preservar a integração que permitiu ao país avançar no enfrentamento às facções — e não aprovar uma lei que possa inviabilizar o trabalho da PF, dos Gaecos e do próprio Ministério Público.

